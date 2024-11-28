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28 листопада 2024, 17:17

Закон про «історичне» підвищення податків підписаний президентом

Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 11416-д про «історичне» підвищення податків. Він набуде чинності з 1 грудня.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 11416-д про «історичне» підвищення податків.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Як зміняться податки

  • Військовий збір піднімуть з 1,5% до 5%. Виключення — військові, для яких податок залишиться без змін.

  • Військовий збір для ФОПів — для платників єдиного податку І, II та IV груп у розмірі 10% в розрахунку з однієї мінімальної зарплати на місяць.

  • Військовий збір у розмірі 1% від доходу для платників єдиного податку III групи (ФОП та юрособи).

  • Фіксований авансовий платіж для АЗС. Сума платежу різниться від типу заправки та типів пального, яке на ній продається.

  • Для банків податок на прибуток зросте з 25% до 50% з 2024 року. А для небанківських фінустанов — до 25% з 2025-го.

Читайте: Податковий комітет підтримав скасування податків «заднім числом» для ФОПів

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», 15 жовтня Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав податковий законопроєкт № 11416-д і відправив до Офісу президента.

10 жовтня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 11416-д про підвищення податків. Водночас депутати не проголосували правку, яка підвищувала військовий збір із доходів фізосіб та його запровадження для ФОПів. Не підтримав парламент і підвищення військового збору для військових, який залишився на рівні 1,5%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 11

+
0
Turbo Apricot
Turbo Apricot
28 листопада 2024, 17:50
#
Терміновий невідкладний закон як запевняв Гетьманцев 15.10.2024 направлено президенту, тільки 28.11.2024 підписано, в тексті так і залишились проблемні норми запровадження заднім числом ПОТУЖНО!
+
+55
Prya
Prya
28 листопада 2024, 18:08
#
Слава великому Зе! С кожним кроком ми все ближе до перемоги! Эрмаку також слава
+
+157
milon
milon
28 листопада 2024, 18:19
#
Честно говоря аргументов на удержание людей в стране практически не осталось
+
+26
Riojas
Riojas
28 листопада 2024, 19:00
#
Все аргументы вам предъявят на западных границах
+
0
asdf2024
asdf2024
28 листопада 2024, 18:33
#
Исторический это потому что антинародный ?
+
0
bonv
bonv
28 листопада 2024, 18:40
#
Гірше ж точно не буде © Потужно!
+
0
bonv
bonv
28 листопада 2024, 18:40
#
Нелохи з непрофанами знищують Україну.
+
+30
financialGenius
financialGenius
28 листопада 2024, 19:03
#
Ну теперь я видел много … но такое что в мое голову из ес ни одна страна не приходит на ум где еще такие большие налоги , я уже молчу что за эти налоги получает народ …
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
28 листопада 2024, 19:43
#
FinancialGenius
«Ну теперь я видел много…»

Из Швейцарии виден только сайт Минфина, а не реальная действительность.
Ни в одной стране ЕС военные расходы не составляют половину бюджета.
Ни одну страну ЕС россия не бомбит круглосуточно различными типами
ракет, БПЛА и прочими боеприпасами…
+
0
TAN72
TAN72
28 листопада 2024, 19:16
#
Все действия имеют свои последствия.
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0
NN NN
NN NN
28 листопада 2024, 19:22
#
Зеленский освободил нас от налога 1.5%
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