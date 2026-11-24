Стадіон «Дніпро-Арена» та навчально-тренувальну базу в Придніпровську продали на аукціоні за 67,45 млн грн із ПДВ. Переможцем торгів стало ТОВ «Ріал Естейт 7», до групи інвесторів якого входять співвласник мереж EVA та Varus Руслан Шостак, засновник Sol Union Group Владислав Штіпельман, співвласник Vertex Group Дмитро Харченко та голова Асоціації футболу Дніпропетровської області Олексій Марков. Продавцем виступав державний ПриватБанк , свідчать дані Prozorro.Продажі.

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Аукціон відбувся 24 листопада, а ТОВ «Ріал Естейт 7» стало єдиним учасником торгів. Компанія запропонувала 56,21 млн грн без ПДВ, що відповідає 67,45 млн грн із податком.

Що входить до лота

Покупець отримує два спортивні об'єкти у Дніпрі. Перший — стадіон «Дніпро-Арена» в центрі міста, розрахований приблизно на 31 тис. глядачів. Його відкрили після реконструкції у 2008 році.

Другий об'єкт — навчально-тренувальний комплекс у Придніпровську. До його інфраструктури входять чотири футбольні поля з натуральним покриттям, крите поле зі штучним покриттям, три відкриті поля зі штучним покриттям, житлові корпуси та медико-реабілітаційний центр.

Тренувальну базу збудували у 1971 році, а реконструювали у 2010-му.

Передача нерухомості новому власнику відбудеться після виконання умов продажу, зокрема повної оплати та отримання необхідного дозволу Антимонопольного комітету України або підтвердження, що такий дозвіл не потрібен. Земельні ділянки під спортивними об'єктами перебувають у комунальній власності.

Хто входить до групи покупців

За даними YouControl, співвласниками ТОВ «Ріал Естейт 7» є чотири бізнесмени:

Владислав Штіпельман — засновник Sol Union Group;

Руслан Шостак — співвласник мереж EVA та Varus, президент корпорації Terwin;

Дмитро Харченко — співвласник Vertex Group;

Олексій Марков — голова Асоціації футболу Дніпропетровської області.

За даними NV, Штіпельману належить 32,5% компанії, а решта трьох партнерів мають по 22,5%.

Як знизилася ціна «Дніпро-Арени»

ПриватБанк неодноразово намагався продати стадіон і тренувальну базу, однак попередні аукціони не відбулися через відсутність учасників.

У вересні 2026 року комплекс виставили на продаж за 140,7 млн грн. На торги 6 жовтня покупці не зареєструвалися. Наступна спроба продажу також не дала результату: наприкінці жовтня аукціон зі стартовою ціною близько 91 млн грн не відбувся.

На останніх торгах стартова ціна становила 55,63 млн грн без ПДВ — на 60,5% менше, ніж під час першої спроби продажу у вересні.

Таким чином, спортивний комплекс знайшов покупця після кількох невдалих аукціонів і значного зниження стартової вартості.

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Чому «Дніпро-Арена» опинилася у власності ПриватБанку

Стадіон і тренувальна база раніше належали структурам, пов'язаним з Ігорем Коломойським. ПриватБанк отримав ці об'єкти у 2016 році в рахунок погашення заборгованості за кредитами, виданими до націоналізації банку.

Продаж спортивного комплексу відбувається в рамках стратегії управління проблемними активами ПриватБанку. Отримані кошти мають сприяти поліпшенню фінансового результату державного банку, а отже, збільшенню податкових платежів і дивідендів до бюджету.

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