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30 січня 2025, 8:54

Індекс Бігмака. Українська гривня недооцінена щодо долара на 50,7%

Українська гривня опустилася на шосте місце з кінця в списку найбільш недооцінених валют світу в оновленому індексі Біг-Мака. Про це йдеться в даних рейтингу The Economist за січень 2025 року.

Українська гривня опустилася на шосте місце з кінця в списку найбільш недооцінених валют світу в оновленому індексі Біг-Мака.
Фото: freepik.com

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Вартість Біг-Маку

Біг-Мак коштує в Україні 120 гривень, тоді як у США — $5,79. Таким чином, курс української валюти недооцінений на 50,7% порівняно з фактичним обмінним курсом 42,0 грн/долар, а курс за купівельною спроможністю має бути на рівні 20,73 грн/долар.

Нагадаємо

У 2024 році українська гривня недооцінена щодо долара на 49,5%. У січні 2023 року згідно з індексом Біг Мака, $1 в Україні повинен був коштувати 17,16 грн.

У 2022 році українська гривня опустилася на шосте місце з кінця в списку найбільш недооцінених валют світу в оновленому індексі Біг Мака.

У 2021 році згідно з індексом Біг Мака, $1 в Україні повинен коштувати 11,5 грн.

У 2019 українська гривня була однією з найбільш недооцінених валют світу, а її реальний курс, згідно з індексом Біг Мак, повинен був становити 10,05 грн/$.

У 2018 році гривня за індексом Біг Мака була недооцінена на 65,1% — найбільше у світі. Тоді наголошувалося, що реальний курс гривні повинен становити 9,68 грн/$.

Що оцінюють

У дослідженні, яке проводиться з 1986 року, оцінюється вартість бургера «Біг Мак», який продається в популярній мережі фаст-фудів «МакДоналдс». The Economist порівнює вартість бургерів у всіх країнах світу з його вартістю в США.

Історія рейтингу Біг Мака

Рейтинг Біг Мака почали складати в 1986 році і за основу розрахунків взяли ціну звичайного бургера. Фінансисти пояснили свій вибір тим, що гамбургер Біг Мак — це своєрідний аналог продуктового кошика оскільки в ньому є хліб, м'ясо, і овочі.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 10

+
+30
zevs1
zevs1
30 січня 2025, 9:35
#
После каждой такой недооценки «бигмага"гривна снова падает.
+
+92
Я_ __
Я_ __
30 січня 2025, 9:37
#
Цікава стаття)

Але щодо самого індексу Біг Мака, маємо таку різницю очевидно через різну собівартість життя і різну купівельну спроможність різних економік світу, всі розуміють звісно, що експортери і імпортери сировини встановлюють свою цінову політику кінцевим споживачам.
+
+60
3212242
3212242
30 січня 2025, 9:54
#
Скільки себе памʼятаю — по цьому індексу гривня то мало не фунт стерлінгів.
+
+30
MAXAOH
MAXAOH
30 січня 2025, 11:05
#
Этот индекс, плод больной фантазии. Можно взять любой продукт международного потребления, бензин например и тыкать пальцем в небо, играясь в финансиста…
+
+45
DmitriySEM
DmitriySEM
30 січня 2025, 10:06
#
БігМак у США у двічі більший за наш)) Скоро бургери в нашому МакДональдьсі будуть розміром з канапе…
+
+57
nitrolog
nitrolog
30 січня 2025, 10:51
#
Досить цю маячню подавати на мінфіні, в нас економіка вже бургерами рахується?
як можна порівнювати ціну в нас і там, при абсолютно різній економіці та вартості життя і зп?
+
+30
godvinik
godvinik
30 січня 2025, 11:03
#
Цей приклад з Україною показує який цей індекс біг-мака маячня. Втрачено 20% территорії, ?% генерації енергетики, промисловість в руїнах, економіки не існує без західної допомоги, мільйони біженців.


Чому все ще не має гіперінфляції як в Веймарській Німеччині, ось в чому питання.
Бо економіки як науки не існує, це лише продовження політики
+
+30
MAXAOH
MAXAOH
30 січня 2025, 11:11
#
Какой бред…
+
+15
Игорь УА
Игорь УА
30 січня 2025, 11:24
#
Мабуть правильно було б рахувати по індексу 95го бензину. В США він дешевше, значить доллар недооцінений щодо гривні?
+
+15
TattiReuven
TattiReuven
30 січня 2025, 11:41
#
Интересно, а сколько борщевой набор в США стоит :):) Раньше по ТВ все время этот вариант сравнивали
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