Нові тарифи Трампа: Як вдарять по Україні

2 квітня президент США Дональд Трамп своїм указом ввів базовий митний тариф у розмірі 10% на увесь імпорт з усіх країн до США, запровадив підвищені індивідуальні зворотні тарифи проти декількох десятків країн, з якими США мають найбільший торгівельний дефіцит, але по Україні вони не сильно вдарять. Про це в телеграм-каналі написав заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Як тарифи вдарять по Україні

Не сильно. Наш експорт туди навіть не дотягує до мільярда і 2% від всього, що ми кудись експортуємо, пише Железняк.

США до нас завозять майже на 3 млрд, взагалі в 5 разів більше. Тому ми отримали «лайт» тариф у лише 10%.

Більше всього ми возили металургійну продукцію, але там вже і так з березня для нас тариф 25% на сталь та алюміній.

Ще труби, але там теж тариф вже є +антидемпінг.

Ще десь третину експорту складає аграрна та харчова продукція. Але там теж вже і так очікували з квітня тариф.

Читайте також: Автопрому приготуватися: Трамп ввів тариф у 25% на імпорт авто у США

«Ну тому не катастрофа, особливо коли для інших умови гірші (наш тариф 10% це ж не 54%, як у Китаю. Тут маленький нюанс, зараз то ЄС, Китай, Індія та інші на продукцію з США у відповідь теж запровадять тарифи… І тут для нас відкривається вікно можливостей зайти на їх ринок», — підсумував він.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трампоголосив про введення мит на всі товари, що ввозяться з-за кордону. Про це республіканець оголосив у середу, 2 квітня, на прес-конференції у саду Білого дому. Базовий тариф складе 10%, проте для багатьох держав він виявився вищим.

Мита на товари з Китаю становитимуть 34%, з країн ЄС — 20%, зі Швейцарії — 31%, із Великобританії — 10%, з України — 10%, з Ізраїлю — 17%, з Казахстану — 27%. Один із найвищих зборів накладено на В'єтнам (46%), Камбоджу (49%), Лаос (48%). росію в переліку не згадано.