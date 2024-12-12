Правління Національного банку ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 13,5% річних. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу з монетарної політики.
НБУ підвищив облікову ставку до 13,5%
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Рішення правління
«Правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 13,5% річних. Це рішення спрямовується на збереження стійкості валютного ринку, утримання інфляційних очікувань під контролем та поступове сповільнення інфляції до цілі 5%», — зазначив Пишний.
НБУ бачить необхідність у посиленні процентної політики для розвороту інфляційного тренду та приведення інфляції до 5% цілі на горизонті політики.
Підвищення облікової ставки сприятиме збереженню контрольованості інфляційних очікувань та підтримає реальну дохідність гривневих інструментів. Це підживить інтерес до строкових гривневих заощаджень, а відповідно, сприятиме зниженню тиску на курс та ціни в міру вичерпання дії тимчасових рушіїв інфляції.
Нагадаємо
13 червня 2024 року Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку з 13,5% до рівня 13% річних.
25 січня 2024 року Правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15% річних.
14 грудня Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку до 15% річних.
26 жовтня Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку до 16% річних.
14 вересня Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку до 20% річних.
27 липня 2023 року правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку до 22% річних із 28 липня.
У червні 2022 року правління НБУ ухвалило рішення підвищити облікову ставку з 10% річних до 25%.
Що означає зміна ставки
Зміна облікової ставки є важливим сигналом для визначення банками процентних ставок за вкладами і позиками. Чим вище ключова ставка, тим дорожче кредити і депозити в нацвалюті.
Коментарі - 15
Плюшки від стабільного курсу:
Стримує інфляційні очікування — бізнес і населення менш схильні підвищувати ціни «про запас».
Зменшує вартість імпорту — знижуючи ціни на товари, які залежать від зовнішньої валюти.
Підвищує довіру до економіки — стабільний курс сигналізує про передбачуваність економічної політики.
По ситуації потрібно дивитись які кроки виправдані і кращі. Можливо в умовах коли все летить в прірву трошки стабільності не було б зайвим. Хоча п’ять ефективних менеджерів точно знають краще :)