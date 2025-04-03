«Золоті» яйця: скільки в Україні коштуватимуть яйця до Великодня і до чого тут Трамп

В Україні злетіли ціни на яйця. «Мінфін» уже писав , що всього за місяць — з січня до лютого — яйця подорожчали на 3,5%, а, порівнюючи з аналогічним періодом минулого року, — на 1,8%.

Як показує ціновий моніторинг «Мінфіну», ціни на яйця в роздробі зросли навіть більше, ніж показує офіційна статистика. Наприклад, десяток курячих яєць «Квочка» категорії С1 на 1 лютого коштував у середньому 60,97 грн, а на 1 березня — вже 74,68 грн. Яйця «Ясенсвіт» за цей період подорожчали з 70,78 до 73,83 грн за десяток. Яйця деяких торгових марок вже продаються дорожче за 100 грн за десяток.

Офіційних даних за березень поки що немає, але, за даними «Мінфіну», десяток яєць «Квочка» на 1 квітня коштував 79,6 грн, а ціни на яйця «Ясенсвіт» у деяких супермаркетах підскочили до 78,2 грн.

І це при тому, що зараз православні дотримуються посту, і в цей час яйця в роздробі традиційно дешевшають. До Великодня, який цього року припадає на 20 квітня, експерти прогнозують черговий виток цін — до плюс 10%.

Одна з головних причин такого стрибка — активний експорт нашої продукції, зокрема, до Європи. Цікаво, що деякі країни ЄС саме збільшили постачання яєць до США, які переживають справжню яєчну кризу.

«Мінфін» розбирався, чому яйця в Україні стали «золотими».

Чому стрибають ціни

Минулого року у вітчизняному роздробі спостерігалися справжні цінові гойдалки за яйцями. Наприклад, до Великодня продавці не підвищували цінники, пояснюючи це затоварюванням ринку. Яєчний достаток тривав все літо. Але вже у серпні 2024 року, за даними Держстату, яйця подорожчали на 7% (у середньому на 2 гривні за десяток).

При цьому, як пояснював «Мінфіну» голова Спілки птахівників Сергій Карпенко, ціни реалізації на той момент все одно були чи не на рівні собівартості, оскільки зернові подорожчали на 50%, шрот — на 40%, плюс — злетіли тарифи на електроенергію та паливо.

Проте у листопаді-грудні різко збільшилося виробництво яєць, тоді як експорт, навпаки, пригальмував. За словами Карпенка, це сприяло насиченню внутрішнього ринку та підвищенню конкуренції між продавцями. Тож у грудні на магазинних полицях уже з'явилась акційна продукція. А в січні 2025 року, за даними Держстату, яйця подешевшали, порівнюючи з попереднім місяцем, на рекордні 23,1%.

Але з лютого знову почалося подорожчання.

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук розповів «Мінфіну», що останнім часом знову подорожчали корми, плюс птахівники змушені були збільшити витрати на утримання птиці взимку (потрібно обігрівати приміщення). Це стало однією з причин подорожчання яєць у роздробі.

«70% у собівартості виробництва яєць — це комбікорми, а кукурудзи залишилося не так багато, і до нового врожаю дешевшати вона точно не буде. Крім того, по кишенях птахівників сильно б'є підвищення цін на енергоносії — електрику та газ», — пояснив голова Економічного дискусійного клубу Олег Пендзін.

Що буде з цінами до Великодня

За прогнозами Марчука, вони підвищаться ще приблизно на 10%, оскільки традиційно в цей час спостерігається підвищений попит на яйця. Такої ж думки дотримується Пендзін. «Буде ще плюс 10% до цінника», — вважає він.

Але з кінця квітня цінники знову можуть піти донизу, яйця можуть подешевшати навіть на 20−30% від сьогоднішніх цінників, вважає Марчук. Це пов'язано із сезонним чинником — навесні зростає пропозиція від приватних домогосподарств.

Водночас Сергій Карпенко розповів «Мінфіну», що до Великодня суттєвих змін на ринку яєць у Спілці птахівників не очікують. «За нашими оцінками, пропозиція буде в межах 5,1−5,5 грн (за штуку — ред.) за нефасованою продукцією. Очікуємо на проведення різних акцій для стимулювання попиту не лише на яйця, а й на інші продукти до святкового столу», — прокоментував він.

Рекорд із експорту

Але цінники на яйця в українському роздробі залежать не лише й навіть не так від вартості кормів та електроенергії. Великий вплив на прайси вітчизняних птахівників надає експорт. Наприклад, минулого року, аж до осені, Україна відправила на експорт 63,7 тис. тонн яєць, що майже на 50% більше, ніж за аналогічний період 2023 року. Головними покупцями були Ізраїль (16%), Польща (11,3%) та Італія (10,9%).

У грошах яєчний експорт стягнув майже на $60 млн, що на 10,8% перевищило показники 2023 року.

З 1 січня цього року ЄС встановив нову квоту на постачання курячих яєць з України — 9 662 тонни. Вона розрахована до 5 червня 2025 року, потім цю планку переглянуть. Як видно, нинішні квоти досить скромні, порівнюючи з реальними постачаннями минулого року.

Проте у січні цього року яєчний експорт встановив новий рекорд — за місяць наші птахівники відвантажили на зовнішні ринки 10,6 тис. тонн яєць, що на 92,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Високі експортні темпи зберігаються й досі.

За даними Карпенка, за січень-березень цього року на експорт відправлено 496 млн яєць, що вдвічі перевищує аналогічні показники минулого року.

Основні покупці в Європі — Хорватія (22,4%), Італія (11,5%), Польща (11%). Як розповів Сергій Карпенко, цього року суттєво змінилася географія українського яєчного експорту.

«Частка ЄС зросла до 69%, але це всього на 3% більше, ніж за аналогічні періоди минулого та позаминулого років. При цьому впала частка Сінгапуру — з 15% загального експорту у 2023 році до 4% цього року.

Але у 2025 році ми розпочали постачання яєць до Великобританії, яка відразу вийшла на частку в 7%. Аналогічно зростає експорт до Африки, де, завдяки світовій кон'юнктурі, досить гарні умови для торгівлі цією продукцією. Частка африканського континенту зросла з нуля в 2023 році до 4%, і в 2024 — до 10%. Постачання до Ізраїлю досить стабільні (9% від загального експорту), частка Близького Сходу поступово скорочується, що пояснюється логістичними особливостями та високою конкуренцією в регіоні", — розповів він.

Яйця для Трампа?

Чи пов'язане збільшення експортних поставок українських яєць із «яєчною кризою» у США?

У Штатах цінники на яйця б'ють рекорди — у лютому вони злетіли на 55%, хоча Дональд Трамп, прийшовши до влади, навпаки, обіцяв знизити їх. Одна з причин — спалах курячого грипу, через який у США забили 35 млн курей.

Як пише Reuters, у лютому Мінсільгосп США надіслав листи декільком європейським країнам із проханням повідомити про експортний потенціал і готовність постачати яйця на американський ринок. Такі листи були надіслані, зокрема, до Данії, Фінляндії, Італії, Франції, Швеції, Нідерландів тощо.

Данська асоціація виробників яєць вже заявила, що розгляне це питання, але в Європі немає надлишку яєць. Фінська профільна асоціація також повідомила, що не планує постачання до США, оскільки з урядом Штатів не проводили переговори щодо доступу на ринок.

В італійському союзі виробників м'яса та яєць Unaitalia заявили, що у них також немає можливостей для експорту. В іншій італійській асоціації — Assoavi — повідомили, що для вирішення питання з експортом потрібно не менше пів року. Водночас Туреччина в лютому заявила, що вже розпочала експорт і поставила до США близько 15 тис. тонн яєць.

Україна безпосередньо не постачає яйця до США через проблеми з логістикою, але головне — невідповідність стандартів. Але та сама Італія є великим покупцем наших яєць, тобто теоретично може налагодити їх реекспорт чи заміщення на ринку.

Щоправда, Карпенко вважає таку можливість малоймовірною.

«Всі яйця для ринку ЄС маркуються, відповідно до європейських вимог, що практично унеможливлює їх подальший перепродаж на інші ринки. Крім того, та сама Італія навряд чи зможе багато постачати до США, оскільки офіційно жодна з країн ЄС не має права експорту яєць до США через невідповідність вимогам. Крім того, в Італії було багато спалахів пташиного грипу, що спровокувало зменшення виробництва яєць», — пояснює експерт.

Пендзін каже, що Україна, по суті, не має великого потенціалу для нарощування експорту. «Ми виробляємо близько 13 млн яєць на рік, а з'їдаємо — 11 млн. Вітчизняні птахівники ще не повернулися до довоєнного рівня (тоді виробляли 17−18 млн яєць на рік), тому заробити на яєчній кризі в США при всьому бажанні Україна навряд чи зможе», — підсумував Олег Пендзін.

Втім, подальше зростання цін на яйця в США може зробити європейські країни погідливішими. І якщо вони таки почнуть постачання до Штатів, то не виключено, що для компенсації потреб внутрішнього ринку закуповуватимуть більше української продукції.