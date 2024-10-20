США нададуть Україні до $20 мільярдів в рамках кредиту від G7 із заморожених активів рф — Financial Times

США готові надати Україні до $20 млрд в рамках кредиту від країн «Великої сімки» (G7), який буде погашатися за рахунок прибутків, отриманих від заморожених активів росії. Про це повідомляє Financial Times.

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Переговори щодо кредиту прискорюються, оскільки західні чиновники хочуть надати фінансування Києву до кінця року, усвідомлюючи, що якщо Дональд Трамп переможе на виборах у США в листопаді, допомога Вашингтона Україні може бути припинена.

Переговори

Країни G7 вже кілька місяців ведуть переговори щодо структури кредиту в розмірі $50 млрд, узгодженого в червні, причому донедавна очікувалося, що внесок Вашингтона буде меншим, ніж планувалося спочатку, оскільки ЄС не зміг гарантувати, що російські активи залишатимуться замороженими щонайменше протягом трьох років.

Але в п'ятницю американські чиновники повідомили своїм колегам з G7, що Вашингтон надасть повну початкову суму, що становить близько $20 млрд.

За їхніми словами, це стане можливим, навіть якщо ЄС не вдасться переконати прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана зняти вето на продовження санкцій ЄС — умова, на якій наполягає Вашингтон.

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За словами двох анонімних співрозмовників, міністри фінансів G7, які зберуться у Вашингтоні 25 жовтня в кулуарах засідань МВФ і Світового банку, мають оприлюднити заяву з розподілом і структурою кредиту.

Нагадаємо

Лідери країн «Великої сімки» погодили механізм виділення допомоги Україні на $50 млрд за рахунок використання заморожених російських активів. Згідно з цим планом, частки ЄС і США у загальній сумі кредиту складатимуть по $20 млрд, а решту $10 млрд розділять між собою Велика Британія, Японія та Канада.

США вимагають гарантій, щоб російські активи, більшість з яких зберігаються в Європі, залишалися замороженими. Якщо цю вимогу США виконати не вдасться, Єврокомісія оголосила про намір збільшити частку ЄС до 35 млрд євро в межах узгодженого G7 плану.

Очікується, що Європарламент проведе голосування щодо цієї пропозиції наступного пленарного тижня 21−24 жовтня.