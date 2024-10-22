Європарламент підтримав резолюцію про надання Україні макрофінансової допомоги

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Цей механізм допоможе Україні у погашенні кредитів на суму до 45 мільярдів євро, наданих ЄС та партнерами з G7, використовуючи для цього кошти майбутніх прибутків від заморожених активів рф в ЄС.

Рішення у першому читанні підтримали 518 депутатів, проти проголосували 56, утримався 61.

Читайте: Британія надає Україні кредит у $2,93 мільярда за рахунок заморожених активів рф

Нагадаємо

У червні поточного року лідери країн G7 погодилися надати Україні позику в розмірі $50 мільярдів, яка має бути погашена за рахунок майбутніх прибутків від приблизно 260 мільярдів євро заморожених російських іноземних резервів, більша частина яких зберігається в Euroclear — бельгійському центральному депозитарії цінних паперів.