Європейська комісія 23 листопада 2026 року представила 22-й пакет санкцій проти росії. Нові обмеження передбачають заборону транзакцій із приблизно 60 російськими банками, їхнє відключення від SWIFT, посилення контролю за криптовалютними операціями та внесення до санкційного списку понад 70 суден російського «тіньового флоту». Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Європейська комісія 23 листопада 2026 року представила 22-й пакет санкцій проти росії.

Додати як бажане джерело в Google

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Банки та криптовалюти

Одним із головних напрямів нового пакета стане посилення фінансових обмежень проти росії.

Єврокомісія пропонує поширити заборону транзакцій приблизно на 60 російських банків. Усі ці установи планують відключити від міжнародної системи обміну фінансовими повідомленнями SWIFT.

Окремі заходи спрямовані проти криптовалютних платформ і платіжних мереж, які Росія може використовувати для обходу санкцій.

Обмеження також можуть торкнутися компаній із третіх країн, які допомагають російським установам проводити заборонені операції.

Для посилення контролю Єврокомісія створила спеціальну робочу групу Crypto Sanctions Task Force.

За словами фон дер Ляєн, її завданням буде посилення протидії обходу фінансових санкцій, зокрема у співпраці з міжнародними партнерами.

Енергетика та «тіньовий флот»

Другий напрям обмежень стосується російського енергетичного сектору та морських перевезень.

Європейським компаніям пропонують заборонити надавати послуги з будівництва, експлуатації, технічного обслуговування та ремонту російської енергетичної інфраструктури.

Передусім йдеться про нафтопереробні заводи. Вперше заборона також охоплюватиме послуги у сфері електроенергетики.

Єврокомісія також пропонує внести до санкційного списку понад 70 додаткових суден російського «тіньового флоту», який використовують для перевезення нафти в обхід міжнародних обмежень.

Крім того, передбачено заборону для всіх танкерів, застрахованих у росії. Такий захід має ускладнити використання російського страхування для забезпечення морських перевезень.

Нові заборони для росіян

22-й пакет містить також обмеження щодо пересування російських військових, участі громадян ЄС в управлінні російськими компаніями та присутності росії в європейському спорті.

Зокрема, Єврокомісія пропонує:

Заборонити в'їзд до ЄС колишнім російським учасникам бойових дій.

Заборонити громадянам ЄС обіймати посади в керівних органах компаній у росії.

Не допускати російські команди та спортсменів, які виступають під прапором рф, до змагань на території ЄС.

Заборонити демонстрацію офіційної російської символіки на відповідних спортивних заходах.

Обмежити фінансування європейських спортивних і культурних організацій російськими спонсорами.

Запровадити обмеження для росіян на обіймання керівних посад у європейських спортивних федераціях.

Фон дер Ляєн пояснила посилення візових обмежень зростанням загроз безпеці, зокрема диверсійною діяльністю російських агентів у Європі.

Коли санкції набудуть чинності

Наразі 22-й пакет залишається пропозицією Єврокомісії. Для запровадження обмежень необхідне погодження держав — членів ЄС та остаточне ухвалення відповідних правових актів Радою Євросоюзу.

До завершення цих процедур нові санкції не є чинними.

Після затвердження конкретні строки їх застосування визначатимуться в офіційних документах ЄС.

Як ЄС посилює тиск на росію

Попередній, 21-й пакет санкцій, Євросоюз затвердив 23 липня 2026 року. Він містив масштабне розширення персональних обмежень щодо осіб і компаній, пов'язаних із російською агресією.

У жовтні ЄС додатково затвердив окремий пакет персональних санкцій проти представників російського військово-промислового комплексу. Його метою було ускладнити виробництво зброї та доступ російських підприємств до необхідних компонентів.

На відміну від попереднього розширення персональних списків, новий пакет зосереджується на фінансовій інфраструктурі, енергетиці, морських перевезеннях та механізмах обходу санкцій.

Для російських компаній такі обмеження можуть означати додаткові труднощі з міжнародними платежами, обслуговуванням енергетичних об'єктів і транспортуванням нафти.

Водночас фактичний економічний ефект залежатиме від остаточного змісту санкцій, здатності ЄС контролювати їх виконання та співпраці з державами, через які Росія намагається обходити обмеження.