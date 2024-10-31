Вибори в США, геополітика та економіка: чого чекати від долара у листопаді

До президентських виборів у США залишається менше ніж тиждень. Нервовості на всіх ринках додає ескалація війни в Україні та ситуації на Близькому Сході. Все це здатне змінити розклади і на глобальному валютному ринку в цілому, і майбутнє долара США як головного світового засобу для розрахунків та засобу накопичення.

Здавалося б, все з американською валютою поки що добре. Останні дані SWIFT свідчать, що за останні два роки частка долара США в міжнародних розрахунках зросла на 9% до 49%, що є 12-річним максимумом. Тоді як частка його основного конкурента скоротилася з 39% до 21%, мінімуму за десятиліття.

Щоправда, на тлі санкцій Заходу проти росії, а також планомірної політики КНР щодо розширення використання своєї валюти, частка юаню в міжнародних розрахунках зросла приблизно з 2% у 2023 р. до майже 5% у 2024 р. Але серед платіжних світових систем домінує SWIFT (її використовують близько 200 країн), а вона переважно «заточена» на розрахунки в доларах. Тому це наразі надає додаткову підтримку обсягам безготівкового «баксу» у світових розрахунках.

Долю долара вирішить новий господар Білого дому

Але майбутні американські вибори — це не лише подальший шлях політичного розвитку Штатів, а й загалом перспективи розвитку світової політики та економіки на найближчі, як мінімум, 4 роки.

Наразі постало питання про подальшу роль США як світового лідера, що проєктується і на долар. Трамп і Гарріс мають принципово різні погляди на завдання Америки як світового лідера. Тому певною мірою долар стає «заручником» результату цих виборів. І оскільки обидва кандидати останніми днями майже зрівнялися в рейтингах симпатій виборців, уже з кінця жовтня і, як мінімум, до остаточного оголошення результатів виборів, валютний світ і долар лихоманитиме.

Все це добре видно як за поточною поведінкою пари євро/долар, так і за цінами на золото та нафту. Вони зараз як лакмусовий папір, показують поточні настрої інвесторів, очікування світового промислового сектору, а також реакцію фінансових кіл на те, що відбувається.

Пара євро/долар у середині вересня-жовтні 2024 р.

Ми бачимо певне зміцнення позицій долара щодо євро, що аналітики вважають реакцією на можливу перемогу на виборах Дональда Трампа.

Ціни на нафту Brent

Зниження цін на нафту записують собі в плюс обидва кандидати, хоча тут, швидше за все, спрацювала не лише геополітика, а й чиста економіка: на тлі посилення напруженості у світі ділова активність знизилася, що призводить до просідання попиту на нафту та падіння цін на неї до близько $72 за барель.

Ціна на золото у доларах (за тройську унцію)

На момент написання статті, за даними Bloomberg, ціна золота вперше в історії перевищила $2800 за унцію, що говорить про зростання побоювання інвесторів на тлі невизначеності результатів виборів у США.

Від Трампа очікують подальшого зміцнення позицій долара, якщо він, як новий господар Білого дому, виконає свої обіцянки залагодити проблеми на Близькому Сході, завершити війну в Україні та потіснити Китай на світових ринках. Це, на думку інвесторів, короткочасно не лише посилить американську валюту, а й дозволить на якийсь час психологічно полегшити проблему зростання зовнішнього боргу США, який вже наближається до $36 трлн.

Якщо ж перемогу здобуде Камала Гарріс, то виконання її програми підвищення податків для корпорацій і багатих людей, менш жорсткий захист американських виробників на тлі м'якшої грошово-кредитної політики ФРС США зіграють на ослаблення позицій долара. Очікується, що внаслідок збільшення податків для корпорацій дохідність облігацій поступово знизиться, а загальне зростання економіки США сповільниться. При цьому вартість обслуговування американського держборгу через зниження відсоткових ставок знизиться.

Крім того, на подальшу долю долара стратегічно впливатиме і можливість/бажання нового президента захищати старий світовий порядок, за якого основні світові активи продаються та купуються саме за долари. Адже зараз частина світових економічних та політичних союзів почали знову проповідувати використання у розрахунках своїх валют на противагу долару.

Зрештою, ще одним важливим чинником, який вплине на долар, стане політика ФРС. Засідання регулятора щодо процентної політики відбудеться 7 листопада, тобто одразу після виборів. Нагадаю, що ЄЦБ 17 жовтня вже втретє за рік знизив відсоткові ставки до рівнів: 3,25% річних — депозитна ставка, ключова ставка — 3,40% річних та кредитна 3,65%.

Американці відстають у цьому питанні, хоча рівень інфляції у США теж давно дозволяє пом'якшувати грошово-кредитну політику. Поки що ФРС США лише 18 вересня вперше знизила базову ставку на 0,5% річних — до цільового діапазону 4,75%-5,0%.

Основна інтрига зараз полягає в тому, наскільки радикально Федрезерв наважиться знизити її 7 листопада: лише на 0,25% річних (у що ринок вірить значно більше і що закладає у свій сценарій), чи сміливіше — одразу знову на 0,5% річних.

Якщо рішення Федрезерву не впишеться в очікування ринку, та ще й на тлі розпалу пристрастей навколо підсумків виборів, значні ралі по парі євро/долар гарантовані. Особливо, якщо в цей момент спрацюють і зовнішні військові подразники: або чергове загострення конфлікту на Близькому Сході, або буде вкинута чергова порція шантажу з боку росії.

Прогноз курсу долара на світових майданчиках

Мій прогноз щодо пари євро/долар у першій-другій декаді листопада (фініш президентських перегонів у США, засідання ФРС та перші кадрові призначення нового глави Америки) наступний:

У разі перемоги Дональда Трампа — у перші 20 днів листопада співвідношення буде в межах ситуативного коридору від 1,065 до 1,09 долара за євро.

Якщо ж перемогу здобуде Камала Гарріс, то співвідношення пари євро/долар у цей же період буде в межах ситуативного коридору від 1,072 до 1,095 долара за євро.

А ось третя декада листопада для долара буде часом певного перепочинку. Він реагуватиме на поточні новини американської економіки, але набагато більше — на висловлювання нового президента та його команди, а також на реакцію у світі на перші кроки нового глави Білого дому.

Якщо це буде Дональд Трамп, то, знаючи його імпульсивні та жорсткі висловлювання, до кінця листопада долар знову почне лихоманити в межах коридору від 1,07 до 1,099 долара за євро.

Якщо ж це буде Камала Гарріс, яка зазвичай стриманіша і у висловлюваннях, і у політичних та економічних кроках, ринок дещо заспокоїться і коридор буде в межах від 1,067 до 1,088 долара за євро.

А на початку грудня світовий валютний ринок увійде до свого звичайного ділового ритму з поправкою на ситуацію, що складатиметься на той момент у світовій економіці, геополітиці та військовій напруженості.

На мою думку, долар залишиться на найближчі роки головною світовою валютою, але виклики такому його статусу лише посилюватимуться. У результаті, більш імпульсивна геополітика, порівняно із завжди прагматичною та обережною економікою, все більше впливатиме на поведінку Федрезерва США. Своєю чергою, це провокуватиме суттєвіші зрушення як у частині самого долара як світової валюти, так і співвідношення долара до євро, як головної світової пари на валютному ринку.

Що відбуватиметься з доларом та євро в Україні у листопаді цього року

НБУ залишиться ключовим продавцем долара на міжбанку Причому завдяки активній міжнародній фінансовій допомозі ЗВР України залишаться на високому рівні.

Це дозволить Нацбанку витримувати всі необхідні йому курсові орієнтири як на міжбанку, так і за фактом, і за офіційним курсом. А готівковий ринок так чи інакше зараз прив'язаний до цінників міжбанку.

Але при цьому тенденція перевищення скуповування валюти над її здаванням населенням в обмінники та за операціями через платіжні картки збережеться і в листопаді.

Операції фізичних осіб з купівлі/продажу іноземної валюти (30 днів)

У підсумку, за моїм прогнозом, курс долара на нашому міжбанку в листопаді буде в межах коридору купівлі/продажу в межах від 41,05 — 41,80 гривень, а євро — в межах коридору від 43,70 до 45,60 гривень.

Пік волатильності котирувань євровалют припаде на період перших двох декад місяця. Потім — відносне затишшя із щоденними коливаннями на торгах по долару в межах до 8−12 копійок на доларі та до 15−18 копійок на євро.

На готівковому ринку більшість обмінників фінкомпаній і банків виставлятимуть спред у межах від 20 до 25 копійок по долару і від 20 до 35 копійок по євро. Але в період першої декади місяця спреди євро обмінники можуть розширити і до 40 копійок на євро.

Долар у листопаді. Коридор цінників купівлі та продажу за готівковим доларом у банках буде в межах від 40,90 до 42 гривень, а в обмінниках фінкомпаній — у межах від 41,00 до 41,95 гривень.

Євро у листопаді. Котирування по готівковому євро в банках будуть у межах коридору купівлі та продажу від 43,50 до 45,90 грн. А у пунктах обміну валюти фінкомпаній цей коридор перебуватиме у межах від 43,65 до 45,75 гривень.

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Що робити українцям, щоб не влетіти з курсом

Враховуючи, що значна частина факторів, що впливають на курс, зараз не залежить ні від українського бізнесу, ні від наших громадян, ні, за великим рахунком, від української економіки, я б порадив зараз нашим громадянам, які перебувають в Україні дотримуватись правил диверсифікації своїх заощаджень у грошової форми у пропорції:

гривня до 40−50% від грошових заощаджень;

від грошових заощаджень; валюта — до 60% від суми грошових заощаджень. Причому у пропорції 60% долар і до 40% у євро.

За бажання ще більше захеджувати свої курсові ризики, валютну частину грошових заощаджень можна розбити на кошик:

60% — долар,

30% — євро,

10% — швейцарський франк, канадський долар та англійський фунт.

У середині листопада (після розуміння ситуації з виборами у США та діями Федрезерву) я б обов'язково знову переглянув свій портфель і далі робив би це не рідше 1−2 рази на місяць залежно від поточної військової, геополітичної та економічної ситуації в Україні та світі.