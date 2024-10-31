Національний банк очікує, що рівень інфляції на кінець року пришвидшиться до 9,7%. Водночас прогнозує її зниження навесні 2025 року. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу з монетарної політики.
НБУ на кінець року очікує зростання інфляції до 9,7%
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Зростання інфляції
Так, зазначається, що у вересні інфляція пришвидшилася до 8,6% у річному вимірі й, за оцінками НБУ, надалі зростала в жовтні.
У Нацбанку наголошують, що посилення цінового тиску в другому півріччі 2024 року було очікуваним. Водночас зростання показників як споживчої, так і базової інфляції (7,3% р/р у вересні) виявилося вищим, ніж прогнозувалося.
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До того ж такій динаміці сприяло подорожчання продовольчих товарів унаслідок гірших, ніж очікувалося, урожаїв різних сільськогосподарських культур і пов’язаного з цим зростання вартості сировини для харчової промисловості.
Пришвидшення інфляції також зумовлювалося подальшим збільшенням виробничих витрат, у тому числі на електроенергію й оплату праці, та курсовими ефектами внаслідок послаблення гривні в попередні періоди.
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Попри зростання інфляції впродовж останніх місяців, інфляційні очікування економічних агентів залишалися достатньо стійкими та контрольованими, хоч і маржинально погіршилися.
Коли очікувати зниження інфляції
Навесні 2025 року інфляція почне знижуватися. Сповільненню темпів зростання цін наступного року сприятимуть зважена монетарна політика НБУ, послаблення зовнішнього цінового тиску, поліпшення ситуації в енергосекторі й збільшення врожаїв.
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Прогноз НБУ передбачає зниження інфляції до 6,9% наприкінці 2025 року та її приведення до цілі 5% у 2026 році.
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