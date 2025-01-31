Держборг України зріс, ФРС зберегла ставку, а ЄЦБ її понизила: головне за тиждень

На 31 грудня 2024 року державний та гарантований державою борг склав 6 980,9 млрд грн, у валютному еквіваленті — $166,1 млрд. За 2024 рік державний борг збільшився: у гривні на 26,5% (+ 1461 млрд грн), у валютному еквіваленті на 14,3% (+$20,7 млрд).

ФРС США зберегла ставку на рівні 4,25−4,5%

Федеральна резервна система США (ФРС), яка виконує функції центрального банку країни, за підсумками дводенного засідання 28−29 січня зберегла облікову ставку на рівні 4,25−4,5% річних.

ЄЦБ знизив процентні ставки на 25 базисних пунктів

Європейський центральний банк (ЄЦБ) знизив усі три основні відсоткові ставки на 25 базисних пунктів (б.п.).

Уряд передав PINbank Мінрозвитку для створення поштового банку

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення передати Перший інвестиційний банк (PINbank) з-під управління Фонду державного майна до Міністерства розвитку громад та територій.

Найперша українська криптобіржа Kuna припиняє свою діяльність

Найперша українська криптовалютна біржа Kuna припиняє комерційну діяльність не лише в Україні, а й по всьому світу. Про це заявив засновник криптобіржі Михайло Чобанян.