Російські атаки змушують Україну готуватися до нових ризиків для міської інфраструктури. Уряд зосередився на системах водопостачання та каналізації. Великим містам доручили підготувати резервні джерела живлення, організувати підвезення води на випадок аварій і зменшити навантаження на каналізаційні мережі. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький у Telegram. Частину рішень уряд не розголошує з міркувань безпеки.

Водопостачання під загрозою ударів: як Кабмін готує українські міста до можливих перебоїв. Фото: Pexels

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Уряд посилює підготовку водоканалів

Кабмін ухвалив додаткові рішення у відповідь на зміну тактики російських атак. Їхня мета — зменшити ризик перебоїв із водопостачанням і водовідведенням після ударів по системах життєзабезпечення міст.

Про це Сергій Корецький написав у своєму повідомленні.

«У відповідь на зміну тактики російського терору вживаємо додаткових заходів для стабілізації водопостачання та роботи каналізації у великих містах», — зазначив він.

За словами прем'єра, особливу увагу приділяють лікарням та іншим критично важливим соціальним об'єктам. Вони мають продовжувати роботу навіть у разі пошкодження комунальної інфраструктури.

Не всі рішення уряд оприлюднив. Корецький пояснив це міркуваннями безпеки.

Як зміниться робота водоканалів

Одне з доручень стосується каналізаційних мереж. Місцева влада разом із водоканалами має підготувати графіки регулювання скидів промислових підприємств і роботи державних та комунальних установ.

Це потрібно, щоб у години найбільшого навантаження каналізаційні мережі не працювали на межі можливостей. Лікарні та інші критично важливі установи при цьому повинні працювати безперервно.

Ще одне завдання — підготуватися до ситуацій, коли через російські удари міська інфраструктура зазнає серйозних пошкоджень. У таких випадках людей потрібно оперативно повідомляти про проблеми з водопостачанням і можливі обмеження.

Міста також мають заздалегідь визначити, як доставлятимуть питну та технічну воду мешканцям, якщо централізоване постачання тимчасово припиниться.

Водоканалам доручили встановити резервне живлення

Окремий напрям підготовки — забезпечення безперебійної роботи критичних елементів систем водопостачання та водовідведення.

Уряд доручив пришвидшити встановлення резервних джерел живлення в кожному місті. Такі об'єкти також мають забезпечити додатковим обладнанням і спеціальною технікою.

Це важливо для роботи насосних станцій та інших елементів водної інфраструктури, які потребують електроенергії. Резервне живлення дає змогу підтримувати їхню роботу, коли основне електропостачання порушене.

За словами Корецького, звітувати про стан підготовки мають усі області та Київ. Координувати цю роботу доручили Мінінфраструктури.

Борги водоканалів за електроенергію перевищили 12 млрд грн

Українські водоканали мають значну заборгованість за електроенергію. За даними Мінрозвитку, станом на 1 жовтня 2026 року вона становила 12,46 млрд грн. Ще 1,33 млрд грн підприємства заборгували за розподіл електроенергії.

Найбільші борги за спожиту електроенергію зафіксували у Донецькій області — 5,49 млрд грн та Харківській — 4,55 млрд грн. У Дніпропетровській області сума становила майже 989 млн грн.

Проблеми з розрахунками є і на іншому боці: самі водоканали недоотримують гроші від споживачів. Станом на 1 жовтня заборгованість населення за централізоване водопостачання та водовідведення сягнула 10,91 млрд грн. За дев'ять місяців 2026 року люди сплатили 89,9% нарахованої вартості цих послуг.

НКРЕКП у звіті за 2025 рік також звернула увагу на проблему неповних розрахунків. На кінець минулого року загальний борг споживачів перед водоканалами становив 13,1 млрд грн. З них 7,9 млрд грн припадало на населення.

Через неповну оплату послуг водопровідно-каналізаційні підприємства не отримали у 2025 році 1,1 млрд грн нарахованих коштів. Регулятор зазначає, що нестача обігових грошей ускладнює розрахунки за електроенергію та інші ресурси, а також ускладнює оновлення інфраструктури.