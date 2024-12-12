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12 грудня 2024, 14:03

НБУ підвищив облікову ставку до 13,5%

Правління Національного банку ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 13,5% річних. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу з монетарної політики.

Правління Національного банку ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 13,5% річних.

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Рішення правління

«Правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 13,5% річних. Це рішення спрямовується на збереження стійкості валютного ринку, утримання інфляційних очікувань під контролем та поступове сповільнення інфляції до цілі 5%», — зазначив Пишний.

НБУ бачить необхідність у посиленні процентної політики для розвороту інфляційного тренду та приведення інфляції до 5% цілі на горизонті політики.

Підвищення облікової ставки сприятиме збереженню контрольованості інфляційних очікувань та підтримає реальну дохідність гривневих інструментів. Це підживить інтерес до строкових гривневих заощаджень, а відповідно, сприятиме зниженню тиску на курс та ціни в міру вичерпання дії тимчасових рушіїв інфляції.

Нагадаємо

13 червня 2024 року Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку з 13,5% до рівня 13% річних.

25 січня 2024 року Правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15% річних.

14 грудня Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку до 15% річних.

26 жовтня Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку до 16% річних.

14 вересня Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку до 20% річних.

27 липня 2023 року правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку до 22% річних із 28 липня.

У червні 2022 року правління НБУ ухвалило рішення підвищити облікову ставку з 10% річних до 25%.

Що означає зміна ставки

Зміна облікової ставки є важливим сигналом для визначення банками процентних ставок за вкладами і позиками. Чим вище ключова ставка, тим дорожче кредити і депозити в нацвалюті.

Автор:
Пишний Андрій
Голова Національного банку України Пишний Андрій
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 15

+
0
MAXAOH
MAXAOH
12 грудня 2024, 14:14
#
Это хорошо!)
+
+145
Vadim531
Vadim531
12 грудня 2024, 14:27
#
*** — сначала опустили ставку потом от недалекого ума подняли налоги спровоцировав и без того высокую инфляцию, а теперь решили приподнять снова ставку — ни о каком финансовом планировании в этом бардаке не может быть и речи все через одно место, надо было держать фиксированный курс и не играться в рыночную экономику во время войны!
+
0
Дядя Бодя
Дядя Бодя
12 грудня 2024, 14:39
#
И какой же должен быть фиксированный курс? Пжл конкретно скоко грн за доллар?
+
+30
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
12 грудня 2024, 14:46
#
Восємь!
+
+30
Hennady
Hennady
12 грудня 2024, 16:28
#
Привязати курс долара до ціни скумбрії… 8 грн.
+
+38
bosyak
bosyak
12 грудня 2024, 14:56
#
Хто буде платити за Ваш «фіксований курс»? Чі до цього ще не додумали?
+
+15
Олександр Грицкевич
Олександр Грицкевич
12 грудня 2024, 16:17
#
Витрати від фіксації курсу можуть бути менші ніж втрати економіки від неконтрольованої інфляції. Чи до цього ще не додумали?

Плюшки від стабільного курсу:
Стримує інфляційні очікування — бізнес і населення менш схильні підвищувати ціни «про запас».
Зменшує вартість імпорту — знижуючи ціни на товари, які залежать від зовнішньої валюти.
Підвищує довіру до економіки — стабільний курс сигналізує про передбачуваність економічної політики.

По ситуації потрібно дивитись які кроки виправдані і кращі. Можливо в умовах коли все летить в прірву трошки стабільності не було б зайвим. Хоча п’ять ефективних менеджерів точно знають краще :)
+
0
Дядя Бодя
Дядя Бодя
12 грудня 2024, 16:44
#
Нагадую, що фіксований курс веде до необхідності ручного управління економікою. + Обмеження по грошовому обігу у валюті. Як наслідок кілька курсів, дисбаланси по яким вирівнює НБУ за рахунок іноземних кредитів. Див. 2022 рік. Єдиний дієвий механізм курсоутворення це вільний ринок валют (на жаль поки що неможливо, бо долар був би вже 50+ грн)
+
0
bosyak
bosyak
12 грудня 2024, 16:58
#
Хтось повинен заплатити, наприклад Ви при черговому девалі стрибком. Чудес не буває. «Витрати на тримання курсу і втрати економіки від інфляції» — улибнуло, математика то наука, а не питання віри
+
+28
shevchouk
shevchouk
12 грудня 2024, 14:41
#
Потужна потужність!
+
+30
Anko
Anko
12 грудня 2024, 14:56
#
Вечная недостижамая цель — 5% инфляции в год, сказочники…
+
0
SamBB
SamBB
12 грудня 2024, 16:30
#
Там зверху сказали що 5% значить пишуть 5 і іншим радять))))
+
+15
bosyak
bosyak
12 грудня 2024, 14:57
#
Тобто зниження ставки в червні з 13.5 до 13 було помилковим? Хто відповість за помилку?
+
0
Злий Інвестор
Злий Інвестор
12 грудня 2024, 15:52
#
Така необхідність була зрозуміла ще навесні, коли Пишний ставку понижував як відповідь на зростаючу інфляцію і девальвуючу гривню. Довго тренд заперечувати не вийшло.
+
0
Ponomariov
Ponomariov
12 грудня 2024, 16:17
#
50 не за горами
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