США нададуть Україні $20 млрд кредиту з прибутків від заморожених російських активів

23 жовтня у Вашингтоні міністр фінансів України Сергій Марченко та Міністерка фінансів Сполучених Штатів Джанет Єллен підписали спільну заяву, якою зафіксували домовленість про надання Україні $20 млрд. Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.

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Деталі

Кошти є частиною механізму Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) країн G7 обсягом $50 млрд.

Як погашатиметься позика

Кредит буде погашатися за рахунок майбутніх прибутків, отриманих від знерухомлених російських суверенних активів. Залучення цих коштів відбуватиметься через Механізм кредитної співпраці з Україною (Ukraine Loan Cooperation Mechanism — ULCM).

Таким чином, Україна не спрямовуватиме внутрішні фінансові ресурси на забезпечення будь-яких витрат, пов'язаних з позикою.

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Коли Україна отримає фінансування

Очікується, що Уряд США профінансує позику не пізніше 31 грудня 2024 року.

Як кредитна угода з США узгоджується з макрофінансовою допомогою ЄС обсягом до 35 млрд євро та вже оголошеною пропозицією Великобританії у £2,26 млрд.

Загальний обсяг фінансування, який Україна отримає у межах ERA, — $50 млрд. Враховуючи запропонований Урядом Сполучених Штатів обсяг фінансування у $20 млрд, макрофінансова допомога від ЄС буде меншою за 35 млрд євро. Суму буде узгоджено, враховуючи запропоноване фінансування рештою країн G7.

Пропозиція Великобританії залишається без змін і є частиною загального обсягу коштів.

Нагадаємо

У 2024 році Україна вже отримала $3,9 млрд прямої бюджетної підтримки від Сполучених Штатів. Сторони також працюють над залученням решти фінансування, яке передбачено на 2024 рік