За підсумками 2024 року державний борг сягнув майже 7 трильйонів гривень

На 31 грудня 2024 року державний та гарантований державою борг склав 6 980,9 млрд грн, у валютному еквіваленті - $166,1 млрд. За 2024 рік державний борг збільшився: у гривні на 26,5% (+ 1461 млрд грн), у валютному еквіваленті на 14,3% (+$20,7 млрд). Про це в телеграм-каналі написав голова Податкового комітету Данило Гетманцев .

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Зростання держборгу

У валютному еквіваленті:

Державний прямий борг збільшився на $22,6 млрд, гарантований — зменшився на $1,9 млрд.

За словами Гетманцева, як і у 2022−2023 роках левова частка (близько 7/8) зростання всього державного боргу у 2024 році обумовлювалась збільшенням зовнішньої заборгованості. Решта (1/8) — за рахунок ОВДП.

По зовнішньому боргу, найбільший чистий вплив на зростання заборгованості у 2024 році мало отримання пільгових кредитів від ЄС у рамках Ukraine Facility на суму $11,1 млрд, групи Світового банку — $8,9 млрд, МВФ — $2,4 млрд, уряду Канади — $1,4 млрд.

На зменшення державного боргу найбільше вплинуло скорочення заборгованості за єврооблігаціями через реструктуризацію останніх (-$4,5 млрд сумарно).

Видатки на обслуговування державного боргу у 2024 році склали 8,8% видатків загального фонду державного бюджету (проти 8,2% у 2023 році, 6,5% у 2022 і 12,4% у 2021 році).

За підсумками 2024 року співвідношення державного боргу до ВВП складе близько 90,4% ВВП (проти 84,4% у 2023 році, 77,7% у 2022 і 49% у 2021 році).

Водночас останні прогнози на цей рік були набагато гіршими (зокрема МВФ під 5-й перегляд EFF прогнозував 95,6% ВВП, 6-й перегляд — 92,2% ВВП).

«Отже, у 2024 році боргове навантаження на бюджет та економіку продовжувало зростати. Водночас завдяки тому, що левова частка нового боргу надається на виключних пільгових умовах, а також борговій операції за єврооблігаціями, проведеній у серпні 2024 року, а ще раніше — реструктуризації заборгованості перед офіційними кредиторами з G7, Паризького клубу (що діє до кінця березня 2027 року), боргове навантаження як для повномасштабної війни залишається помірним, і відповідає параметрам, визначеним програмою EFF», — підсумував Гетманцев.