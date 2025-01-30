ФРС США зберегла ставку на рівні 4,25-4,5%

Федеральна резервна система США (ФРС), яка виконує функції центрального банку країни, за підсумками дводенного засідання 28−29 січня зберегла облікову ставку на рівні 4,25−4,5% річних. Про це йдеться у пресрелізі регулятора. На трьох попередніх засіданнях поспіль ФРС знижувала ставку .

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Результати засідання

У пресрелізі регулятор повідомив, що останні дані свідчать, що економічна активність продовжує зростати впевненими темпами, рівень безробіття стабілізувався на низькому рівні в останні місяці, умови на ринку праці залишаються стабільними, а інфляція залишається на дещо підвищеному рівні.

ФРС знову підтвердила намір досягти максимальної зайнятості та повернути інфляцію до цільових 2%. При ухвалені рішень щодо термінів і масштабів подальших дій за ставкою ФРС ретельно оцінюватиме дані, що змінюються, змінюються перспективи та баланс ризиків.

Глава ФРС США Джером Пауелл під час пресконференції за підсумками засідання заявив, що зараз грошово-кредитна політика має значно менший обмежувальний характер, ніж це було до початку циклу зниження ставки. На питання про те, чи буде зниження ставки на засіданні у березні Пауелл відповів, що поспішати не потрібно.

ФРС США продовжує дотримуватися мети інфляції у 2%. Але ризики її досягнення все ще зберігаються. Ринок праці зараз не є суттєвим джерелом інфляції. Якщо ситуація ринку праці раптово погіршиться чи інфляція сильно знизиться, то ФРС може знизити ставку. Поки що відомство вирішило зайняти вичікувальну позицію і не планує коригувати свою політику.

Пауелл утримався від коментарів щодо економічної політики Дональда Трампа. У ситуації із запровадженням торгових мит можливі різні наслідки, Пауелл не хоче спекулювати на цій темі.

Також він прокоментував обвал ринку акцій США через появу ШІ від китайської компанії DeepSeek. ФРС стежить за цією ситуацією з інтересом, водночас для неї набагато важливіші макроекономічні умови.

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Передбачається, що збереження ставки без зміни дасть більше часу для зниження інфляції та оцінки того, як політика президента Дональда Трампа вплине на економіку, пише Bloomberg.

Тим часом зростають шанси на тривалу паузу на тлі побоювань, що потенційно неминучі політичні заходи, особливо високі тарифи для найбільших торгових партнерів країни, можуть знову посилити інфляційний тиск, попереджає Reuters.

Як зазначає Reuters, побоювання з приводу обіцянок Трампа, починаючи від введення мит та продовження податкових пільг до депортації нелегальних іммігрантів, призвели до різкого зростання прибутковості казначейських облігацій США ще до його вступу на посаду.