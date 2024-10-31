Верховна Рада ухвалила висновки та пропозиції до законопроєкту «Про державний бюджет України на 2025 рік», таким чином проєкт закону вважається прийнятим у першому читанні. Про це повідомив перший заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.
31 жовтня 2024, 13:53
Рада ухвалила Бюджет-2025 у першому читанні
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Деталі
Відповідну постанову № 12000/П на засіданні у четвер підтримали 247 народних депутатів.
«Ухвалили в цілому бюджетні висновки. Жодної правки окрім правки по зарплатам прокурорів не змінили», — уточнив Железняк.
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Нагадаємо
30 жовтня Верховна Рада розпочала розгляд Проєкту Бюджету на 2025 рік у першому читанні. Зокрема, під час розгляду правок до бюджету було скасовано правку № 155, яка передбачала підвищення зарплат прокурорам.
Джерело: Мінфін
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