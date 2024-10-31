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31 жовтня 2024, 14:53

НБУ на кінець року очікує зростання інфляції до 9,7%

Національний банк очікує, що рівень інфляції на кінець року пришвидшиться до 9,7%. Водночас прогнозує її зниження навесні 2025 року. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу з монетарної політики.

Національний банк очікує, що рівень інфляції на кінець року пришвидшиться до 9,7%.
Фото: depositphotos

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Зростання інфляції

Так, зазначається, що у вересні інфляція пришвидшилася до 8,6% у річному вимірі й, за оцінками НБУ, надалі зростала в жовтні.

У Нацбанку наголошують, що посилення цінового тиску в другому півріччі 2024 року було очікуваним. Водночас зростання показників як споживчої, так і базової інфляції (7,3% р/р у вересні) виявилося вищим, ніж прогнозувалося.

Читайте: Інфляція в Україні стрибнула до 7,5% — Держстат

До того ж такій динаміці сприяло подорожчання продовольчих товарів унаслідок гірших, ніж очікувалося, урожаїв різних сільськогосподарських культур і пов’язаного з цим зростання вартості сировини для харчової промисловості.

Пришвидшення інфляції також зумовлювалося подальшим збільшенням виробничих витрат, у тому числі на електроенергію й оплату праці, та курсовими ефектами внаслідок послаблення гривні в попередні періоди.

Читайте: Інфляція у річному вимірі сповільнилася до 8,6% — Нацбанк

Попри зростання інфляції впродовж останніх місяців, інфляційні очікування економічних агентів залишалися достатньо стійкими та контрольованими, хоч і маржинально погіршилися.

Коли очікувати зниження інфляції

Навесні 2025 року інфляція почне знижуватися. Сповільненню темпів зростання цін наступного року сприятимуть зважена монетарна політика НБУ, послаблення зовнішнього цінового тиску, поліпшення ситуації в енергосекторі й збільшення врожаїв.

Читайте: МВФ погіршив прогноз щодо ВВП та інфляції в Україні

Прогноз НБУ передбачає зниження інфляції до 6,9% наприкінці 2025 року та її приведення до цілі 5% у 2026 році.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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