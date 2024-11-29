Військовий збір зростає до 5%: хто і коли його сплачує

Президент підписав ухвалений Верховною Радою закон про підвищення податків. Одне з основних його положень — підвищення військового збору з 1,5 до 5%, яке почне діяти вже з грудня. «Мінфін» розповідає, з яких саме доходів він сплачується і, відповідно, у яких випадках тепер доведеться платити більше.

Відповідно до п. 162.1 Податкового кодексу, платниками військового збору є:

фізособи-резиденти при отриманні доходу з джерел їхнього походження в Україні, а також із іноземних доходів. Це як звичайні фізособи, так і підприємці загальної системи оподаткування;

фізособи-нерезиденти при отриманні доходів із джерел їхнього походження в Україні;

податкові агенти фізосіб, що сплачують збір за них та від їхнього імені із зарплати, доходів за цивільно-правовими договорами та інших доходів.

Наприклад, військовий збір сплачують роботодавці при виплаті зарплат та винагороди послуг за ЦПД.

Також новим законом передбачено, що для фізичних осіб-підприємців першої, другої та четвертої груп платників єдиного податку обов'язок сплати військового збору з'являється з 1 січня 2025 року. Платники єдиного податку третьої групи (ФОПи) сплачуватимуть військовий збір у розмірі 1% від свого обороту за підсумками першого кварталу 2025 року.

Хто не платить військовий збір

На період дії воєнного стану не підлягають оподатковуванню військовим збором доходи у вигляді грошового забезпечення військовослужбовців та наступних працівників:

ЗСУ;

Нацгвардії України;

працівників правоохоронних органів;

СБУ;

Служби зовнішньої розвідки України;

Державної прикордонної служби України;

осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців, працівників МВС, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, інших утворених, відповідно до законів України, військових формувань;

інших осіб на період їхньої безпосередньої участі в здійсненні заходів із забезпечення нацбезпеки і оборони, відсічі і стримуванні збройної агресій рф.

Варто відзначити, що таке звільнення стосується виключно грошового забезпечення таких працівників, а не їхньої зарплати. Наприклад, на зарплату, що нараховується мобілізованим працівникам на основі середнього заробітку, дане звільнення від військового збору не діє. Тобто із зарплати сплачується і ПДФО, і військовий збір.

Які об'єкти оподаткування

Об'єкти обкладання військовим збором:

загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід, який особа отримує у роботодавця;

доходи з джерелом походження в Україні, які обкладаються ПДФО під час їхнього нарахування, виплати;

іноземні доходи.

У нерезидентів їхні іноземні доходи військовим збором не обкладаються.

Загалом військовий збір сплачується з таких доходів:

зарплата — як основна, так і додаткова;

лікарняні;

доходи за ЦПД;

доходи від продажу майна і немайнових прав у тих випадках, якщо сплачується ПДФО;

авторські винагороди;

роялті;

вихідна допомога при звільненні;

доходи від здавання майна в оренду чи лізинг;

нецільова благодійна допомога, що потрапляє під оподаткування;

надміру витрачена сума коштів на відрядження;

безповоротна фінансова допомога фізособі, зокрема, неповернута сума поворотної фінансової допомоги (позики);

списання боргу після закінчення строку позовної давності.

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Коли не потрібно платити

Військовий збір не утримується з таких виплат: