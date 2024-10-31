Головне за четвер: Ставка НБУ, рейтинг забудовників передмістя Києва та чого чекати від долара у листопаді

Правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 13% річних. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу з монетарної політики.

Рейтинг забудовників передмістя Києва: як підібрати житло на будь-який бюджет

Після початку війни заміські забудови почали відновлюватися навіть швидше, ніж столичні. Зростає і попит на нерухомість на околицях Києва, тим паче, поки що забудовники ще мають «зайві» квартири, і можна отримати хорошу знижку.

НБУ на кінець року очікує зростання інфляції до 9,7%

Національний банк очікує, що рівень інфляції на кінець року пришвидшиться до 9,7%. Водночас прогнозує її зниження навесні 2025 року. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу з монетарної політики.

В Україні банки запустили новий платіжний сервіс «Прозорої Мережі»

В Україні підписано перший в історії країни Договір про спільну діяльність, спрямований на розвиток миттєвих платежів через платформу «Прозора Мережа», яка використовуватиме СЕП Нацбанку.

Вибори в США, геополітика та економіка: чого чекати від долара у листопаді

До президентських виборів у США залишається менше ніж тиждень. Нервовості на всіх ринках додає ескалація війни в Україні та ситуації на Близькому Сході. Все це здатне змінити розклади і на глобальному валютному ринку в цілому, і майбутнє долара США як головного світового засобу для розрахунків та засобу накопичення.

Рада ухвалила Бюджет-2025 у першому читанні

Верховна Рада ухвалила висновки та пропозиції до законопроєкту «Про державний бюджет України на 2025 рік», таким чином проєкт закону вважається прийнятим у першому читанні. Про це повідомив перший заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.