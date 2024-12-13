Ставка НБУ, ВВП, інфляція й «Тисяча Зеленського»: головне за тиждень
Правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 13,5% річних. Це рішення спрямовується на збереження стійкості валютного ринку, утримання інфляційних очікувань під контролем та поступове сповільнення інфляції до цілі 5%.
Зростання ВВП України з початку року становило 4% — Свириденко
Міністерство економіки оцінило зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України за січень-листопад 2024 року в 4% до аналогічного періоду минулого року, повідомила міністр економіки Юлія Свириденко
Річна інфляція в Україні прискорилася до 11,2% — Держстат
Річна інфляція в Україні прискорилася до 11,2%. У листопаді 2024 року інфляція на споживчому ринку прискорилася до 1,9%, порівняно із 1,8% у жовтні.
Зростання реальних зарплат сповільнюється через інфляцію
Розмір середньомісячної зарплати в Україні у третьому кварталі 2024 року зріс на 22,3% порівняно з аналогічним періодом минулого року і становив 21 946 грн. За даними Держстату, за дев’ять місяців цього року середня заробітна плата склала 20 592 грн, що на 22,2% більше, ніж торік
«Тисяча Зеленського»: Українці почали отримувати виплати
Українці почали отримувати виплати в межах програми «Зимова єПідтримка».
Біткоїн відновився до $100 тисяч після корекції
Біткоїн швидко відновився до $100 тисяч після корекції, яка тривала два дні.
Найбільші банки домовилися знизити ліміти карткових переказів для клієнтів без підтверджених джерел доходів — меморандум
10 грудня в Національному банку України пройшов прес-брифінг за участі керівників Незалежної асоціації банків України (НАБУ), Асоціації українських банків (АУБ), Приватбанку, Ощадбанку, Райффайзен Банку та Універсал Банку присвячений підписанню Меморандуму про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг.
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