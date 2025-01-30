НЕК «Укренерго» заперечила інформацію про можливі обмеження електропостачання наступного тижня через зниження температури. Про це йдеться у повідомленні компанії.
Укренерго запевнило: Відключень світла в лютому через зниження температури не буде
►Читайте телеграм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини
Заява Укренерго
«Деякі ЗМІ та телеграм-канали поширили неправдиві дані, стверджуючи, що прогнозоване похолодання може призвести до вимушених відключень. Втім, енергетики наголошують: наразі жодних підстав для таких обмежень немає, а енергосистема України працює стабільно», — йдеться у повідомленні.
«Прогнозований рівень зниження температури не спричинить суттєвих проблем та не зумовить необхідність застосування обмежень. Укренерго опрацьовує всі можливі сценарії, зокрема й на випадок різкого похолодання», — зазначили в компанії.
В Укренерго також нагадали, що єдиною причиною запровадження аварійних відключень є руйнування енергетичної інфраструктури внаслідок російських атак.
🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.
💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.
🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.
Коментарі - 2
Знаючи тенденцію — побачимо в лютому, бо це як ті самі обіцянки наших депутатів.