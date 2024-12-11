Міністерство фінансів США оголосило про виділення Україні фінансування в розмірі $20 млрд. Кошти вже перераховані до фонду Світового банку, через який вони будуть доступними для України. Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.
США виділили Україні кредит на $20 млрд. Кошти вже перераховані до фонду Світового банку
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Що відомо про фінансування
Фінансування є частиною ініціативи країн G7 ERA Mechanism і буде погашатися за рахунок прибутків від заморожених російських активів.
«Сполучені Штати продовжують стояти пліч-о-пліч з Україною й у тісній співпраці реалізовувати нові рішення для підтримки нашої країни. Вперше росія фактично платитиме за завдані Україні збитки. Це — історичне досягнення України та міжнародної коаліції», — йдеться у повідомленні.
Важливо, що кошти платників податків України чи платників податків країн G7 та ЄС не будуть використовуватись для фінансування витрат, повʼязаних з позикою.
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$20 млрд від США дозволять забезпечити пріоритетні потреби Державного бюджету України починаючи з 2025 року.
Нагадаємо
Раніше «Мінфін» писав, що США готові надати Україні до $20 мільярдів в рамках кредиту від Великої сімки, який буде погашатися за рахунок прибутку від заморожених активів росії. Але наразі остаточного рішення тоді ще не було.
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22 жовтня Європарламент підтримав пропозицію щодо надання Україні позики Євросоюзу у розмірі 35 млрд євро. Йдеться про $50 млрд (понад 45 млрд євро) кредиту G7 з використанням прибутків від заморожених російських активів. При цьому відомо, що фінальна сума, яку ЄС надасть Україні як позику, може бути меншою — залежно від того, які внески зроблять інші країни G7.
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