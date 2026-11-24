Верховна Рада 24 листопада ухвалила дві постанови — № 16191 та № 16207, якими рекомендувала Кабінету Міністрів переглянути правила роботи підприємств під час «жовтого» рівня повітряної тривоги. Парламент пропонує дозволити бізнесу продовжувати діяльність без обов'язкового облаштування укриттів, зберігши право працівників самостійно вирішувати, чи залишатися на робочому місці. Про це повідомив заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.

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Що ухвалила Верховна Рада

Голосування відбулося 24 листопада 2026 року. Проти жодної з постанов депутати не голосували.

Постанова № 16191 передбачає звернення до уряду щодо скасування жорстких часових обмежень для підприємств, які не мають укриттів.

Мета ініціативи — запобігти зупинці малого та середнього бізнесу, зберегти робочі місця й податкові надходження.

Постанова № 16207 пропонує дозволити підприємствам самостійно вирішувати, чи продовжувати роботу під час «жовтого» рівня загрози.

Водночас працівники повинні мати право в будь-який момент припинити роботу та перейти до укриття.

За пропозицією парламенту, робота без облаштованого укриття може бути дозволена за наявності добровільної індивідуальної письмової згоди працівників. Підприємства також повинні повідомляти персонал і відвідувачів про повітряну тривогу та дотримуватися інших установлених вимог безпеки.

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Чому виникла необхідність змінити правила

4 вересня 2026 року Кабінет Міністрів ухвалив постанову № 1092, яка запровадила диференціацію повітряної тривоги залежно від характеру загрози.

«Жовтий» рівень застосовується у разі загрози атаки дронів, «червоний» — за ракетної небезпеки або масованої атаки.

За встановленими урядом правилами, підприємства без укриттів або безпечних просторів можуть продовжувати роботу під час «жовтої» тривоги лише протягом тримісячного перехідного періоду — до 4 грудня 2026 року.

Після завершення цього строку підприємства, які не виконали вимог, повинні припиняти діяльність під час відповідного сигналу тривоги.

Представники бізнесу та народні депутати звертали увагу, що облаштування укриттів може бути технічно неможливим або занадто дорогим для багатьох підприємців, особливо орендарів невеликих приміщень.

Що пропонують змінити для підприємців

За словами Железняка (один з ініціаторів), новий підхід має передбачати три принципи:

Підприємець самостійно визначає, чи продовжувати роботу під час «жовтої» тривоги.

Працівник має право припинити роботу та перейти до укриття.

Бізнес повинен повідомляти про загрозу та інформувати, де розташоване найближче укриття.

«Всі фракції та групи виступали і заявляли про нереалістичність ані вимог, ані термінів в рішенні Уряду. Зараз, після голосування Парламенту, Уряд зобов'язаний терміново переглянути своє рішення», — заявив Железняк.

У постанові № 16207 парламент рекомендує Кабміну переглянути відповідні вимоги протягом трьох календарних днів.

Коли нові правила запрацюють

Рішення Верховної Ради саме по собі не скасовує чинних вимог до підприємств. Для зміни порядку роботи бізнесу Кабінет Міністрів має внести зміни до своєї постанови № 1092.

До ухвалення відповідного урядового рішення продовжують діяти встановлені правила.

18 листопада міністр економіки та довкілля Олександр Кравченко повідомив, що уряд готує оновлені правила роботи бізнесу під час повітряних тривог. Також планується перегляд вимог до укриттів і процедур їх облаштування.

Чому це важливо для бізнесу

Запровадження обов'язкової наявності укриттів як умови роботи під час «жовтої» тривоги створило додаткові витрати для підприємств торгівлі, сфери послуг та інших видів діяльності.

Особливо складно виконати такі вимоги невеликим підприємствам, які орендують приміщення і не можуть самостійно облаштувати захисні споруди.

На думку авторів парламентських постанов, скасування жорстких обмежень дозволить уникнути вимушених простоїв, зберегти зайнятість і надходження податків.

Водночас запропоновані зміни не означають скасування обов'язків роботодавців щодо безпеки працівників. Остаточні умови роботи під час повітряної тривоги залежатимуть від рішення Кабінету Міністрів.