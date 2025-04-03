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3 квітня 2025, 9:28

Нові тарифи Трампа: Як вдарять по Україні

2 квітня президент США Дональд Трамп своїм указом ввів базовий митний тариф у розмірі 10% на увесь імпорт з усіх країн до США, запровадив підвищені індивідуальні зворотні тарифи проти декількох десятків країн, з якими США мають найбільший торгівельний дефіцит, але по Україні вони не сильно вдарять. Про це в телеграм-каналі написав заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.

2 квітня президент США Дональд Трамп своїм указом ввів базовий митний тариф у розмірі 10% на увесь імпорт з усіх країн до США, запровадив підвищені індивідуальні зворотні тарифи проти декількох десятків країн, з якими США мають найбільший торгівельний дефіцит, але по Україні вони не сильно вдарять.
Фото: depositphotos

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Як тарифи вдарять по Україні

  • Не сильно. Наш експорт туди навіть не дотягує до мільярда і 2% від всього, що ми кудись експортуємо, пише Железняк.
  • США до нас завозять майже на 3 млрд, взагалі в 5 разів більше. Тому ми отримали «лайт» тариф у лише 10%.
  • Більше всього ми возили металургійну продукцію, але там вже і так з березня для нас тариф 25% на сталь та алюміній.
  • Ще труби, але там теж тариф вже є +антидемпінг.
  • Ще десь третину експорту складає аграрна та харчова продукція. Але там теж вже і так очікували з квітня тариф.

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«Ну тому не катастрофа, особливо коли для інших умови гірші (наш тариф 10% це ж не 54%, як у Китаю. Тут маленький нюанс, зараз то ЄС, Китай, Індія та інші на продукцію з США у відповідь теж запровадять тарифи… І тут для нас відкривається вікно можливостей зайти на їх ринок», — підсумував він.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трампоголосив про введення мит на всі товари, що ввозяться з-за кордону. Про це республіканець оголосив у середу, 2 квітня, на прес-конференції у саду Білого дому. Базовий тариф складе 10%, проте для багатьох держав він виявився вищим.

Мита на товари з Китаю становитимуть 34%, з країн ЄС — 20%, зі Швейцарії — 31%, із Великобританії — 10%, з України — 10%, з Ізраїлю — 17%, з Казахстану — 27%. Один із найвищих зборів накладено на В'єтнам (46%), Камбоджу (49%), Лаос (48%). росію в переліку не згадано.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 8

+
+45
Zimbabwe
Zimbabwe
3 квітня 2025, 9:45
#
Ввести пошлины на товары из США в 100% хватит с ними играться
+
0
bosyak
bosyak
3 квітня 2025, 10:24
#
На Китай 34% а не 54%
+
+3
Lamo
Lamo
3 квітня 2025, 11:29
#
20% вже були, до них 34% додали
+
0
Павел Еникеев
Павел Еникеев
3 квітня 2025, 10:51
#
На Украину влияет количество внешних вливаний, потому как без вливаний не важно какие пошлины.
+
0
bonv
bonv
3 квітня 2025, 11:20
#
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп розчарований кремлівським правителем Путіним і вважає, що той тягне час.
Про це у мікроблозі X пише кореспондентка американського каналу Fox News Джекі Гайнріх, посилаючись на знайоме з переговорами джерело. За його словами, американському лідеру не подобається, що Росія повільне веде переговори про повне припинення вогню.
У відповідь на це адміністрація планує «агресивне застосування санкцій», в тому числі й проти російського «тіньового флоту». Згідно із даними журналістки, неофіційно дотримання санкцій оцінюють приблизно на 3 з 10:
«Заборона „тіньового флоту“ Росії, який перевозить нелегальну нафту через Балтійське море, була б легкою мішенню для тиску. Fox повідомляє, що більша частина флоту вже підпадає під санкції, а 70% нелегальних продажів нафти в Росії відбувається через його використання».
+
+11
Три літри
Три літри
3 квітня 2025, 12:05
#
Оскільки це масове явище, а не мито для однієї лише України — не вплине взагалі ніяк.
+
0
vt313
vt313
3 квітня 2025, 13:11
#
Движуха.
+
0
neverice
neverice
3 квітня 2025, 13:19
#
Тут дійсно цікавим є те, що ми можемо зайняти долю США на інших ринках, у випадку дзеркальних мит. США не є пупом землі і торгівля не замкнута на них одних.
З найбільш очевидного — це кукурудза. Вона входить в топ експорту США, відповідно, у випадку дзеркальних мит світові ціна на неї виростуть і ми суттєво виграємо.
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