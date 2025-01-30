Європейський центральний банк (ЄЦБ) знизив усі три основні відсоткові ставки на 25 базисних пунктів (б.п.). Про це повідомляє пресслужба регулятора.
ЄЦБ знизив процентні ставки на 25 базисних пунктів
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Базову процентну ставку знижено до 2,9% з 3,15%, ставку за маржинальними кредитами — до 3,15% з 3,4%, депозитну ставку — до 2,75% з 3%.
Рішення відповідає очікуванням аналітиків та учасників ринку.
«Дезінфляційний процес триває відповідно до плану. Динаміка інфляції загалом відповідає очікуванням співробітників ЄЦБ і показник, як очікується, повернеться до цільової середньострокової мети 2% протягом цього року», — йдеться у повідомленні.
При цьому керівництво центробанку відзначило, що інфляція в єврозоні залишається підвищеною, головним чином через те, що цінам і зарплатам у певних секторах економіки все ще потрібен час, щоб скоригуватися з урахуванням стрибка інфляції, що спостерігався раніше.
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Водночас темпи зростання зарплат стають помірнішими, як і очікувалося.
«Нещодавні зниження відсоткових ставок поступово зменшують вартість нових запозичень для домогосподарств та компаній. Водночас фінансові умови залишаються жорсткими, зокрема тому, що грошово-кредитна політика залишається обмежувальною», — йдеться у повідомленні.
Керівна рада ЄЦБ, як і раніше, «твердо має намір домогтися стабілізації інфляції на середньостроковій меті у 2%» і готова скоригувати всі наявні інструменти для її досягнення.
Керівництво регулятора «продовжуватиме стежити за статданими, що надходять, і приймати рішення про ставки на кожному засіданні окремо».
«Рішення про ставки будуть засновані, зокрема, на оцінках інфляційного прогнозу у світлі економічних і фінансових даних, що надходять, і на динаміці базової інфляції», — наголошується в прес-релізі.
ЄЦБ не має заздалегідь визначеного плану щодо конкретного рівня ставок у майбутньому.
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Коментарі - 1
Головне щоб Трамп був задоволений:)