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29 листопада 2024, 11:44

Військовий збір зростає до 5%: хто і коли його сплачує

Президент підписав ухвалений Верховною Радою закон про підвищення податків. Одне з основних його положень — підвищення військового збору з 1,5 до 5%, яке почне діяти вже з грудня. «Мінфін» розповідає, з яких саме доходів він сплачується і, відповідно, у яких випадках тепер доведеться платити більше.

Президент підписав ухвалений Верховною Радою закон про підвищення податків.

Відповідно до п. 162.1 Податкового кодексу, платниками військового збору є:

  • фізособи-резиденти при отриманні доходу з джерел їхнього походження в Україні, а також із іноземних доходів. Це як звичайні фізособи, так і підприємці загальної системи оподаткування;
  • фізособи-нерезиденти при отриманні доходів із джерел їхнього походження в Україні;
  • податкові агенти фізосіб, що сплачують збір за них та від їхнього імені із зарплати, доходів за цивільно-правовими договорами та інших доходів.

Наприклад, військовий збір сплачують роботодавці при виплаті зарплат та винагороди послуг за ЦПД.

Також новим законом передбачено, що для фізичних осіб-підприємців першої, другої та четвертої груп платників єдиного податку обов'язок сплати військового збору з'являється з 1 січня 2025 року. Платники єдиного податку третьої групи (ФОПи) сплачуватимуть військовий збір у розмірі 1% від свого обороту за підсумками першого кварталу 2025 року.

Хто не платить військовий збір

На період дії воєнного стану не підлягають оподатковуванню військовим збором доходи у вигляді грошового забезпечення військовослужбовців та наступних працівників:

  • ЗСУ;
  • Нацгвардії України;
  • працівників правоохоронних органів;
  • СБУ;
  • Служби зовнішньої розвідки України;
  • Державної прикордонної служби України;
  • осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців, працівників МВС, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, інших утворених, відповідно до законів України, військових формувань;
  • інших осіб на період їхньої безпосередньої участі в здійсненні заходів із забезпечення нацбезпеки і оборони, відсічі і стримуванні збройної агресій рф.

Варто відзначити, що таке звільнення стосується виключно грошового забезпечення таких працівників, а не їхньої зарплати. Наприклад, на зарплату, що нараховується мобілізованим працівникам на основі середнього заробітку, дане звільнення від військового збору не діє. Тобто із зарплати сплачується і ПДФО, і військовий збір.

Які об'єкти оподаткування

Об'єкти обкладання військовим збором:

  • загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід, який особа отримує у роботодавця;
  • доходи з джерелом походження в Україні, які обкладаються ПДФО під час їхнього нарахування, виплати;
  • іноземні доходи.

У нерезидентів їхні іноземні доходи військовим збором не обкладаються.

Загалом військовий збір сплачується з таких доходів:

  • зарплата — як основна, так і додаткова;
  • лікарняні;
  • доходи за ЦПД;
  • доходи від продажу майна і немайнових прав у тих випадках, якщо сплачується ПДФО;
  • авторські винагороди;
  • роялті;
  • вихідна допомога при звільненні;
  • доходи від здавання майна в оренду чи лізинг;
  • нецільова благодійна допомога, що потрапляє під оподаткування;
  • надміру витрачена сума коштів на відрядження;
  • безповоротна фінансова допомога фізособі, зокрема, неповернута сума поворотної фінансової допомоги (позики);
  • списання боргу після закінчення строку позовної давності.

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Коли не потрібно платити

Військовий збір не утримується з таких виплат:

  • допомога у звʼязку з вагітністю та пологами;
  • житлові субсидії;
  • кошти, які були отримані на відрядження або під звіт, та за якими є підтверджувальні документи, а також добові у межах неоподатковуваної норми;
  • аліменти;
  • продаж нерухомості, якщо в звітний період здійснена лише одна операція відчуження майна і дане майно належало власнику понад 3 роки або було отримано, як спадщина. ПДФО в цьому випадку також не сплачується;
  • продаж впродовж звітного року легкового автомобіля, мотоцикла, мопеда. ПДФО в цій ситуації також не сплачується. При продажу 2-х таких об'єктів — уже оподатковується: вже сплачуються і ПДФО, і військовий збір;
  • поворотна фінансова допомога;
  • подарунки, якщо вони не перевищують 25% мінімальної зарплати на 1 січня звітного року;
  • спадщина та подарунки, які отримані від осіб 1-го та 2-го ступенів споріднення, оскільки за ними застосовується нульова ставка ПДФО.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 5

+
+70
Mini Mi
Mini Mi
29 листопада 2024, 11:50
#
Хух, ну хоть менты и ТЦКшники, которые тебя в бусик паковать будут вне опасности от повышения налогов. А то я так за них переживал
+
0
gucci
gucci
29 листопада 2024, 12:31
#
Ти це він чи вона? Я ніяк не зрозумію з постів
+
0
KValera
KValera
29 листопада 2024, 12:41
#
Gucci. Mini -вона, mi — він))
+
+11
Mini Mi
Mini Mi
29 листопада 2024, 14:15
#
Если ты не знаешь кто такой Мини Мы, то тебе мобилизация не грозит пока еще)
+
+15
asdf2024
asdf2024
29 листопада 2024, 12:54
#
Платить будут те кто останется тут.
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