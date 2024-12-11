Біткоїн відновився до $100 тисяч після корекції

Біткоїн швидко відновився до $100 тисяч після корекції, яка тривала два дні. Перша криптовалюта стрімко злетіла на $4 тисячі за день, особливо після публікації даних про інфляцію в США.

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11 грудня біткоїн різко почав зростати одразу після оголошення цих даних. Як і очікувалось, зростання цін у листопаді прискорилось до 2,7% у річному вираженні. Такі результати збільшили шанси на те, що ФРС у грудні знову знизить ставку.

На момент написання новини, актив торгується на рівні $100 тис, що свідчить про продовження ралі, яке розпочалося після перемоги Дональда Трампа. До цього біткоїн падав нижче $95 тис.

Індекс страху й жадібності на крипторинку з того моменту не опускався нижче 70 пунктів, що підтверджує бичачий настрій інвесторів.

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