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27 січня 2025, 17:13

За підсумками 2024 року державний борг сягнув майже 7 трильйонів гривень

На 31 грудня 2024 року державний та гарантований державою борг склав 6 980,9 млрд грн, у валютному еквіваленті - $166,1 млрд. За 2024 рік державний борг збільшився: у гривні на 26,5% (+ 1461 млрд грн), у валютному еквіваленті на 14,3% (+$20,7 млрд). Про це в телеграм-каналі написав голова Податкового комітету Данило Гетманцев.

На 31 грудня 2024 року державний та гарантований державою борг склав 6 980,9 млрд грн, у валютному еквіваленті - $166,1 млрд.

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Зростання держборгу

У валютному еквіваленті:

Державний прямий борг збільшився на $22,6 млрд, гарантований — зменшився на $1,9 млрд.

За словами Гетманцева, як і у 2022−2023 роках левова частка (близько 7/8) зростання всього державного боргу у 2024 році обумовлювалась збільшенням зовнішньої заборгованості. Решта (1/8) — за рахунок ОВДП.

По зовнішньому боргу, найбільший чистий вплив на зростання заборгованості у 2024 році мало отримання пільгових кредитів від ЄС у рамках Ukraine Facility на суму $11,1 млрд, групи Світового банку — $8,9 млрд, МВФ — $2,4 млрд, уряду Канади — $1,4 млрд.

На зменшення державного боргу найбільше вплинуло скорочення заборгованості за єврооблігаціями через реструктуризацію останніх (-$4,5 млрд сумарно).

Видатки на обслуговування державного боргу у 2024 році склали 8,8% видатків загального фонду державного бюджету (проти 8,2% у 2023 році, 6,5% у 2022 і 12,4% у 2021 році).

За підсумками 2024 року співвідношення державного боргу до ВВП складе близько 90,4% ВВП (проти 84,4% у 2023 році, 77,7% у 2022 і 49% у 2021 році).

Водночас останні прогнози на цей рік були набагато гіршими (зокрема МВФ під 5-й перегляд EFF прогнозував 95,6% ВВП, 6-й перегляд — 92,2% ВВП).

«Отже, у 2024 році боргове навантаження на бюджет та економіку продовжувало зростати. Водночас завдяки тому, що левова частка нового боргу надається на виключних пільгових умовах, а також борговій операції за єврооблігаціями, проведеній у серпні 2024 року, а ще раніше — реструктуризації заборгованості перед офіційними кредиторами з G7, Паризького клубу (що діє до кінця березня 2027 року), боргове навантаження як для повномасштабної війни залишається помірним, і відповідає параметрам, визначеним програмою EFF», — підсумував Гетманцев.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 9

+
+58
bonv
bonv
27 січня 2025, 17:21
#
Порошенко залишив з боргом у $78,23 млрд. а зараз? $166,1 млрд І темпи росту вражаючі…
Колись нелох висміював з кварталом95 попередню владу за співпрацю з МВФ. Членом по роялю… А тепер сам бігає з простягнутою рукою Дайте-дайте, не минайте…
+
+15
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
27 січня 2025, 19:21
#
А у кучмы еще лучше было с долгом . он там вообще кропаль оставил .
+
+28
Turbo Apricot
Turbo Apricot
27 січня 2025, 17:35
#
Нічого страшного, головне що створено міністерство національної єдності (грудень 2024 рік) створено агенцію національної єдності (січень 2025 рік), створимо ще декілька потужних державних інституцій і економіка України потужно зростаючи дійде до бездефіцитного бюджету
+
+15
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
27 січня 2025, 19:22
#
Сейчас всех объеденим под лозунгом «русскоязычных украинев не существует» и возвращайтесь домой со своих немецких зарплат , нечего жировать .
+
0
bonv
bonv
27 січня 2025, 18:35
#
П’ятого президента України, лідера «Європейської Солідарності» нардепа Петра Порошенка не випустили в закордонне відрядження в Брюссель, де він мав зустрітися з очільниками Європейської народної партії
Про це Порошенко повідомив під час виступу у Верховній Раді.
При цьому лідер «Європейської Солідарності» звинуватив керівника служби безпеки президента в перешкоджанні його виїзду.
«Згортання демократії сьогодні - це також те, що знову мене, як лідера „Європейської Солідарності“, який планував зустрітися в Європі з лідерами Європейської народної партії, знову за вказівкою керівника служби безпеки президента не випустили на кордоні. За злочинною вказівкою», — сказав Порошенко.
+
+15
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
27 січня 2025, 19:23
#
А почему других граждан не выпускают, а его должны ? он особенный ?
+
0
bonv
bonv
27 січня 2025, 18:36
#
Також ситуацію прокоментував адвокат Петра Порошенка Ігор Головань.
Він зауважив, що блокування міжнародних поїздок лідера «Європейської Солідарності» — це свавілля влади, і пообіцяв оскаржити такі незаконні дії в судовому порядку.
«Порошенко. Кордон. Суд. Знову. Важка ситуація на фронті не заважає владі пильно слідкувати за політичними опонентами і абсолютно незаконно в ручному режимі керувати режимом пропуску через державний кордон. Петра Порошенка в черговий раз не пропустили через державний кордон, знову зірвали важливі для захисту інтересів України зустрічі», — пише адвокат.
«На цей раз відзначилися чиновники 6-го Волинського прикордонного загону, для яких владна вказівка вартує більше, ніж ясна і чітка норма статті 26 Закону „Про статус народного депутата України“, згідно якої конституційні права і свободи народного депутата не можуть бути обмежені навіть в умовах воєнного чи надзвичайного стану», — зазначає Головань.
«Ніхто не має права перешкоджати поїздкам народних депутатів як по Україні, так і за кордон. Як завжди, чиновники приховують підстави своїх протиправних дій. За їх твердженням, Петро Порошенко „не зміг надати на паспортний контроль документи, що підтверджують підставу для виїзду за кордон“. Чого саме „не зміг надати“ Петро Порошенко? „Височайшего соізволєнія“?», — пише Головань.
«Прикордонники про це мовчать, а тому знову будемо з’ясовувати цю таємницю в суді», — зауважує адвокат.
+
0
bonv
bonv
27 січня 2025, 18:37
#
Раніше після початку повномасштабного вторгнення Р Ф Порошенку неодноразово відмовляли у виїзді за кордон.
У 2022 році 27 і 28 травня Петра Порошенка не випустили за кордон на засідання Парламентської асамблеї НАТО. Виїхати з України він зміг лише з третьої спроби.
У грудні 2023 року СБУ пояснила відмову у виїзді тим, що РФ нібито планувала використати поїздку Порошенка на Захід в інформаційно-психологічних спецопераціях.
У лютому 2024 року очільник ГУР М О Кирило Буданов пояснив відмову Порошенку у виїзді на Мюнхенську конференцію нібито «смертельною небезпекою» для лідера «Євросолідарності».
У липні 2024 року «Євросолідарність» заявила, що Верховна Рада не дала дозвіл Порошенку на виїзд у відрядження до США.
Головне для нелохів з непрофанами набирати боргів як пес бліх.
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
27 січня 2025, 19:23
#
Ты личный биограф шоколадного ?
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