2 квітня президент США Дональд Трамп своїм указом ввів базовий митний тариф у розмірі 10% на увесь імпорт з усіх країн до США, запровадив підвищені індивідуальні зворотні тарифи проти декількох десятків країн, з якими США мають найбільший торгівельний дефіцит, але по Україні вони не сильно вдарять. Про це в телеграм-каналі написав заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.
Нові тарифи Трампа: Як вдарять по Україні
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Як тарифи вдарять по Україні
- Не сильно. Наш експорт туди навіть не дотягує до мільярда і 2% від всього, що ми кудись експортуємо, пише Железняк.
- США до нас завозять майже на 3 млрд, взагалі в 5 разів більше. Тому ми отримали «лайт» тариф у лише 10%.
- Більше всього ми возили металургійну продукцію, але там вже і так з березня для нас тариф 25% на сталь та алюміній.
- Ще труби, але там теж тариф вже є +антидемпінг.
- Ще десь третину експорту складає аграрна та харчова продукція. Але там теж вже і так очікували з квітня тариф.
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«Ну тому не катастрофа, особливо коли для інших умови гірші (наш тариф 10% це ж не 54%, як у Китаю. Тут маленький нюанс, зараз то ЄС, Китай, Індія та інші на продукцію з США у відповідь теж запровадять тарифи… І тут для нас відкривається вікно можливостей зайти на їх ринок», — підсумував він.
Нагадаємо
Президент США Дональд Трампоголосив про введення мит на всі товари, що ввозяться з-за кордону. Про це республіканець оголосив у середу, 2 квітня, на прес-конференції у саду Білого дому. Базовий тариф складе 10%, проте для багатьох держав він виявився вищим.
Мита на товари з Китаю становитимуть 34%, з країн ЄС — 20%, зі Швейцарії — 31%, із Великобританії — 10%, з України — 10%, з Ізраїлю — 17%, з Казахстану — 27%. Один із найвищих зборів накладено на В'єтнам (46%), Камбоджу (49%), Лаос (48%). росію в переліку не згадано.
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Коментарі - 8
Про це у мікроблозі X пише кореспондентка американського каналу Fox News Джекі Гайнріх, посилаючись на знайоме з переговорами джерело. За його словами, американському лідеру не подобається, що Росія повільне веде переговори про повне припинення вогню.
У відповідь на це адміністрація планує «агресивне застосування санкцій», в тому числі й проти російського «тіньового флоту». Згідно із даними журналістки, неофіційно дотримання санкцій оцінюють приблизно на 3 з 10:
«Заборона „тіньового флоту“ Росії, який перевозить нелегальну нафту через Балтійське море, була б легкою мішенню для тиску. Fox повідомляє, що більша частина флоту вже підпадає під санкції, а 70% нелегальних продажів нафти в Росії відбувається через його використання».
З найбільш очевидного — це кукурудза. Вона входить в топ експорту США, відповідно, у випадку дзеркальних мит світові ціна на неї виростуть і ми суттєво виграємо.