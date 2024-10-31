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31 жовтня 2024, 11:15

В Україні банки запустили новий платіжний сервіс «Прозорої Мережі»

В Україні підписано перший в історії країни Договір про спільну діяльність, спрямований на розвиток миттєвих платежів через платформу «Прозора Мережа», яка використовуватиме СЕП Нацбанку. Про це йдеться у повідомленні Незалежної асоціації банків України.

В Україні підписано перший в історії країни Договір про спільну діяльність, спрямований на розвиток миттєвих платежів через платформу «Прозора Мережа», яка використовуватиме СЕП Нацбанку.

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Що відомо

Мета договору — об'єднання банківського сектору навколо перспективної ініціативи впровадження інноваційних фінансових рішень для швидкого і зручного проведення платежів. Після підписання цього договору почала своє правове існування «Прозора Мережа».

Запуск «Прозорої Мережі» стане основою для подальшого зростання фінансового ринку України та його інтеграції до світових стандартів, надаючи українцям зручні, сучасні інструменти для здійснення платежів.

Читайте: «Прозора Мережа»: В Україні тестують новий платіжний сервіс, який працюватиме на блокчейні

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що до кінця року на українському ринку може зʼявитися нова система миттєвих платежів «Прозора Мережа», що працюватиме на блокчейн.

Його особливість — перекази між фізособами та оплата покупок у інтернеті чи навіть офлайн-магазинах без посередництва карткових платіжних систем. В Україні зараз домінують платежі через банківські картки. 99,7% з них проходять через Visa та Mastercard.

«Прозора Мережа» пропонуватиме вдвічі нижчу комісію (0,5%) на прийомі платежів для бізнесу та безкомісійні P2P-перекази.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

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0
YevgenMuza
YevgenMuza
31 жовтня 2024, 11:52
#
За кожен платіж буде нараховуватись 18% + 5% військового збору податку?
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