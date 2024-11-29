Президент підписав ухвалений Верховною Радою закон про підвищення податків. Одне з основних його положень — підвищення військового збору з 1,5 до 5%, яке почне діяти вже з грудня. «Мінфін» розповідає, з яких саме доходів він сплачується і, відповідно, у яких випадках тепер доведеться платити більше.
Військовий збір зростає до 5%: хто і коли його сплачує
Відповідно до п. 162.1 Податкового кодексу, платниками військового збору є:
- фізособи-резиденти при отриманні доходу з джерел їхнього походження в Україні, а також із іноземних доходів. Це як звичайні фізособи, так і підприємці загальної системи оподаткування;
- фізособи-нерезиденти при отриманні доходів із джерел їхнього походження в Україні;
- податкові агенти фізосіб, що сплачують збір за них та від їхнього імені із зарплати, доходів за цивільно-правовими договорами та інших доходів.
Наприклад, військовий збір сплачують роботодавці при виплаті зарплат та винагороди послуг за ЦПД.
Також новим законом передбачено, що для фізичних осіб-підприємців першої, другої та четвертої груп платників єдиного податку обов'язок сплати військового збору з'являється з 1 січня 2025 року. Платники єдиного податку третьої групи (ФОПи) сплачуватимуть військовий збір у розмірі 1% від свого обороту за підсумками першого кварталу 2025 року.
Хто не платить військовий збір
На період дії воєнного стану не підлягають оподатковуванню військовим збором доходи у вигляді грошового забезпечення військовослужбовців та наступних працівників:
- ЗСУ;
- Нацгвардії України;
- працівників правоохоронних органів;
- СБУ;
- Служби зовнішньої розвідки України;
- Державної прикордонної служби України;
- осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців, працівників МВС, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, інших утворених, відповідно до законів України, військових формувань;
- інших осіб на період їхньої безпосередньої участі в здійсненні заходів із забезпечення нацбезпеки і оборони, відсічі і стримуванні збройної агресій рф.
Варто відзначити, що таке звільнення стосується виключно грошового забезпечення таких працівників, а не їхньої зарплати. Наприклад, на зарплату, що нараховується мобілізованим працівникам на основі середнього заробітку, дане звільнення від військового збору не діє. Тобто із зарплати сплачується і ПДФО, і військовий збір.
Які об'єкти оподаткування
Об'єкти обкладання військовим збором:
- загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід, який особа отримує у роботодавця;
- доходи з джерелом походження в Україні, які обкладаються ПДФО під час їхнього нарахування, виплати;
- іноземні доходи.
У нерезидентів їхні іноземні доходи військовим збором не обкладаються.
Загалом військовий збір сплачується з таких доходів:
- зарплата — як основна, так і додаткова;
- лікарняні;
- доходи за ЦПД;
- доходи від продажу майна і немайнових прав у тих випадках, якщо сплачується ПДФО;
- авторські винагороди;
- роялті;
- вихідна допомога при звільненні;
- доходи від здавання майна в оренду чи лізинг;
- нецільова благодійна допомога, що потрапляє під оподаткування;
- надміру витрачена сума коштів на відрядження;
- безповоротна фінансова допомога фізособі, зокрема, неповернута сума поворотної фінансової допомоги (позики);
- списання боргу після закінчення строку позовної давності.
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Коли не потрібно платити
Військовий збір не утримується з таких виплат:
- допомога у звʼязку з вагітністю та пологами;
- житлові субсидії;
- кошти, які були отримані на відрядження або під звіт, та за якими є підтверджувальні документи, а також добові у межах неоподатковуваної норми;
- аліменти;
- продаж нерухомості, якщо в звітний період здійснена лише одна операція відчуження майна і дане майно належало власнику понад 3 роки або було отримано, як спадщина. ПДФО в цьому випадку також не сплачується;
- продаж впродовж звітного року легкового автомобіля, мотоцикла, мопеда. ПДФО в цій ситуації також не сплачується. При продажу 2-х таких об'єктів — уже оподатковується: вже сплачуються і ПДФО, і військовий збір;
- поворотна фінансова допомога;
- подарунки, якщо вони не перевищують 25% мінімальної зарплати на 1 січня звітного року;
- спадщина та подарунки, які отримані від осіб 1-го та 2-го ступенів споріднення, оскільки за ними застосовується нульова ставка ПДФО.
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