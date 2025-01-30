Сьогодні на нас чекають курсові стрибки за євро: що відбувається

Федеральна резервна система США у середу залишила відсоткові ставки запозичень без змін (4,25−4,5%). Причиною такого рішення стали невизначеність щодо інфляції та економічних умов, які будуть сформовані після приходу до Білого дому нового президента. Як це рішення позначиться на українському валютному ринку, розглянемо детальніше.

ФРС зберігає високі ставки — Трамп проти

Ще нещодавно ринок робив ставку на продовження циклу зниження ставок у США. Проте потенційні ризики для американської економіки внесли свої корективи: інфляція у Штатах перевищує цільовий показник у 2% вже 45 місяців поспіль і продовжує зростати (вона прискорилася з 2,7%, за результатами 2023 року, до 2,9% у 2024 році). Економічне зростання залишається стійким, а безробіття — відносно низьким.

Але масова депортація нелегальних мігрантів, яку вже розпочав Трамп, може чинити серйозний тиск на ринок праці. Адже дефіцит робочої сили, що утворився в результаті цього, загрожує черговим зростанням зарплат персоналу, що спровокує подальше зростання цін.

Ключовим чинником стримування інфляції на американському ринку є низькі ціни на енергоносії та вартість товарів повсякденного попиту, багато з яких китайські.

Для зниження цін на нафту і газ американці мають серйозні «козирі» — родовища Техасу, розконсервація яких, у поєднанні з періодичним викидом на ринок запасів стратегічного резерву, може утримувати внутрішні ціни на енергоресурси на прийнятному рівні.

Але й на зовнішніх ринках новий президент США Дональд Трамп намагається зіграти «на пониження», то закликаючи до цього країни ОПЕК, то прив'язуючи ціни на нафту до санкцій проти росії через війну в Україні. Але поки що ці дії не призвели до бажаного результату. Часто ціни на нафту ситуативно зростають, що говорить про нестабільність ринку.

Щодо споживчих товарів, то мита та підвищені збори, які Трамп хоче запровадити на китайські, канадські, європейські товари, створять якраз проінфляційний ефект, оскільки збільшать ціни на них для внутрішнього американського ринку.

Тобто у Федрезерва є підстави вважати, що торгові війни, що насуваються, можуть спровокувати черговий виток інфляції в США. Отже, знижувати відсоткові ставки передчасно.

«При розгляді масштабу і строків додаткових коригувань цільового діапазону ставки за федеральними фондами Комітет ретельно оцінюватиме дані, що змінюються, перспективи і баланс ризиків. Комітет продовжить скорочення своїх вкладень у казначейські облігації, агентські бонди та забезпечені іпотечними активами агентські цінні папери. Комітет має намір підтримувати максимальну зайнятість і повернути інфляцію до цільового рівня 2%», — йдеться у пресрелізі FOMC, за результатами засідання 29 січня.

Аналогічні меседжі дав ринку голова ФРС США Джером Пауелл.

«Економіка США загалом сильна, але інфляція залишається дещо підвищеною. Федеральній резервній системі не потрібно поспішати з коригуванням нашої грошово-кредитної політики», — заявив він на пресконференції.

Через декілька годин після того, як ФРС оголосила про своє рішення, Трамп, який призначив головою ФРС Джерома Пауелла у свій перший термін, звинуватив центральний банк у нездатності «зупинити проблему, яку вони створили за допомогою інфляції».

«Я зроблю це, випустивши на свободу американське виробництво енергії, скоротивши регулювання, відновивши баланс міжнародної торгівлі та відродивши американське виробництво», — написав Трамп у пості на Truth Social.

Він також сказав, що центральний банк «провів жахливу роботу з банківського регулювання» і повністю передасть цей напрямок під керівництво Міністерству фінансів. Хоча незрозуміло, чи зможе Трамп юридично позбавити ФРС її давніх повноважень щодо банківського регулювання.

Пауелл мало що сказав про нещодавні коментарі Трампа на адресу ФРС.

«Я не збираюся відповідати або коментувати те, що сказав президент», — заявив він журналістам.

Федрезерв своїм рішенням продемонстрував свою незалежність. Але конфлікт між Білим домом та ФРС, схоже, лише посилюється. Тобто емоційна складова при вирішенні економічних питань, чим так знаменитий Трамп, набирає все більшої суперечності з прагматичним підходом до економіки чинного керівництва Федрезерва.

Що відбувається у Європі

Ситуація в ЄС поки що теж є дуже далекою від ідеалу. Європейська економіка на межі стагнації та ЄЦБ для її пожвавлення варто продовжувати цикл зниження ставок. Але інфляція у річному вимірі прискорюється там уже третій місяць поспіль. У грудні вона склала 2,4%, порівнюючи з 2,2% у листопаді, що ще далі від цільового показника центробанку в 2%.

Нагадаю, що ЄЦБ 12 грудня 2024 року вчетверте за рік знизив усі три основні відсоткові ставки на 25 базисних пунктів: ставка за депозитами зараз становить 3%, ставка основних операцій рефінансування — 3,15%, ставка за маржинальними кредитами — 3,4 %.

Після рішень ФРС і перед засіданням ЄЦБ європейські ставки мають меншу привабливість для інвесторів, ніж американські. Це робить американські активи цікавішими, з погляду дохідності для інвесторів та всього ринку капіталів, ніж вкладення у європейські активи.

На тлі ще й досить високого рівня інфляції в ЄС, близькості війни росії проти України до європейських кордонів, залежності інфляції в Єврозоні від вартості все ще дорогих енергоносіїв та потенційної загрози запровадження мит на товари з ЄС подальше зниження ставки ЄЦБ означатиме подальше зниження інтересу інвесторів до вкладенням у європейські цінні папери та економіку Євросоюзу.

На мою думку, через весь комплекс вищезгаданих причин ЄЦБ навряд чи зараз зважиться знову знизити свої ставки на понад 0,25% річних, а, найімовірніше, поставить «на паузу» подальше пом'якшення грошово-кредитної політики. І ця тенденція збережеться принаймні до того моменту, як знижувати ставки знову не почне Федрезерв або доки інфляція в Єврозоні знову не почне стабільно знижуватися.

Рішення ж про підвищення ключових ставок ЄЦБ 30 січня, звичайно, повністю виключити не можна, але це був би дуже ризикований крок із боку європейського регулятора, який зазвичай відрізняється значно більшою обережністю, ніж його американський колега.

Що буде з доларом та євро в Україні

У будь-якому разі, збережеться волатильність за парою євро/долар як після рішень ФРС, так і під час оголошення рішень ЄЦБ щодо відсоткових ставок.

Пара євро/долар з січня 2025 року і відразу після оголошення рішення ФРС США 29 січня:

Якщо ЄЦБ не «підриватиме» ринки радикальними рішеннями, то, найімовірніше, 30 січня ми спостерігатимемо ралі за парою євро/долар у межах до 1 американського центу на євро (тобто до 42 копійок на євро в Україні). Особливо активно «скакатимуть» котирування пари євро/долар у той період, коли звучатимуть коментарі голови ЄЦБ Крістін Лагард щодо ставок та її бачення перспектив європейської економіки найближчим часом. Саме ці меседжі ринку будуть головними «провокаторами» для інвесторів цього четверга.

Якщо ж ЄЦБ зважиться на радикальні заходи, не закладені ринком до своїх очікувань (наприклад, несподіване підвищення ставок на 0,25% річних або їхнє радикальніше зниження відразу на 0,5% річних, замість 0,25%), то ралі за парою євро/долар пройдуть уже в коридорі до 1−1,5 американських центів за долар, тобто в межах 42−63 копійок на євро для нашого ринку.

Але тоді у поведінку валютних котирувань на українському міжбанку дуже активно втрутиться Нацбанк, щоб згладити негативні наслідки стрибків пари євро/долар на зовнішніх ринках для курсу долара та євро щодо гривні.

«Затиснутий» обмеженнями Нацбанку та його ж повним домінуванням, як продавця долара на торгах, український валютний міжбанк буде готовий «рухатися» у бажаному для НБУ напрямі.

З огляду на значне зростання цін, що багато в чому пов'язано і з девальвацією гривні наприкінці 2024 року, Нацбанк зараз не може дозволити їхнього нового зльоту на підвищених девальваційних очікуваннях бізнесу. А так воно і вийде за рахунок того, що бізнес закладатиме до своїх розрахунків усі максимально можливі високі рівні котирувань євро та долара на міжбанку, з огляду на ралі пари євро/долар 29 та 30 січня на міжнародних ринках.

Своїми інтервенціями, їх обсягами, частотою виходу з продажами долара та цінниками цих продажів Нацбанк згладжуватиме стрибки курсу долара щодо гривні 29−31 січня, чим опосередковано впливатиме і на курс євро щодо гривні через перерахунок пар євро/долар та долар/гривня.

Тому в останні дні січня 2025 року, навіть з огляду на ралі за парою євро/долар через засідання ФРС та ЄЦБ щодо відсоткових ставок, я прогнозував би наступний рівень котирувань міжбанку та готівкового ринку за доларом та за євро:

Міжбанк. На період 30−31 січня я прогнозую коридор за парою євро/долар у межах від 1,032 до 1,047 долара за євро з підвищеною волатильністю пари протягом обох днів. Особливо — у момент оголошення рішень ЄЦБ щодо відсоткових ставок та коментарів щодо цього питання Крістін Лагард.

Котирування долара на міжбанку 30−31 січня, за моїм прогнозом, перебуватимуть у межах коридору від 41,80 до 42,05 грн, що через перерахунок пар євро/долар і долар/гривня сформує курс євро на торгах цими днями у межах коридору від 43,13 грн до 44,02 грн.

Готівковий ринок. Курс купівлі та продажу готівкового долара в банках перебуватиме в межах коридору від 41,70 до 42,50 грн, а в обмінниках фінкомпаній — в межах від 41,80 до 42,45 грн.

А курс готівкового євро в банках перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 43,40 до 44,65 грн. В обмінниках фінкомпаній цей коридор перебуватиме у межах від 43,50 до 44,55 грн.

Як завжди, період підвищеної турбулентності на зовнішніх ринках призведе до збільшення волатильності євро і на нашому ринку з широким розкидом котирувань. Це дозволить активно заробляти окремим гравцям як на міжбанківському ринку, так і на готівковому.