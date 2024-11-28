Закон про «історичне» підвищення податків підписаний президентом

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Військовий збір піднімуть з 1,5% до 5%. Виключення — військові, для яких податок залишиться без змін.

Військовий збір для ФОПів — для платників єдиного податку І, II та IV груп у розмірі 10% в розрахунку з однієї мінімальної зарплати на місяць.

Військовий збір у розмірі 1% від доходу для платників єдиного податку III групи (ФОП та юрособи).

Фіксований авансовий платіж для АЗС. Сума платежу різниться від типу заправки та типів пального, яке на ній продається.