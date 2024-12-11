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11 грудня 2024, 8:44

США виділили Україні кредит на $20 млрд. Кошти вже перераховані до фонду Світового банку

Міністерство фінансів США оголосило про виділення Україні фінансування в розмірі $20 млрд. Кошти вже перераховані до фонду Світового банку, через який вони будуть доступними для України. Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.

Міністерство фінансів США оголосило про виділення Україні фінансування в розмірі $20 млрд.
Фото: depositphotos

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Що відомо про фінансування

Фінансування є частиною ініціативи країн G7 ERA Mechanism і буде погашатися за рахунок прибутків від заморожених російських активів.

«Сполучені Штати продовжують стояти пліч-о-пліч з Україною й у тісній співпраці реалізовувати нові рішення для підтримки нашої країни. Вперше росія фактично платитиме за завдані Україні збитки. Це — історичне досягнення України та міжнародної коаліції», — йдеться у повідомленні.

Важливо, що кошти платників податків України чи платників податків країн G7 та ЄС не будуть використовуватись для фінансування витрат, повʼязаних з позикою.

Читайте: США нададуть Україні $20 млрд кредиту з прибутків від заморожених російських активів

$20 млрд від США дозволять забезпечити пріоритетні потреби Державного бюджету України починаючи з 2025 року.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що США готові надати Україні до $20 мільярдів в рамках кредиту від Великої сімки, який буде погашатися за рахунок прибутку від заморожених активів росії. Але наразі остаточного рішення тоді ще не було.

Читайте: Британія надає Україні кредит у $2,93 мільярда за рахунок заморожених активів рф

22 жовтня Європарламент підтримав пропозицію щодо надання Україні позики Євросоюзу у розмірі 35 млрд євро. Йдеться про $50 млрд (понад 45 млрд євро) кредиту G7 з використанням прибутків від заморожених російських активів. При цьому відомо, що фінальна сума, яку ЄС надасть Україні як позику, може бути меншою — залежно від того, які внески зроблять інші країни G7.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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