Найперша українська криптобіржа Kuna припиняє свою діяльність

Найперша українська криптовалютна біржа Kuna припиняє комерційну діяльність не лише в Україні, а й по всьому світу. Про це заявив засновник криптобіржі Михайло Чобанян у своєму Telegram-каналі.

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Закриття комерційної діяльності

«Я припиняю будь-яку комерційну діяльність криптобіржі із сьогодення. Kuna повністю згортає свою діяльність у всіх країнах», — заявив Чобанян.

При цьому він підкреслив, що мова про продаж криптобіржі не йде.

За його словами, у клієнтів Kuna буде близько двох місяців перехідного періоду, щоб вони могли вивести свої активи.

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Чим буде займатися Чобанян

Місце, зайняте криптобіржею, Чобанян планує звільнити під «щось цікаве та нове — Symbiocracy».

Він сказав, що наразі його цікавить лише домен IT-індустрії, в якому приватні або державні підприємства створюють програмне забезпечення.

«GovTech — це наступний напрямок, який мене цікавить. Все, що пов’язане з технологіями, штучним інтелектом та розвитком людства», — зазначив засновник Kuna.

Нагадаємо

В понеділок, 27 січня, користувачі Kuna розповіли, що отримали повідомлення на email про блокування сервісу в Україні. Провайдери почали блокувати доступ до сайту криптобіржі, виконуючи розпорядження Держспецзв’язку.

Підставою для цього стало рішення Шевченківського суду міста Києва, ухвалене за клопотанням Бюро економічної безпеки (БЕБ) у справі № 761/1434/25.

У судовому реєстрі не повідомляється про суть претензій правоохоронців до криптобіржі, публічно вони їх теж не називали. За даними Forbes, БЕБ проводить розслідування щодо ухилення від сплати податків групою компаній Kuna.

Минулого року Чабанян повідомив, що Kuna вивчає варіант продажу свого бізнесу в Україні.