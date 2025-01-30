Українська гривня опустилася на шосте місце з кінця в списку найбільш недооцінених валют світу в оновленому індексі Біг-Мака. Про це йдеться в даних рейтингу The Economist за січень 2025 року.
Індекс Бігмака. Українська гривня недооцінена щодо долара на 50,7%
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Вартість Біг-Маку
Біг-Мак коштує в Україні 120 гривень, тоді як у США — $5,79. Таким чином, курс української валюти недооцінений на 50,7% порівняно з фактичним обмінним курсом 42,0 грн/долар, а курс за купівельною спроможністю має бути на рівні 20,73 грн/долар.
Нагадаємо
У 2024 році українська гривня недооцінена щодо долара на 49,5%. У січні 2023 року згідно з індексом Біг Мака, $1 в Україні повинен був коштувати 17,16 грн.
У 2022 році українська гривня опустилася на шосте місце з кінця в списку найбільш недооцінених валют світу в оновленому індексі Біг Мака.
У 2021 році згідно з індексом Біг Мака, $1 в Україні повинен коштувати 11,5 грн.
У 2019 українська гривня була однією з найбільш недооцінених валют світу, а її реальний курс, згідно з індексом Біг Мак, повинен був становити 10,05 грн/$.
У 2018 році гривня за індексом Біг Мака була недооцінена на 65,1% — найбільше у світі. Тоді наголошувалося, що реальний курс гривні повинен становити 9,68 грн/$.
Що оцінюють
У дослідженні, яке проводиться з 1986 року, оцінюється вартість бургера «Біг Мак», який продається в популярній мережі фаст-фудів «МакДоналдс». The Economist порівнює вартість бургерів у всіх країнах світу з його вартістю в США.
Історія рейтингу Біг Мака
Рейтинг Біг Мака почали складати в 1986 році і за основу розрахунків взяли ціну звичайного бургера. Фінансисти пояснили свій вибір тим, що гамбургер Біг Мак — це своєрідний аналог продуктового кошика оскільки в ньому є хліб, м'ясо, і овочі.
Коментарі - 10
Але щодо самого індексу Біг Мака, маємо таку різницю очевидно через різну собівартість життя і різну купівельну спроможність різних економік світу, всі розуміють звісно, що експортери і імпортери сировини встановлюють свою цінову політику кінцевим споживачам.
як можна порівнювати ціну в нас і там, при абсолютно різній економіці та вартості життя і зп?
Чому все ще не має гіперінфляції як в Веймарській Німеччині, ось в чому питання.
Бо економіки як науки не існує, це лише продовження політики