Понад 19 тис. транспортних засобів, ввезених в Україну під виглядом гуманітарної допомоги, потрапили до переліку автомобілів із ризиком нецільового використання. За попередніми оцінками, потенційні втрати державного бюджету через виявлені порушення становлять близько 3,2 млрд грн. Про це повідомила Державна митна служба України.

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За 10 місяців 2026 року митниці склали 319 протоколів про порушення митних правил, предметами яких були транспортні засоби, ввезені як гуманітарна допомога. Це 86,2% від загальної кількості протоколів, складених щодо товарів гуманітарного призначення.

За результатами виявлених фактів до правоохоронних органів направили 82 повідомлення про можливі кримінальні правопорушення.

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У Держмитслужбі наголошують, що чинне законодавство не дозволяє митникам відмовляти у пропуску або тимчасово затримувати транспортні засоби, які оформлюються як гуманітарна допомога, навіть за наявності значних ризиків їх подальшого використання не за призначенням.

Таким чином, митні органи можуть фіксувати порушення та передавати інформацію правоохоронцям, однак не мають достатніх законодавчих інструментів для запобігання можливому нецільовому використанню таких автомобілів на етапі їх ввезення.

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