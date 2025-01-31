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31 січня 2025, 20:00

Держборг України зріс, ФРС зберегла ставку, а ЄЦБ її понизила: головне за тиждень

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Джерело: Мінфін
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