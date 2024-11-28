Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 11416-д про «історичне» підвищення податків. Він набуде чинності з 1 грудня.
Закон про «історичне» підвищення податків підписаний президентом
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Як зміняться податки
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Військовий збір піднімуть з 1,5% до 5%. Виключення — військові, для яких податок залишиться без змін.
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Військовий збір для ФОПів — для платників єдиного податку І, II та IV груп у розмірі 10% в розрахунку з однієї мінімальної зарплати на місяць.
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Військовий збір у розмірі 1% від доходу для платників єдиного податку III групи (ФОП та юрособи).
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Фіксований авансовий платіж для АЗС. Сума платежу різниться від типу заправки та типів пального, яке на ній продається.
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Для банків податок на прибуток зросте з 25% до 50% з 2024 року. А для небанківських фінустанов — до 25% з 2025-го.
Читайте: Податковий комітет підтримав скасування податків «заднім числом» для ФОПів
Нагадаємо
Як писав «Мінфін», 15 жовтня Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав податковий законопроєкт № 11416-д і відправив до Офісу президента.
10 жовтня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 11416-д про підвищення податків. Водночас депутати не проголосували правку, яка підвищувала військовий збір із доходів фізосіб та його запровадження для ФОПів. Не підтримав парламент і підвищення військового збору для військових, який залишився на рівні 1,5%.
Коментарі - 11
«Ну теперь я видел много…»
Из Швейцарии виден только сайт Минфина, а не реальная действительность.
Ни в одной стране ЕС военные расходы не составляют половину бюджета.
Ни одну страну ЕС россия не бомбит круглосуточно различными типами
ракет, БПЛА и прочими боеприпасами…