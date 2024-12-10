Річна інфляція в Україні прискорилася до 11,2% — Держстат

Річна інфляція в Україні прискорилася до 11,2%. У листопаді 2024 року інфляція на споживчому ринку прискорилася до 1,9%, порівняно із 1,8% у жовтні. Про це свідчать дані Державної служби статистики.

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«Інфляція на споживчому ринку в листопаді 2024 року порівняно із жовтнем 2024 року становила 1,9%, з початку року — 10,4%. Базова інфляція в листопаді 2024 року порівняно із жовтнем 2024 роком становила 1,2%, з початку року — 9,3%», — йдеться у повідомленні Держстату.

Як змінилися ціни

На споживчому ринку в листопаді ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 3,9%. Найбільше (на 54,6%) подорожчали яйця.

На 13,7−1,5% зросли ціни на овочі, молоко та молочні продукти, масло, соняшникову олію, продукти переробки зернових, хліб, безалкогольні напої, макаронні вироби, рибу та продукти з риби.

Водночас на 1,5% та 1,3% знизилися ціни на фрукти та цукор.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,3%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 2,0%.

Одяг і взуття подешевшали на 2,2%, зокрема, взуття — на 2,7%, одяг — на 1,7%.

Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 0,6% відбулося насамперед за рахунок підвищення цін на амбулаторні послуги на 1,0%.

Зміни споживчих цін на товари та послуги