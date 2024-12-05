В Україні відкрито нову схему мінімізації податку з депозитних доходів

Вже за грудень вкладники отримають депозитні відсотки за новим розрахунком: із утриманням 18% податку на дохід плюс 5% військового збору, тобто із утриманням загалом 23% від доходу. Проте нехитра схема, що лежить на поверхні, дозволить вкладникам, як і раніше, сплачувати з депозитного доходу 19,5%-ий податок.

За даними Фонду гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО), на 1 листопада 2024 року загальна сума депозитів приватних клієнтів (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках України становила 1 331,6 млрд грн. Із початку 2024 року загальний приріст вкладів громадян склав 96,8 млрд грн, із яких 58,7 млрд грн — це реальне зростання обсягу вкладів, тобто без огляду на переоцінку гривневого еквівалента валютних вкладів через девальвацію гривні. Нагадаю, що вклади фізичних осіб-підприємців також підпадають під гарантії ФГВФО.

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Із загальної суми вкладів фізосіб на 1 листопада вклади у національній валюті становили 854,9 млрд грн (64,2 % від усіх вкладів), а в іноземній валюті — 476,7 млрд грн (35,8%).

При цьому є декілька важливих моментів для глибшого розуміння ситуації:

Частка ФОПів у структурі вкладників становила 3,2%, а структурі суми вкладів — 11,1%. При цьому абсолютна сума їхніх вкладів становила 147,7 млрд грн. Об'єктивно потрібно зауважити, що ці кошти є комерційним ресурсом цих підприємців, і саме до класичних вкладів (як засобу накопичення з метою отримання доходу у вигляді відсотків) їх можна зарахувати за економічним змістом лише досить умовно. А власне сума коштів «не ФОПів» становить у системі 1 183,9 млрд грн.

З огляду на реальні воєнні ризики та неможливість прогнозування громадянами своїх планів на тривалі терміни, більшість людей воліють тримати кошти на поточних рахунках, тобто для них оперативний доступ до грошей — це головний мотиватор, який переважає мотив заробітку на цих грошах у вигляді доходу за депозитами. Це дуже добре ілюструє таблиця ФГВФО на 1 листопада цього року.

69,1% усіх вкладів — це рахунки до запитання, і лише 30,9% — це строкові вклади, у тому числі 17,82% — депозити зі строком погашення до 3 місяців, 7,22% — зі строками повернення від 3 до 6 місяців, 4,73% — від 6 місяців до 1 року, і лише 1,13% — вклади зі строками повернення понад рік.

В Україні дуже перекошена структура вкладів, що добре відображає серйозне розшарування серед українців на бідних та надбагатих. Це добре видно за інформацією Фонду гарантування:

Від 10 гривень і до 200 000 грн (що за поточним офіційним курсом складає від $1 до $4 800) на рахунках у банках загалом у 98,22% усіх вкладників-фізосіб. Від 200 000 до 600 000 грн на рахунках загалом у 1,27% вкладників. А ось від 600 000 гривень всього мають 0,51% усіх вкладників, але при цьому саме ці люди володіють понад 48,53% усіх обсягів коштів фізосіб на поточних та депозитних рахунках у нашій банківській системі.

Таким чином, банкам, щоб формувати та нарощувати базу фондування серед фізосіб, насамперед важливо орієнтуватися саме на поведінкові реакції цих менш ніж 1% найбагатших громадян країни. Інакше, вони виведуть із банківської системи майже половину наявних на рахунках фізосіб коштів.

З огляду на демографічні проблеми, пов'язані з війною, від'їздом майже 6,5 млн біженців за кордон, старінням населення (пенсіонери у нас здебільшого навіть близько не підходять під визначення «середнього класу»), я не маю підстав вважати, що таке розшарування вкладників-фізосіб зміниться на краще найближчими роками. Це буде дуже глибокою проблемою для українського суспільства та фінансової системи України ще не один рік після завершення війни з рф.

Є ще одна проблема, про яку також поки що не особливо говорять, але яка почне «спливати» вже найближчим часом. 1 грудня 2024 року набув чинності так званий ресурсний закон, який передбачає підвищення ставки військового збору на доходи фізичних осіб із поточних 1,5% до 5%.

Нововведення стосуються всіх доходів, із яких утримується військовий збір, у тому числі відсоткового доходу з депозитів.

Таким чином, для банківських вкладів нова ставка військового збору почала діяти вже з 1 грудня 2024 року, і за грудень вкладники отримають депозитні відсотки вже за новим розрахунком: із утриманням 18% податку на дохід плюс 5% військового збору, тобто з утриманням загалом 23% від доходу.

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Водночас закон робить певні винятки з цього правила для військовослужбовців та працівників:

Збройних сил України,

Служби безпеки України,

Служби зовнішньої розвідки України,

Головного управління розвідки Міністерства оборони України,

Національної гвардії України,

Державної прикордонної служби України,

Управління державної охорони України,

Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України,

Державна спеціальна служба транспорту.

Для зазначених категорій вкладників військовий збір залишається лише на рівні 1,5%.

Банки, як податкові агенти, з 1 грудня вже запитують у громадян, які відкривають депозити, документи, що підтверджують належність до цих груп. Це робиться для того, щоб під час розрахунку виплат за депозитом враховувати наявну пільгу. Абсолютно справедливо, щоб люди, які ризикують життям і захищають нашу Батьківщину, мали преференції.​

З іншого боку, така вилка у ставці військового збору відкриває можливість для маніпуляцій: вклади оформлятимуть на представників пільгової категорії, щоб замість 5% військового збору сплачувати лише 1,5%.

Те, що ця нескладна схема буде цілком робочою, свідчить попередня практика таких податкових рішень. Наприклад, свого часу авто, що завозяться до України, масово оформлялися на «афганців» і «чорнобильців», у яких були пільги при розмитненні. Оскільки бюджет втрачав на цьому значні суми, законодавцям довелося скасувати цю пільгу.

За наявності у банківській системі 0,51% найбагатших вкладників із депозитами від 600 тис. грн, які при цьому володіють 48,53% усіх коштів фізосіб на поточних та депозитних рахунках у банках, очевидно, хто стане головним «користувачем» нової схеми.

Тим більше, що таким чином, оформлюючи вклади на своїх військових родичів чи довірених осіб, які підпадають під цей пільговий список, вони і свої капітали «ховають», і на таких величезних сумах вкладів мають додаткову економію на податках.

А ось основний тягар підвищення військового збору за депозитами візьмуть на себе не найбагатші вкладники із сумою депозитів «від 10 до 200 000 грн». Хоча до цієї групи належить 56,95% усіх приватних власників вкладів.

Наявність будь-яких винятків під час оподаткування завжди породжує нові схеми для отримання окремими учасниками економічного життя країни додаткових преференцій. Недарма МВФ при розгляді педантичних питань щодо соціальних податків завжди наполягає на дотриманні єдиних правил гри без жодних винятків.