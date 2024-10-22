Британія надає Україні кредит у $2,93 мільярда за рахунок заморожених активів рф

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«Україна отримає додаткове фінансування для закупівлі необхідного військового обладнання для захисту від незаконного вторгнення рф, оскільки сьогодні було оголошено, що уряд надасть Україні ще 2,26 мільярда фунтів стерлінгів кредиту», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 2,26 мільярда фунтів стерлінгів — це внесок Великої Британії у програму кредитної допомоги Україні від країн Групи семи, в рамках якої 50 мільярдів доларів від цих країн будуть надані Україні на військові, бюджетні та відновлювальні потреби.

Цей кредит буде погашатися за рахунок прибутків від заморожених російських активів.

«Кредит Великої Британії у розмірі 2,26 мільярда фунтів стерлінгів призначений для бюджетної підтримки військових витрат України, що дасть змогу українцям інвестувати у ключове обладнання для підтримки їхніх зусиль у війні проти рф, таких як протиповітряна оборона, артилерія та більш широка технічна підтримка. Ця допомога стане додатковою до існуючої військової допомоги Україні у розмірі 3 мільярдів фунтів стерлінгів на рік, яку прем'єр-міністр підтвердив протягом першого тижня свого перебування на посаді», — йдеться у дописі.

Нагадаємо

У червні поточного року лідери країн G7 погодилися надати Україні позику в розмірі $50 мільярдів, яка має бути погашена за рахунок майбутніх прибутків від приблизно 260 мільярдів євро заморожених російських іноземних резервів, більша частина яких зберігається в Euroclear — бельгійському центральному депозитарії цінних паперів.