Мінекономіки про 10%-е мито для України: Складно, але не критично

США запровадили 10% мито для України, але це не є критично. Про це написала міністр економіки України Юлії Свириденко.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Позиція Мінекономіки

«Що означають для України нові мита від США? Складно, але не критично. Для нас діятиме загальне мито на 10%. Якогось окремого вищого мита, як от у Молдови 31% чи у ЄС 20%, щодо України немає», — заявила Свириденко.

Вона додала, що протягом 2024 року Україна експортувала до Штатів $874 млн, з яких $363 млн припало на чавун й 112 млн — труби. Водночас у США було куплено товарів на суму $3,4 млрд.

Що означають для України нові мита від США? Складно, але не критично.



Для нас діятиме загальне мито на 10%. Якогось окремого вищого мита, як от у Молдови 31% чи у ЄС 20%, щодо України немає. — Yulia Svyrydenko (@Svyrydenko_Y) April 3, 2025

Попри усе, мита України на американські товари залишаються досить низькими, наприклад, на автомобілі ставка 10%, а на вугілля й нафту — 0%.

Читайте також: Нові тарифи Трампа: Як вдарять по Україні

Загалом до США експортується більше 600 різних категорій українських товарів, серед яких 65 видів продукції - на суму більше мільйона доларів.

У зв'язку з цим Київ має шанси домовитись на інші умови як надійний союзник й партер, оскільки від справедливих мит виграють обидві наші країни.

«Якщо все залишиться як є, то американське універсальне мито вдарить в основному по малих виробниках. Тому ми вже працюємо над тим, щоб для України були кращі умови», — пояснила Свириденко.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп оголосив про введення мит на всі товари, що ввозяться з-за кордону. Про це республіканець оголосив у середу, 2 квітня, на прес-конференції у саду Білого дому. Базовий тариф складе 10%, проте для багатьох держав він виявився вищим.

Мита на товари з Китаю становитимуть 34%, з країн ЄС — 20%, зі Швейцарії — 31%, із Великобританії — 10%, з України — 10%, з Ізраїлю — 17%, з Казахстану — 27%. Один із найвищих зборів накладено на В'єтнам (46%), Камбоджу (49%), Лаос (48%). росію в переліку не згадано.