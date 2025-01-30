«Укренерго запевнило: Відключень світла в лютому через зниження температури не буде»

НЕК «Укренерго» заперечила інформацію про можливі обмеження електропостачання наступного тижня через зниження температури. Про це йдеться у повідомленні компанії.

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Заява Укренерго

«Деякі ЗМІ та телеграм-канали поширили неправдиві дані, стверджуючи, що прогнозоване похолодання може призвести до вимушених відключень. Втім, енергетики наголошують: наразі жодних підстав для таких обмежень немає, а енергосистема України працює стабільно», — йдеться у повідомленні.

«Прогнозований рівень зниження температури не спричинить суттєвих проблем та не зумовить необхідність застосування обмежень. Укренерго опрацьовує всі можливі сценарії, зокрема й на випадок різкого похолодання», — зазначили в компанії.

В Укренерго також нагадали, що єдиною причиною запровадження аварійних відключень є руйнування енергетичної інфраструктури внаслідок російських атак.

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