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9 грудня 2024, 12:13

Зростання реальних зарплат сповільнюється через інфляцію

Розмір середньомісячної зарплати в Україні у третьому кварталі 2024 року зріс на 22,3% порівняно з аналогічним періодом минулого року і становив 21 946 грн. За даними Держстату, за дев’ять місяців цього року середня заробітна плата склала 20 592 грн, що на 22,2% більше, ніж торік, передає Forbes.

Розмір середньомісячної зарплати в Україні у третьому кварталі 2024 року зріс на 22,3% порівняно з аналогічним періодом минулого року і становив 21 946 грн.

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Що відомо

Зростання реальних зарплат у третьому кварталі сповільнилося до 14,1% у річному вимірі після 17,6% у другому кварталі.

Сповільнення динаміки реальних зарплат зумовлено прискоренням споживчої інфляції в Україні. Якщо у другому кварталі зростання споживчих цін за офіційною статистикою становило лише 3,8% у річному вимірі, то у третьому кварталі воно прискорилося до 7,2%, а у четвертому — очікується близьким вже до 10,5%, із перспективою подальшого прискорення.

Найбільше зарплати зросли у сфері інформації та телекомунікацій, де середня зарплата у третьому кварталі становила 52 589 грн, що на 40,1% перевищує показники відповідного періоду минулого року. Ця галузь також зберігає першість за абсолютним рівнем зарплат.

Одними з найнижчих залишаються зарплати у сфері освіти (середнє значення у третьому кварталі 14 216 грн), які до того ж проявляють дуже повільне зростання: лише на 16,7%.

Деталі

Всі наведені вище показники зарплат наведено до утримання податку на доходи фізичних осіб та військового збору.

На початку листопада повідомлялося, що Національний банк України очікує, що вже наприкінці цього року реальні заробітні плати перевищать довоєнний рівень та підвищуватимуться надалі через значну конкуренцію роботодавців за робочу силу.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
+21
Олександр Грицкевич
Олександр Грицкевич
9 грудня 2024, 12:37
#
Ось що відбувається, коли в держстат набирають робітників, які навчались на удальонці :)
+
0
vovan9870
vovan9870
9 грудня 2024, 13:29
#
Реальні дані по зарплаті є тільки в ПФУ. І відповідно до цих даних, середня зарплата в Україні складає 17 тис. грн., тобто на руки близько 350$.
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