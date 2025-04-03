Тарифи Трампа спрямували ціни на золото до нових рекордів: що буде далі

2 квітня Дональд Трамп своїм указом запровадив базовий митний тариф у розмірі 10% на весь імпорт із усіх країн до США та індивідуальні зворотні тарифи проти декількох десятків країн, із якими США має найбільший торговий дефіцит. Так, для китайських товарів він становитиме 34%, ЄС — 20%. Золото відреагувало на цю заяву вибуховим зростанням, і до ранку 3 квітня пара XAU/USD торгується понад $3,136. Що буде далі з цінами на жовтий метал та срібло, розглянемо докладніше.

Нові підвищені мита до товарів приблизно із 60 країн Трамп назвав розплатою за несправедливу торговельну політику. Європа після запровадження Трампом мит стикнеться з таким рівнем торгових обмежень з боку Вашингтона, який вона не бачила з 1930-х років, вважає ексспівробітник гендиректорату ЄК із торгівлі Ігнасіо Гарсія Берсеро.

ВВС охарактеризував цей крок, як «найбільше потрясіння у міжнародній торгівлі з часів закінчення Другої світової війни».

За інформацією Bloomberg, Китай заблокував для своїх компаній можливість інвестувати у США, готуючись до переговорів зі Штатами щодо перегляду драконівських заходів.

Активні торговельні війни призводять до втечі інвесторів у світі в захисні активи. І насамперед — у золото. Провідні світові гравці починають формувати нові економічні та геополітичні союзи. Останнім часом ЄС дедалі активніше зближується з Канадою та Індією, а Китай ще масштабніше — з країнами Африки, Азії та Близького Сходу.

Причому основне у цих спілках — уже не лише формат роботи «розвинена економічна країна + країна-постачальник сировини та трудових ресурсів». Створюються зони вільної торгівлі з максимальною роботою всіх учасників із національними валютами, тобто «оминаючи» долар США. Так змінюється і структура товарообігу багатьох країн, що вимагає від їх центробанків коригування структури золотовалютних резервів, значна частина яких раніше завжди була у доларі США.

У результаті до «лякливих» консервативних інвесторів, які скуповують золото при зростаючій напруженості у світі, до основних покупців монетарного золота, додається ще дуже впливове і практично завжди максимально платоспроможне фінансове «лобі» в особі центральних банків країн, що розвиваються, і частини розвинених країн. Усі вони масово скуповують золоті зливки та монети собі у резерви. Лише за січень 2025 року офіційні ЗВР центробанків світу зросли на 18 тонн.

Чиста купівля золота центробанками розвинених країн у січні 2025 року

Згідно зі звітом Всесвітньої ради із золота (WGC), за 2024 рік центральні банки купили близько 1 045 тонн золота, а останні три роки ця цифра не падала нижче 1 000 тонн. Для порівняння: з 2010 до 2021 року середньорічний показник купівлі золота центробанками становив лише 473 тонни.

Найбільшу активність у 2024 році, за даними WGC, проявили банки ринків, що розвиваються: Польща купила 90 тонн золота, Туреччина — 75 тонн, Індія — 73 тонни, Китай — 44 тонни, Фонд національного добробуту Азербайджану — 25 тонн, Чехія — 20 тонн, Угорщина — 16.

Синергія покупок золота приватними інвесторами, вкладень капіталів у золоті ETF та покупок центробанків призвели до нових рекордів ціни золота у світі, коли на 1 квітня 2025 року було зафіксовано рівні котирувань золота в межах понад $3 140 за тройську унцію.

Вартість золота на 02.04.2025

Поступово дорожчає і срібло, яке до 2 квітня зросло до рівнів близько $34 за унцію. Щоправда, на момент написання статті ціни на срібло дещо відкотилися до $33,785.

Вартість срібла на 02.04.2025

Фактично співвідношення пікових цін унції золота до унції срібла склало близько 92,94, що виглядає аномально і свідчить про продовження серйозних перекосів у ціноутворенні дорогоцінних металів зараз.

Але останній сплеск цін на золото викликаний не лише рішеннями Дональда Трампа, які можуть спровокувати уповільнення глобального зростання світової економіки, і не лише військовими ризиками та загрозою високої інфляції у світовому масштабі.

Річ у тім, що загроза рецесії американської економіки за наявності колосального і зовнішнього боргу, що зростає, в межах $36,64 трлн станом на 24 березня 2025 року вимагає швидкого зниження відсоткових ставок ФРС США, які зараз становлять 4,25−4,5% річних.

І для зниження цих ризиків нині найвірогіднішим сценарієм розвитку подій за ставками Федрезерва експертами називається варіант трьох знижень відсоткової ставки Федеральною резервною системою у 2025 році (у липні, вересні та листопаді) та жодного — наступного року.

Таким чином, аналітики очікують на активніше зниження відсоткових ставок до 3,5−3,75% річних. А це призведе до зниження дохідності відсоткових активів, що завжди додатково лише збільшує світовий попит інвесторів на золото.

У такій ситуації ймовірність масованих спекуляцій із золота найближчі 3−6 місяців лише зростає. На тлі зростання попиту на «жовтий» метал основна частина світових спекулянтів на ситуативних «сюрпризах новин» від Дональда Трампа продовжить грати «на підвищення» за цим активом. Причому скорочуватимуться і періоди корекції цінників із золота, які раніше становили не менше 10−15 днів після чергового сплеску цін.

Щобільше, доки інвестори та ринки загалом не вироблять певного імунітету і не змінять тактику своєї поведінки та реакцій на висловлювання Дональда Трампа та його команди, всі світові фінансові та сировинні торгові майданчики залишаться заручниками політики нового керівництва США.

У цій ситуації головними покупцями обсягів фізичного золота залишаться приватні інвестори та центральні банки, а ось промисловість (насамперед ювелірна) через дорожнечу золота скоротить обсяги його фізичної купівлі.

Наприклад, у 2024 році ювелірна промисловість скоротила фізичний попит на золото на 11% — до 1 877 тонн. Але при цьому, через високі показники інфляції саме у грошовому вираженні, витрати на купівлю золотих прикрас населення зросли у світі на 9% і досягли $144 млрд.

Паралельно з цим, саме через стрімке зростання ціни золота ювелірна та інша промисловість переорієнтуються на його умовні замінники. У тому числі і на срібло, що, зі свого боку, підтримає світовий попит цього металу цього року. Крім того, попит на срібло зросте і через нумізматику, де колекціонери через неможливість купівлі золотих монет, що значно подорожчали, все більше переорієнтуватимуться на срібні пам'ятні та інвестиційні монети.

Чи варто інвесторам робити ставку лише на золото

Збереження геополітичної напруженості у світі, торговельні війни, непередбачуваність Дональда Трампа на тлі наростаючої загрози рецесії в самих США та необхідності зниження відсоткових ставок Федрезервом підтримуватимуть попит на золото з боку центробанків, інвестфондів та консервативних інвесторів-фізосіб. Це збереже найвищі ціни на золото найближчим часом.

Ключовими генераторами зростання цін на цей дорогоцінний метал залишаться центральні банки. Особливо, у разі ще більшого напруження торгових воєн Дональда Трампа з Європою та Китаєм, а також подальшого посилення військової напруги у світі — насамперед в Україні та на Близькому Сході.

За моїми прогнозами, до кінця літа 2025 року коридор вартості унції золота коливатиметься від $2 990 до $3 250.

До чинників, що працюють проти золота, можна віднести насамперед його попереднє стрімке зростання. Період корекції вже не за горами, так як зниження попиту з боку ювелірної промисловості, заміна подорожчаючого золота на дешевші матеріали у високоточній промисловості і глобальне зниження платоспроможного населення в Індії, Китаї та Туреччині (основних «споживачах» золотих прикрас) неминуче призведе до зниження попиту на цей дорогоцінний метал. Щойно сповільниться інвестиційне зростання вартості золота, із цього активу почнуть виходити спекулянти та частина інвесторів у золоті ETF.

У результаті дорожнеча золота на тлі зниження попиту частково охолодить інтерес до цього активу та призведе до зниження ціни на нього. Крім того, у разі зниження геополітичних та військових ризиків (на що ми всі дуже сподіваємось) активність центробанків із закупівлі золота також знизиться.

У результаті золото, як і будь-який актив, не може бути єдиним об'єктом вкладень для інвесторів через загрозу корекції його вартості в перспективі 1−2 років, але має всі шанси на присутність в інвестиційному портфелі в межах 10−15% обсягу грошових заощаджень. При цьому частку вкладень у золото необхідно переглядати не менше одного разу на 2−3 місяці, залежно від ситуації у світі та на фінансових ринках.

Що буде зі сріблом

Як було зазначено вище, ціна на срібло продовжує зростати. 2 квітня воно зросло до рівнів близько $34 за унцію. Щоправда, на момент написання статті ціни на срібло дещо відкотилися до $33,785. Фактично наразі співвідношення пікової ціни унції золота до унції срібла склало близько 92,94, що виглядає як додатковий ринковий сигнал про недооціненість срібла, як активу та інвестиції.

На ринку дорогоцінних металів існують показник, що дозволяє зумовити подальші тенденції поведінки цін основних дорогоцінних металів (золото/срібло) за аналогією з валютним ринком (пара євро/долар). Цей індекс називається GSR (Gold-Silver Ratio).

Графік GSR

Торговці золотом та сріблом використовують цю інформацію, щоб хеджувати свої ризики та заробітки, займаючи довгу чи коротку позицію щодо золота чи срібла. Якщо співвідношення досягає екстремальних рівнів, порівнюючи з історичними показниками, це означає вигідну можливість для покупки золота або срібла.

Середній показник співвідношення золото/срібло протягом 20 століття знаходився на рівні 47 до 1, а починаючи з 21 століття через активне споживання золота та срібла в промисловості і за перші 20 років 21-го століття він підвищився до 60 до 1. З 2020 року на тлі пандемії, війни рф в Україні та світових геополітичних потрясінь він швидко зростає, але зі збереженням певних тенденцій. Раніше середній максимум був на позначці 80, а мінімум — 40.

Нинішнє співвідношення золота щодо срібла в межах 90−93 говорить про те, що, або срібло недооцінене як актив щонайменше на $4−6 на унції, тобто до рівнів близько $37−38 за унцію і більше, або золото поки що переоцінене, щонайменше з рівнів близько $2 600 за унцію.

З огляду на всі зазначені у статті нюанси ціноутворення ринку золота на даному етапі, навряд чи золото в першій половині 2025 року просяде на понад $500 на унції, порівнюючи з рівнями, що наразі є.

Тобто срібло поступово має подорожчати хоча б до рівнів близько $37−38 за унцію, а якщо золото продовжить своє поступове зростання до мети $3 200 за унцію і вище, то срібло може зрости і до рівнів близько $39−40 за унцію, тобто ще майже на 15−17% до діюяих наразі цін. У цьому полягає цільовий інвестиційний інтерес тих інвесторів, хто робить зараз ставку на срібло.

Мій прогноз щодо срібла до кінця літа 2025 року — це коридор від $33 до $39 за унцію із значними коливаннями цінників, залежно від геополітичних та економічних чинників, а також опосередковано і від тренду за ціною на золото.

Так само як і по золоту, вкладення у срібло будуть цікаві тим інвесторам, які готові до інвестицій з горизонтом у 2−3 роки. А ось зовсім короткострокові інвестиції на періоди до 1 року можуть виявитися малоефективними через серйозні коливання цін на ці метали.

Збережуться й особливості вітчизняного, дуже малоконкурентного ринку дорогоцінних металів, коли українські банки щодо світових цін зазвичай завжди занижують ціну прийому золотих та срібних злитків у населення, але завищують ціну їх продажу.

Тому, щоб не втрачати гроші, раджу в будь-якому разі перед здійсненням операцій із золотими та срібними зливками або з інвестиційними монетами уважно промоніторити пропозиції всіх банків щодо купівлі/продажу цих металів. І лише потім проводити операції за вже оптимально можливою вигідною ціною.