У цьому відео фінансовий аналітик Олексій Козирев говорить про те, чого чекати українцям від курсу долара та євро у лютому 2025 року. Також він дав прогноз щодо курсу валют на період з 30 січня по 5 лютого.
30 січня 2025, 18:41
Що буде з курсом долара в лютому 2025: основні фактори, що впливатимуть на курс валют (відео)
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Джерело: Мінфін
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