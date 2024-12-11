«Тисяча Зеленського»: Українці почали отримувати виплати

Українці почали отримувати виплати в межах програми «Зимова єПідтримка». Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Перші перекази державної допомоги у розмірі 1 000 гривень вже надходять на банківські картки громадян, які подали заяви на її отримання.

«Долучитись до програми можна через „Дію“. Також відучора заявки приймаються через банки-партнери. А отримувачі пенсій та соціальних виплат мають змогу отримати виплати через Укрпошту» — зазначив прем'єр.

Гроші можна витратити на ліки, оплату комунальних, медичних, освітніх послуг, або ж на допомогу ЗСУ.

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Нагадаємо

Як писав «Мінфін», з 1 грудня, українці вже можуть подаватися на виплату 1 000 грн за програмою «Зимова єПідтримка».

Заявки на виплату прийматимуться упродовж грудня 2024 — лютого 2025 року, а отримати її можна через:

Мобільний застосунок «Дія»: з 1 грудня 2024 року.

Укрпошту: з 4 грудня 2024 року.

Банки-партнери: з 10 грудня 2024 року.

На що можна витратити гроші

Кошти можна буде витратити на оплату комунальних послуг, купівлю лікарських засобів, книг, медичні послуги, освіту, квитки на транспорт та багато інших важливих речей і послуг.

Також гроші можна задонатити на ЗСУ або витратити на благодійність. Отримана сума не підлягає оподаткуванню.

Як податися на «Зимову єПідтримку» в «Дії»

Зайдіть у застосунок «Дії»

У «Сервісах» виберіть «Зимова єПідтримка»

Натисніть «Подати нову заяву» та «Розпочати»

Виберіть, для кого призначена виплата, і натисніть «Далі»

Виберіть рахунок для виплати

Підтвердьте, що ви перебуваєте в Україні, і натисніть «Надіслати»

Дочекайтеся виплату й розпоряджайтеся коштами.

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