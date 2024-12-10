Найбільші банки домовилися знизити ліміти карткових переказів для клієнтів без підтверджених джерел доходів — меморандум

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
10 грудня 2024, 16:31

Найбільші банки домовилися знизити ліміти карткових переказів для клієнтів без підтверджених джерел доходів — меморандум

10 грудня в Національному банку України пройшов прес-брифінг за участі керівників Незалежної асоціації банків України (НАБУ), Асоціації українських банків (АУБ), Приватбанку, Ощадбанку, Райффайзен Банку та Універсал Банку присвячений підписанню Меморандуму про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг. Про це йдеться в спільному прес-релізі учасників, який передали «Мінфіну» банки-підписанти.

10 грудня в Національному банку України пройшов прес-брифінг за участі керівників Незалежної асоціації банків України (НАБУ), Асоціації українських банків (АУБ), ПриватБанку, Ощадбанку, Райффайзен Банку та Універсал Банку присвячений підписанню Меморандуму про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Меморандум стосується взаємодії банків та надавачів платіжних послуг із клієнтами фізичними-особами, ФОП та ФОП як частини групи пов’язаних компаній, удосконалює та стандартизує підходи банків щодо моніторингу операцій клієнтів із застосуванням ризик-орієнтовного підходу, що допоможе виключити варіанти недобросовісної конкуренції.

Це ініціатива банківського сектору, яка спрямована на зменшення тіньового сектору економіки, а також протидію терористичній й диверсійній діяльності росії, що фінансується через використання «дропів». Вона має на меті унеможливлення використання карток та платіжної інфраструктури шахраями та іншими зловмисниками.

Документ також сприятиме приведенню поточної практики роботи банківського ринку до єдиних стандартів та вимог законодавства Європейського Союзу.

Меморандум був розроблений НАБУ, АУБ та підтриманий НБУ. Меморандум є відкритим для підписання всіх банків України, які підтримують принципи викладені в ньому.

Сьогодні Меморандум підписали чотири великих банки-емітенти: АТ «Ощадбанк», АТ КБ «Приватбанк», АТ «Райффайзен Банк», АТ «Універсал Банк», інші банки та надавачі платіжних послуг висловили намір доєднатися найближчим часом.

Ключові моменти Меморандуму

Надавачі платіжних послуг, які доєднались до Меморандуму, погоджуються на запровадження у своїй діяльності уніфікованих ринкових практик та підходів. Зокрема до процесів:

  • належної перевірки клієнтів на етапі встановлення ділових відносин;
  • моніторингу фінансових операцій по рахункам клієнтів відповідно до наявної інформації про клієнта та фактично здійснювані операції;
  • встановлення автоматизованих цілодобових правил моніторингу платіжних операцій з особливою увагою на моніторингу та обмеженню операцій у нічний час (з 24:00 по 06:00), для виявлення випадків не характерної фінансової поведінка, та протидії шахрайським схемам, викраденню коштів через засоби соціальної інженерії, недопущення участі клієнтів у схемах допрів;
  • встановлення правил на здійснення фінансових операцій (надання продуктів/послуг) клієнтів відповідно до узгоджених підходів та процедур, які базуватимуться на ризик-орієнтованому підході;
  • обміну інформацією між банками-учасниками Меморандуму про клієнтів та їх діяльність, яка містить ознаки підозрілості у відповідності до вимог чинного законодавства та нормативно-правових актів НБУ.

Підписуючи Меморандум надавачі платіжних послуг зобов’язуються здійснювати перекази клієнтів з врахуванням запровадженого у банку ризик-орієнтованого підходу.

Це означатиме, що банки не встановлюватимуть ліміти на операції клієнтів з підтвердженими джерелами доходів (зокрема зарплатних клієнтів та інших клієнтів з підтвердженими доходами), а також волонтерів, ідентифікованих Надавачем Платіжних Послуг згідно вимог Постанови 18.

Якщо ж документально підтвердженого доходу немає, то банки зобов’язуються встановити ліміти (поширюватимуться на перекази за реквізитами IBAN) на операції:

з 01.02.25 — по клієнтам «високого» рівня ризику встановлювати ліміт в сумі до 50 тис. грн./міс;

по клієнтам «середнього» та «низького» рівня ризику — у відповідності до лімітів та строків поетапної реалізації:

  • з 01.02.25 — в сумі до 150 тис грн/міс
  • з 01.06.25 — в сумі до 100 тис. грн/міс.

Ліміти не включатимуть операції з переказу коштів між двома рахунками, які клієнт відкрив в одному банку. За наявності документально підтверджених доходів клієнта, що перевищують встановлений на дату ліміт, банки будуть здійснювати перекази в рамках підтвердженого доходу.

Крім того, клієнт під час обслуговування має право звернутися до надавача платіжних послуг-учасника із запитом для підвищення встановлено ліміту з обов’язковим наданням документального підтвердження коштів.

Для більш ефективної побудови системи управління ризиками надавачі платіжних послуг-учасники наголошують на необхідності запровадження системних кроків та співпраці із Національним банком України та Державними органами в частині:

 — надання учасникам доступу до офіційної інформації за допомогою онлайн — сервісу державних послуг (далі — Дія) про дохід клієнта, про судові справи тощо;

 — створення централізованого реєстру сумнівних клієнтів зокрема із ознакою «дроп», як додаткове джерело інформації для вивчення клієнта при встановленні/перегляді ділових відносин.

«Дякую учасникам ринку за високий рівень самоорганізації та проактивну взаємодію. Ми сподіваємось на плідну співпрацю з банківським сектором та іншими державними органами. На заміну будь-яким лімітам має прийти дієвий ризик-орієнтований підхід та фінмоніторинг. — сказав Голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу. — Адже ми маємо спільну мету — зменшити частку тіньової економіки країни для збільшення надходжень до державного бюджету за рахунок сплати податків. А також знизити ризики терористичної та диверсійної діяльності, які загрожують абсолютно кожному, тим самим посиливши обороноздатність та захист країни».

«Банки є відповідальним партнером держави і вміють об'єднуватись. Наразі обʼєми шахрайського трафіку „дропів“, який проходить через фінансову систему, є досить істотними і це має бути зупинено. Тому НАБУ провела широке обговорення з учасниками та запропонувала знайти єдині підходи до обслуговування клієнтів та супроводження транзакцій. Ми зрозуміли, що лише об'єднавши наші зусилля зможемо досягнути результатів та поступово витіснити тіньовий сектор із фінансової системи України», — прокоментував Володимир Мудрий, Голова Ради Незалежної асоціації банків України.

«Сьогодні ми презентуємо результат спільної роботи банківського сектору, який спрямований на забезпечення прозорості функціонування ринку банківських платіжних послуг. Наша банківська система не лише стійка та високоліквідна, але й відповідальна, оскільки запровадження єдиних підходів демонструє зрілість і готовність вирішувати виклики. На переважну більшість пересічних користувачів банківських послуг запропоновані ліміти не матимуть впливу. Основна мета Меморандуму — протидія протиправному використанню української платіжної інфраструктури та створення рівних умов для всіх учасників ринку. Ми переконані, що ініціативу підтримають всі банки та небанківські надавачі платіжних послуг», — сказав Андрій Дубас, президент Асоціації українських банків.

Довідково

Нагадаємо, що з 1 жовтня НБУ на пів року ввів тимчасовий ліміт для карткових переказів між фізособами на суму 150 000 грн на місяць лише для вихідних платежів строком на пів року.

Перехідний період у шість місяців дозволить НБУ та учасникам ринку напрацювати комплексні та системні рішення для вирішення проблеми «дропів» із залученням банківської спільноти, інших державних органів, в тому числі правоохоронних.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 11

+
+64
Turbo Apricot
Turbo Apricot
10 грудня 2024, 16:47
#
95 квартал здійснює моніторинг операцій клієнтів який спрямована на зменшення тіньового сектору економіки:

голова АМКУ, заступник генпрокурора, заступник голови ДБР, керівники департаментів СБУ, мільйони грошей, люксові авто, нерухомість, записано на дівчину бабусю племінника — все добре!

народні депутати Андрій Холодов, Андрій Одарченко, Артем Дмитрук, Олександр Куницький, сотні інших представників партії Слуга Народу крадуть мільярди, схемами мільйони долларів виводять за кордон, втікають з України — все добре!
рандомна людина відкрила рахунок та переказала своїй дружині п'ятсот гривень — попався злодій блок арешт розірвання угод відмивання доходів фінансування терроризму!/>
+
0
Silumin
Silumin
10 грудня 2024, 17:22
#
Не забувайте також про кілька місяців очікування виведення заморожених коштів при примусовому розірванні договору та 30% комісії від залишку, які забирають деякі банки.
+
0
Oleh 45
Oleh 45
10 грудня 2024, 16:53
#
В одній з попередніх публікацій Minfin, посилаючись на свої джерела, повідомляв, що ось ця Ініціатива, щодо Меморандуму — це взагалі то забаганка НБУ.

Але так як НБУ вже просадив свій імідж під час вводу політики «курсової стабільності», то своєю іміджевою «шкурою» жертвувати (ще раз) вони не захотіли.

Натомість, НБУ «закогтився» в банки, щоб ті транслювали, що нібито Меморандум — це їхня ініціатива.
Хоча пересічному громадянину досить мало віриться, що банки в пориві національної свідомості і відповідальності вирішили додатково затягнути самі собі «фін.моніторингові «гайки».

В підтвердження цієї версії працює той факт, що ось цю новину про те, що банки ініціюють Меморандум — я читав ледь не в кожній телеграм «помийці»)

Враховуючи вищенаведене… значить банки таки дотисли)
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
10 грудня 2024, 16:57
#
Вообще законен ли запрет на распоряжение собственными средствами на основании решения банка … против законов … конституции ?

прикольно жить в стране где конституция поставлена на паузе .

+
+15
Rubi0
Rubi0
10 грудня 2024, 17:22
#
Вы статью читали? «…банки не будут устанавливать лимиты на операции клиентов с подтвержденными источниками доходов (в том числе зарплатных клиентов и других клиентов с подтвержденными доходами), а также волонтеров».
Так что подтвердите доходы и ни в чем себе не отказывайте.
+
0
Exba
Exba
10 грудня 2024, 17:01
#
И ты, Моно?
+
0
Bookseller
Bookseller
10 грудня 2024, 17:12
#
Ну, а если человек получает на карту переводы от родственников из ЕС, с европейских счетов, на евровую карту ПриватБанка, например. То там тоже такие лимиты будут?
+
+41
Silumin
Silumin
10 грудня 2024, 17:19
#
Слідкуйте за руками:
* Не можна переказувати без фінмоніторингу суми понад 400к гривень
* Не можна переказувати без фінмоніторингу суми понад 150к гривень через P2P, але через СЕП можна
* Не можна переказувати без фінмоніторингу суми понад 150к гривень як через P2P, так і через СЕП
* Не можна переказувати без фінмоніторингу суми понад 100к гривень як через P2P, так і через СЕП
=== Ви знаходитесь тут ===
* Не можна переказувати без фінмоніторингу суми понад 50к гривень будь-яким способом
* Не можна переказувати без фінмоніторингу суми понад 20к гривень будь-яким способом
* Не можна переказувати без фінмоніторингу суми понад одну мінімальну зарплату
* Не можна переказувати без фінмоніторингу суми понад одну тисячу гривень
* Дивіться, у цього хлопа ще чомусь лишилися гроші, які він не віддав Гетманцеву, хутчіше ловіть його!
+
0
Sarevok
Sarevok
10 грудня 2024, 17:32
#
Это лимиты на входящие или исходящие переводы? Входит ли в этот лимит оплата товаров картой?
+
0
krendel
krendel
10 грудня 2024, 17:37
#
Незабаром усі артисти розмовного жанру та весільні фотографи з реформаторами кануть у літа, а з ними і всі їхні суперреформаторські закони, ухвалені на колінках под півасік
+
0
Anko
Anko
10 грудня 2024, 17:40
#
Банки сами себе роют яму. Привет, стейблкоины!
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають Bookseller, edyomina, EvilReptiloid, Gari4ek, jvz, Kommandor, Oleb, Silumin, tacit и 40 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами