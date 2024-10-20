США нададуть Україні до $20 мільярдів в рамках кредиту від G7 із заморожених активів рф — Financial Times

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
20 жовтня 2024, 10:25

США нададуть Україні до $20 мільярдів в рамках кредиту від G7 із заморожених активів рф — Financial Times

США готові надати Україні до $20 млрд в рамках кредиту від країн «Великої сімки» (G7), який буде погашатися за рахунок прибутків, отриманих від заморожених активів росії. Про це повідомляє Financial Times.

США готові надати Україні до $20 млрд в рамках кредиту від країн «Великої сімки» (G7), який буде погашатися за рахунок прибутків, отриманих від заморожених активів росії.
Фото: pixabay.com

Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

Переговори щодо кредиту прискорюються, оскільки західні чиновники хочуть надати фінансування Києву до кінця року, усвідомлюючи, що якщо Дональд Трамп переможе на виборах у США в листопаді, допомога Вашингтона Україні може бути припинена.

Переговори

Країни G7 вже кілька місяців ведуть переговори щодо структури кредиту в розмірі $50 млрд, узгодженого в червні, причому донедавна очікувалося, що внесок Вашингтона буде меншим, ніж планувалося спочатку, оскільки ЄС не зміг гарантувати, що російські активи залишатимуться замороженими щонайменше протягом трьох років.

Але в п'ятницю американські чиновники повідомили своїм колегам з G7, що Вашингтон надасть повну початкову суму, що становить близько $20 млрд.

За їхніми словами, це стане можливим, навіть якщо ЄС не вдасться переконати прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана зняти вето на продовження санкцій ЄС — умова, на якій наполягає Вашингтон.

Читайте також: Орбан заблокував умову США для фінансування кредиту Україні на $50 мільярдів — Bloomberg

За словами двох анонімних співрозмовників, міністри фінансів G7, які зберуться у Вашингтоні 25 жовтня в кулуарах засідань МВФ і Світового банку, мають оприлюднити заяву з розподілом і структурою кредиту.

Нагадаємо

Лідери країн «Великої сімки» погодили механізм виділення допомоги Україні на $50 млрд за рахунок використання заморожених російських активів. Згідно з цим планом, частки ЄС і США у загальній сумі кредиту складатимуть по $20 млрд, а решту $10 млрд розділять між собою Велика Британія, Японія та Канада.

США вимагають гарантій, щоб російські активи, більшість з яких зберігаються в Європі, залишалися замороженими. Якщо цю вимогу США виконати не вдасться, Єврокомісія оголосила про намір збільшити частку ЄС до 35 млрд євро в межах узгодженого G7 плану.

Очікується, що Європарламент проведе голосування щодо цієї пропозиції наступного пленарного тижня 21−24 жовтня.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 8 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами