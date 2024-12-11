США виділили Україні кредит на $20 млрд. Кошти вже перераховані до фонду Світового банку

Міністерство фінансів США оголосило про виділення Україні фінансування в розмірі $20 млрд. Кошти вже перераховані до фонду Світового банку, через який вони будуть доступними для України. Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо про фінансування

Фінансування є частиною ініціативи країн G7 ERA Mechanism і буде погашатися за рахунок прибутків від заморожених російських активів.

«Сполучені Штати продовжують стояти пліч-о-пліч з Україною й у тісній співпраці реалізовувати нові рішення для підтримки нашої країни. Вперше росія фактично платитиме за завдані Україні збитки. Це — історичне досягнення України та міжнародної коаліції», — йдеться у повідомленні.

Важливо, що кошти платників податків України чи платників податків країн G7 та ЄС не будуть використовуватись для фінансування витрат, повʼязаних з позикою.

Читайте: США нададуть Україні $20 млрд кредиту з прибутків від заморожених російських активів

$20 млрд від США дозволять забезпечити пріоритетні потреби Державного бюджету України починаючи з 2025 року.