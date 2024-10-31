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31 жовтня 2024, 13:53

Рада ухвалила Бюджет-2025 у першому читанні

Верховна Рада ухвалила висновки та пропозиції до законопроєкту «Про державний бюджет України на 2025 рік», таким чином проєкт закону вважається прийнятим у першому читанні. Про це повідомив перший заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.

Верховна Рада ухвалила висновки та пропозиції до законопроєкту «Про державний бюджет України на 2025 рік», таким чином проєкт закону вважається прийнятим у першому читанні.
Фото: depositphotos

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Деталі

Відповідну постанову № 12000/П на засіданні у четвер підтримали 247 народних депутатів.

«Ухвалили в цілому бюджетні висновки. Жодної правки окрім правки по зарплатам прокурорів не змінили», — уточнив Железняк.

Читайте: Рада скасувала підвищення зарплат прокурорам

Нагадаємо

30 жовтня Верховна Рада розпочала розгляд Проєкту Бюджету на 2025 рік у першому читанні. Зокрема, під час розгляду правок до бюджету було скасовано правку № 155, яка передбачала підвищення зарплат прокурорам.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+18
Turbo Apricot
Turbo Apricot
31 жовтня 2024, 14:18
#
Бюджет має гроші для телемарафону, для дорожнього фонду, для квіткових клумб, для нового міністерства єдності. Збільшення грошей для МВС, для штабів адміралів генералів, для голови Рахункової палати та її 30 радників (зарплата Піщанської більше 330 тисяч щомісячно, зарплата радників 75 тисяч щомісячно), для сина Баканова який служить в СБУ з березня 2022 року.

Скорочення бюджету для медицини, освіти, технічного забезпечення ЗСУ.
ПОТУЖНО!!!
+
0
Mini Mi
Mini Mi
31 жовтня 2024, 15:55
#
Медицине и тем более образованию не привыкать. Бюджетники в нашей стране всегда в одном известном месте были. Интересно только что потом после такой «бесплатной» медицины и образования у тебя вдруг оказывается долг жизни перед этим государством. Ну по мнению некоторых «патриотов»
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