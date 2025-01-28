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28 січня 2025, 15:16

Уряд передав PINbank Мінрозвитку для створення поштового банку

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення передати Перший інвестиційний банк (PINbank) з-під управління Фонду державного майна до Міністерства розвитку громад та територій. Цей крок є частиною плану зі створення поштового банку на базі PINbank. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення передати Перший інвестиційний банк (PINbank) з-під управління Фонду державного майна до Міністерства розвитку громад та територій.

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Чому це важливо?

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль підкреслив, що створення поштового банку спрямоване на вдосконалення інфраструктури, через яку громадяни отримують державну допомогу. «Сьогодні уряд своїм рішенням передає акції Першого інвестиційного банку, що раніше належали російським олігархам, до Мінінфраструктури з наступною передачею Укрпошті. Таким чином, ми створюємо поштовий банк», — заявив він.

Як PINbank опинився у державній власності?

У 2023−2024 роках Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції до російського олігарха Євгена Гінера. В результаті судового рішення 88,89% акцій PINbank, які належали Гінеру, були передані до державної власності. Це дозволило уряду отримати контроль над банком і використати його для реалізації нових соціальних ініціатив.

Плани щодо поштового банку

Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський ще у вересні минулого року заявляв, що на базі PINbank буде створено Поштовий банк. Цей проєкт має забезпечити доступність фінансових послуг для населення, зокрема в малих містах та селах, де традиційні банки часто відсутні.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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+30
Turbo Apricot
Turbo Apricot
28 січня 2025, 15:37
#
Державне казначейство, приватбанк державний, ощадбанк державний, сенсбанк державний, укрексімбанк державний, укргазбанк державний, пінбанк державний, моторбанк державний — чим більше державних банків — тим більше можливостей для потужних менеджерів — наприклад Смілянський в державній Укрпошті із зарплатою півтора мільйона щомісячно і важливо що зарплата цих потужних державників не залежить від результату діяльності підприємства. оце потужно!
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
28 січня 2025, 17:01
#
«Прем'єр-міністр Денис Шмигаль підкреслив,
що створення поштового банку спрямоване
на вдосконалення інфраструктури»

Лишь бы НБУ не был «против»
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