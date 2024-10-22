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22 жовтня 2024, 13:22

Європарламент підтримав резолюцію про надання Україні макрофінансової допомоги

Європейський парламент підтримав резолюцію про Створення Механізму кредитного співробітництва з Україною та надання виняткової макрофінансової допомоги Україні. Про це пише «Укрінформ».

Європейський парламент підтримав резолюцію про Створення Механізму кредитного співробітництва з Україною та надання виняткової макрофінансової допомоги Україні.
Фото: depositphotos

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Що це значить

Цей механізм допоможе Україні у погашенні кредитів на суму до 45 мільярдів євро, наданих ЄС та партнерами з G7, використовуючи для цього кошти майбутніх прибутків від заморожених активів рф в ЄС.

Рішення у першому читанні підтримали 518 депутатів, проти проголосували 56, утримався 61.

Читайте: Британія надає Україні кредит у $2,93 мільярда за рахунок заморожених активів рф

Нагадаємо

У червні поточного року лідери країн G7 погодилися надати Україні позику в розмірі $50 мільярдів, яка має бути погашена за рахунок майбутніх прибутків від приблизно 260 мільярдів євро заморожених російських іноземних резервів, більша частина яких зберігається в Euroclear — бельгійському центральному депозитарії цінних паперів.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
+15
Я_ __
Я_ __
22 жовтня 2024, 13:34
#
Бажано, щоб журналісти доносили до суспільства, куди конкретно всі ці мільярди євро, бо сам факт надання Україні мільярдів євро — простому населенню ні про що не скаже
+
+15
Turbo Apricot
Turbo Apricot
22 жовтня 2024, 13:37
#
Гарні новини, але куди спрямують кошти. Є обгрунтовані підозри, що наші потужні управлінці ці мільярди направлять для телемарафону, для дорожнього фонду, для квіткових клумб, для нового міністерство єдності
+
0
potator
potator
22 жовтня 2024, 13:37
#
Звучит как басня про подземные школы в запорожье и тому подобное, марафон уже начал захватывать эту газету (Как работают депутаты Европарламента?)
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