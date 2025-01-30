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30 січня 2025, 17:50

ЄЦБ знизив процентні ставки на 25 базисних пунктів

Європейський центральний банк (ЄЦБ) знизив усі три основні відсоткові ставки на 25 базисних пунктів (б.п.). Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Європейський центральний банк (ЄЦБ) знизив усі три основні відсоткові ставки на 25 базисних пунктів (б.
Фото: psm7.com

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Базову процентну ставку знижено до 2,9% з 3,15%, ставку за маржинальними кредитами — до 3,15% з 3,4%, депозитну ставку — до 2,75% з 3%.

Рішення відповідає очікуванням аналітиків та учасників ринку.

«Дезінфляційний процес триває відповідно до плану. Динаміка інфляції загалом відповідає очікуванням співробітників ЄЦБ і показник, як очікується, повернеться до цільової середньострокової мети 2% протягом цього року», — йдеться у повідомленні.

При цьому керівництво центробанку відзначило, що інфляція в єврозоні залишається підвищеною, головним чином через те, що цінам і зарплатам у певних секторах економіки все ще потрібен час, щоб скоригуватися з урахуванням стрибка інфляції, що спостерігався раніше.

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Водночас темпи зростання зарплат стають помірнішими, як і очікувалося.

«Нещодавні зниження відсоткових ставок поступово зменшують вартість нових запозичень для домогосподарств та компаній. Водночас фінансові умови залишаються жорсткими, зокрема тому, що грошово-кредитна політика залишається обмежувальною», — йдеться у повідомленні.

Керівна рада ЄЦБ, як і раніше, «твердо має намір домогтися стабілізації інфляції на середньостроковій меті у 2%» і готова скоригувати всі наявні інструменти для її досягнення.

Керівництво регулятора «продовжуватиме стежити за статданими, що надходять, і приймати рішення про ставки на кожному засіданні окремо».

«Рішення про ставки будуть засновані, зокрема, на оцінках інфляційного прогнозу у світлі економічних і фінансових даних, що надходять, і на динаміці базової інфляції», — наголошується в прес-релізі.

ЄЦБ не має заздалегідь визначеного плану щодо конкретного рівня ставок у майбутньому.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

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0
bonv
bonv
30 січня 2025, 18:13
#
Рішення відповідає очікуванням аналітиків та учасників ринку.
Головне щоб Трамп був задоволений:)
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