Індекс Бігмака. Українська гривня недооцінена щодо долара на 50,7%

Українська гривня опустилася на шосте місце з кінця в списку найбільш недооцінених валют світу в оновленому індексі Біг-Мака. Про це йдеться в даних рейтингу The Economist за січень 2025 року.

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Вартість Біг-Маку

Біг-Мак коштує в Україні 120 гривень, тоді як у США — $5,79. Таким чином, курс української валюти недооцінений на 50,7% порівняно з фактичним обмінним курсом 42,0 грн/долар, а курс за купівельною спроможністю має бути на рівні 20,73 грн/долар.

Нагадаємо

У 2024 році українська гривня недооцінена щодо долара на 49,5%. У січні 2023 року згідно з індексом Біг Мака, $1 в Україні повинен був коштувати 17,16 грн.

У 2022 році українська гривня опустилася на шосте місце з кінця в списку найбільш недооцінених валют світу в оновленому індексі Біг Мака.

У 2021 році згідно з індексом Біг Мака, $1 в Україні повинен коштувати 11,5 грн.

У 2019 українська гривня була однією з найбільш недооцінених валют світу, а її реальний курс, згідно з індексом Біг Мак, повинен був становити 10,05 грн/$.

У 2018 році гривня за індексом Біг Мака була недооцінена на 65,1% — найбільше у світі. Тоді наголошувалося, що реальний курс гривні повинен становити 9,68 грн/$.

Що оцінюють

У дослідженні, яке проводиться з 1986 року, оцінюється вартість бургера «Біг Мак», який продається в популярній мережі фаст-фудів «МакДоналдс». The Economist порівнює вартість бургерів у всіх країнах світу з його вартістю в США.

Історія рейтингу Біг Мака

Рейтинг Біг Мака почали складати в 1986 році і за основу розрахунків взяли ціну звичайного бургера. Фінансисти пояснили свій вибір тим, що гамбургер Біг Мак — це своєрідний аналог продуктового кошика оскільки в ньому є хліб, м'ясо, і овочі.