Найбільші банки домовилися знизити ліміти карткових переказів для клієнтів без підтверджених джерел доходів — меморандум

10 грудня в Національному банку України пройшов прес-брифінг за участі керівників Незалежної асоціації банків України (НАБУ), Асоціації українських банків (АУБ), Приватбанку , Ощадбанку , Райффайзен Банку та Універсал Банку присвячений підписанню Меморандуму про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг. Про це йдеться в спільному прес-релізі учасників, який передали «Мінфіну» банки-підписанти.

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Меморандум стосується взаємодії банків та надавачів платіжних послуг із клієнтами фізичними-особами, ФОП та ФОП як частини групи пов’язаних компаній, удосконалює та стандартизує підходи банків щодо моніторингу операцій клієнтів із застосуванням ризик-орієнтовного підходу, що допоможе виключити варіанти недобросовісної конкуренції.

Це ініціатива банківського сектору, яка спрямована на зменшення тіньового сектору економіки, а також протидію терористичній й диверсійній діяльності росії, що фінансується через використання «дропів». Вона має на меті унеможливлення використання карток та платіжної інфраструктури шахраями та іншими зловмисниками.

Документ також сприятиме приведенню поточної практики роботи банківського ринку до єдиних стандартів та вимог законодавства Європейського Союзу.

Меморандум був розроблений НАБУ, АУБ та підтриманий НБУ. Меморандум є відкритим для підписання всіх банків України, які підтримують принципи викладені в ньому.

Сьогодні Меморандум підписали чотири великих банки-емітенти: АТ «Ощадбанк», АТ КБ «Приватбанк», АТ «Райффайзен Банк», АТ «Універсал Банк», інші банки та надавачі платіжних послуг висловили намір доєднатися найближчим часом.

Ключові моменти Меморандуму

Надавачі платіжних послуг, які доєднались до Меморандуму, погоджуються на запровадження у своїй діяльності уніфікованих ринкових практик та підходів. Зокрема до процесів:

належної перевірки клієнтів на етапі встановлення ділових відносин;

моніторингу фінансових операцій по рахункам клієнтів відповідно до наявної інформації про клієнта та фактично здійснювані операції;

встановлення автоматизованих цілодобових правил моніторингу платіжних операцій з особливою увагою на моніторингу та обмеженню операцій у нічний час (з 24:00 по 06:00), для виявлення випадків не характерної фінансової поведінка, та протидії шахрайським схемам, викраденню коштів через засоби соціальної інженерії, недопущення участі клієнтів у схемах допрів;

встановлення правил на здійснення фінансових операцій (надання продуктів/послуг) клієнтів відповідно до узгоджених підходів та процедур, які базуватимуться на ризик-орієнтованому підході;

обміну інформацією між банками-учасниками Меморандуму про клієнтів та їх діяльність, яка містить ознаки підозрілості у відповідності до вимог чинного законодавства та нормативно-правових актів НБУ.

Підписуючи Меморандум надавачі платіжних послуг зобов’язуються здійснювати перекази клієнтів з врахуванням запровадженого у банку ризик-орієнтованого підходу.

Це означатиме, що банки не встановлюватимуть ліміти на операції клієнтів з підтвердженими джерелами доходів (зокрема зарплатних клієнтів та інших клієнтів з підтвердженими доходами), а також волонтерів, ідентифікованих Надавачем Платіжних Послуг згідно вимог Постанови 18.

Якщо ж документально підтвердженого доходу немає, то банки зобов’язуються встановити ліміти (поширюватимуться на перекази за реквізитами IBAN) на операції:

з 01.02.25 — по клієнтам «високого» рівня ризику встановлювати ліміт в сумі до 50 тис. грн./міс;

по клієнтам «середнього» та «низького» рівня ризику — у відповідності до лімітів та строків поетапної реалізації:

з 01.02.25 — в сумі до 150 тис грн/міс

— в сумі до 150 тис грн/міс з 01.06.25 — в сумі до 100 тис. грн/міс.

Ліміти не включатимуть операції з переказу коштів між двома рахунками, які клієнт відкрив в одному банку. За наявності документально підтверджених доходів клієнта, що перевищують встановлений на дату ліміт, банки будуть здійснювати перекази в рамках підтвердженого доходу.

Крім того, клієнт під час обслуговування має право звернутися до надавача платіжних послуг-учасника із запитом для підвищення встановлено ліміту з обов’язковим наданням документального підтвердження коштів.



Для більш ефективної побудови системи управління ризиками надавачі платіжних послуг-учасники наголошують на необхідності запровадження системних кроків та співпраці із Національним банком України та Державними органами в частині:

— надання учасникам доступу до офіційної інформації за допомогою онлайн — сервісу державних послуг (далі — Дія) про дохід клієнта, про судові справи тощо;

— створення централізованого реєстру сумнівних клієнтів зокрема із ознакою «дроп», як додаткове джерело інформації для вивчення клієнта при встановленні/перегляді ділових відносин.



«Дякую учасникам ринку за високий рівень самоорганізації та проактивну взаємодію. Ми сподіваємось на плідну співпрацю з банківським сектором та іншими державними органами. На заміну будь-яким лімітам має прийти дієвий ризик-орієнтований підхід та фінмоніторинг. — сказав Голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу. — Адже ми маємо спільну мету — зменшити частку тіньової економіки країни для збільшення надходжень до державного бюджету за рахунок сплати податків. А також знизити ризики терористичної та диверсійної діяльності, які загрожують абсолютно кожному, тим самим посиливши обороноздатність та захист країни».

«Банки є відповідальним партнером держави і вміють об'єднуватись. Наразі обʼєми шахрайського трафіку „дропів“, який проходить через фінансову систему, є досить істотними і це має бути зупинено. Тому НАБУ провела широке обговорення з учасниками та запропонувала знайти єдині підходи до обслуговування клієнтів та супроводження транзакцій. Ми зрозуміли, що лише об'єднавши наші зусилля зможемо досягнути результатів та поступово витіснити тіньовий сектор із фінансової системи України», — прокоментував Володимир Мудрий, Голова Ради Незалежної асоціації банків України.

«Сьогодні ми презентуємо результат спільної роботи банківського сектору, який спрямований на забезпечення прозорості функціонування ринку банківських платіжних послуг. Наша банківська система не лише стійка та високоліквідна, але й відповідальна, оскільки запровадження єдиних підходів демонструє зрілість і готовність вирішувати виклики. На переважну більшість пересічних користувачів банківських послуг запропоновані ліміти не матимуть впливу. Основна мета Меморандуму — протидія протиправному використанню української платіжної інфраструктури та створення рівних умов для всіх учасників ринку. Ми переконані, що ініціативу підтримають всі банки та небанківські надавачі платіжних послуг», — сказав Андрій Дубас, президент Асоціації українських банків.

Довідково

Нагадаємо, що з 1 жовтня НБУ на пів року ввів тимчасовий ліміт для карткових переказів між фізособами на суму 150 000 грн на місяць лише для вихідних платежів строком на пів року.

Перехідний період у шість місяців дозволить НБУ та учасникам ринку напрацювати комплексні та системні рішення для вирішення проблеми «дропів» із залученням банківської спільноти, інших державних органів, в тому числі правоохоронних.