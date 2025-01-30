Головне за четвер: Ставки ЄЦБ, гривневі депозити та що буде з курсом валют у лютому

Федеральна резервна система США у середу залишила відсоткові ставки запозичень без змін (4,25−4,5%). Причиною такого рішення стали невизначеність щодо інфляції та економічних умов, які будуть сформовані після приходу до Білого дому нового президента. Як це рішення позначиться на українському валютному ринку, розглянемо детальніше.

ЄЦБ знизив процентні ставки на 25 базисних пунктів

Європейський центральний банк (ЄЦБ) знизив усі три основні відсоткові ставки на 25 базисних пунктів (б.п.). Базову процентну ставку знижено до 2,9% з 3,15%, ставку за маржинальними кредитами — до 3,15% з 3,4%, депозитну ставку — до 2,75% з 3%.

Олена Іщенко: гривневі депозити стануть невигідними, лише коли курс долара зросте до 48 грн

Під кінець 2024 року в Україні стрімко зросла інфляція та злетів курс долара, що погіршило девальваційні очікування людей та бізнесу. За консенсус-прогнозом економістів від «Мінфіну», на кінець 2025 року курс становитиме 45,35 грн/$. Але зараз все частіше аналітики говорять про сильнішу девальвацію гривні протягом року, припускаючи її падіння до 48 грн/$. Про курсові ризики, їх вплив на гривневі інструменти та актуальні стратегії вкладень «Мінфін» говорив із директором департаменту міжбанківського бізнесу «RwS bank» Оленою Іщенко.

Що буде з курсом долара в лютому 2025: основні фактори, що впливатимуть на курс валют (відео)

У цьому відео фінансовий аналітик Олексій Козирев говорить про те, чого чекати українцям від курсу долара та євро у лютому 2025 року. Також він дав прогноз щодо курсу валют на період з 30 січня по 5 лютого.

Укренерго запевнило: Відключень світла в лютому через зниження температури не буде

НЕК «Укренерго» заперечила інформацію про можливі обмеження електропостачання наступного тижня через зниження температури. В компанії також нагадали, що єдиною причиною запровадження аварійних відключень є руйнування енергетичної інфраструктури внаслідок російських атак.

Індекс Бігмака. Українська гривня недооцінена щодо долара на 50,7%

Українська гривня опустилася на шосте місце з кінця в списку найбільш недооцінених валют світу в оновленому індексі Біг-Мака. Про це йдеться в даних рейтингу The Economist за січень 2025 року.