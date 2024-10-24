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24 жовтня 2024, 8:10

США нададуть Україні $20 млрд кредиту з прибутків від заморожених російських активів

23 жовтня у Вашингтоні міністр фінансів України Сергій Марченко та Міністерка фінансів Сполучених Штатів Джанет Єллен підписали спільну заяву, якою зафіксували домовленість про надання Україні $20 млрд. Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.

23 жовтня у Вашингтоні міністр фінансів України Сергій Марченко та Міністерка фінансів Сполучених Штатів Джанет Єллен підписали спільну заяву, якою зафіксували домовленість про надання Україні $20 млрд.
Фото: mof.gov.ua

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Деталі

Кошти є частиною механізму Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) країн G7 обсягом $50 млрд.

Як погашатиметься позика

Кредит буде погашатися за рахунок майбутніх прибутків, отриманих від знерухомлених російських суверенних активів. Залучення цих коштів відбуватиметься через Механізм кредитної співпраці з Україною (Ukraine Loan Cooperation Mechanism — ULCM).

Таким чином, Україна не спрямовуватиме внутрішні фінансові ресурси на забезпечення будь-яких витрат, пов'язаних з позикою.

Читайте: США на 99% готові передати Україні $20 млрд російських грошей — міністр фінансів

Коли Україна отримає фінансування

Очікується, що Уряд США профінансує позику не пізніше 31 грудня 2024 року.

Як кредитна угода з США узгоджується з макрофінансовою допомогою ЄС обсягом до 35 млрд євро та вже оголошеною пропозицією Великобританії у £2,26 млрд.

Загальний обсяг фінансування, який Україна отримає у межах ERA, — $50 млрд. Враховуючи запропонований Урядом Сполучених Штатів обсяг фінансування у $20 млрд, макрофінансова допомога від ЄС буде меншою за 35 млрд євро. Суму буде узгоджено, враховуючи запропоноване фінансування рештою країн G7.

Пропозиція Великобританії залишається без змін і є частиною загального обсягу коштів.

Нагадаємо

У 2024 році Україна вже отримала $3,9 млрд прямої бюджетної підтримки від Сполучених Штатів. Сторони також працюють над залученням решти фінансування, яке передбачено на 2024 рік

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

+
+30
Kharakternyk
Kharakternyk
24 жовтня 2024, 8:15
#
Бусифікація продовжиться, темпи прискоряться.
+
0
asdf2024
asdf2024
24 жовтня 2024, 8:23
#
Кредит ? Плевок в зеуческу…
+
+15
Я_ __
Я_ __
24 жовтня 2024, 8:59
#
Без зазначення на що конкретно підуть ці кошти, не просто сферу витрат, а конкретні звіти по витратам — це все фількіна грамота, кошти розкрадуться, а потім будемо донатити останнє, ну, як всі ці два з половиною роки :)
+
+15
Criptor82
Criptor82
24 жовтня 2024, 9:18
#
Ці кошти допоможуть пройти 2025 рік без фінансових ексцесів. Якщо б не вони, ми мали б: нове суттєве підвищення податків при цьому всіх; суттєве підвищення тарифів (хоча їх і так підвищать, але не всі одразу і не в два раза); нову шокову девальвацію процентів на 40−50; розгін інфляції до 50−60%. Це все загалом призвело б до банкрутств, безробіття, зростання боргів та підвищення смертності серед незахищених верств населення (дорогі ліки, комунальні та їжа). Відток населення за кордон посилився би. І при цьому всьому війна тривала би, а темпи «бусифікації» були б високими як вірно відмітив Характеериник. Тому насолоджуйтесь, що всі ці «прелісті» було відкладено на 2026, або 2027. Не має в цій новині жодної зради.
+
0
Moonlighter
Moonlighter
24 жовтня 2024, 10:08
#
20 миллиардов тут, 35 там. Бабки вообще не вопрос. А чего нас пугали дыркой в бюджете и для чего налоги подымали?
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