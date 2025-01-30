Головне за четвер: Ставки ЄЦБ, гривневі депозити та що буде з курсом валют у лютому

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
30 січня 2025, 20:00

Головне за четвер: Ставки ЄЦБ, гривневі депозити та що буде з курсом валют у лютому

Сьогодні на нас чекають курсові стрибки за євро: що відбувається

Федеральна резервна система США у середу залишила відсоткові ставки запозичень без змін (4,25−4,5%). Причиною такого рішення стали невизначеність щодо інфляції та економічних умов, які будуть сформовані після приходу до Білого дому нового президента. Як це рішення позначиться на українському валютному ринку, розглянемо детальніше.

ЄЦБ знизив процентні ставки на 25 базисних пунктів

Європейський центральний банк (ЄЦБ) знизив усі три основні відсоткові ставки на 25 базисних пунктів (б.п.). Базову процентну ставку знижено до 2,9% з 3,15%, ставку за маржинальними кредитами — до 3,15% з 3,4%, депозитну ставку — до 2,75% з 3%.

Олена Іщенко: гривневі депозити стануть невигідними, лише коли курс долара зросте до 48 грн

Під кінець 2024 року в Україні стрімко зросла інфляція та злетів курс долара, що погіршило девальваційні очікування людей та бізнесу. За консенсус-прогнозом економістів від «Мінфіну», на кінець 2025 року курс становитиме 45,35 грн/$. Але зараз все частіше аналітики говорять про сильнішу девальвацію гривні протягом року, припускаючи її падіння до 48 грн/$. Про курсові ризики, їх вплив на гривневі інструменти та актуальні стратегії вкладень «Мінфін» говорив із директором департаменту міжбанківського бізнесу «RwS bank» Оленою Іщенко.

Що буде з курсом долара в лютому 2025: основні фактори, що впливатимуть на курс валют (відео)

У цьому відео фінансовий аналітик Олексій Козирев говорить про те, чого чекати українцям від курсу долара та євро у лютому 2025 року. Також він дав прогноз щодо курсу валют на період з 30 січня по 5 лютого.

Укренерго запевнило: Відключень світла в лютому через зниження температури не буде

НЕК «Укренерго» заперечила інформацію про можливі обмеження електропостачання наступного тижня через зниження температури. В компанії також нагадали, що єдиною причиною запровадження аварійних відключень є руйнування енергетичної інфраструктури внаслідок російських атак.

Індекс Бігмака. Українська гривня недооцінена щодо долара на 50,7%

Українська гривня опустилася на шосте місце з кінця в списку найбільш недооцінених валют світу в оновленому індексі Біг-Мака. Про це йдеться в даних рейтингу The Economist за січень 2025 року.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами