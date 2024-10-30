Рейтинг найдешевших кредитів МФО: умови, строки, максимальні суми

У третьому кварталі цього року МФО пережили глобальні зміни — запрацювали законодавчі обмеження, які забороняють встановлювати відсоткові ставки за кредитами понад 1% на день. У рейтингу мікрофінансових організацій «Мінфін» перевірив, хто з них ще залучає нових клієнтів акційними пропозиціями.

Хто потрапив до рейтингу

Під час підготовки до рейтингу «Мінфін» відбирає мікрофінансові організації, які пропонують кредити під 0,01% добових для нових клієнтів. Такі пропозиції редакція перевіряє у партнерів порталу, а також у компаній, які потрапляють на перші 10 сторінок пошукових систем за запитом «онлайн-кредит на картку». Таким чином, до рейтингу потрапляють всі компанії, які активно залучають клієнтів.

Місця в рейтингу визначаються завдяки поєднанню низки чинників. Насамперед це максимальна сума і строк, на який можна отримати кредит під 0,01%. Також редакція аналізує легкість отримання кредиту, доступність інформації на сайті, наявність мобільного застосунку тощо.

Кожен показник приносить мікрофінансовій організації бали: чим більша їх сума, тим вищу позицію в рейтингу вона отримує.

Порівнюючи з рейтингом за другий квартал, цього разу відбулися суттєві зміни. По-перше, його залишили відразу 5 МФО, які були присутні минулого разу. Money4you втратила ліцензію Нацбанку. Регулятор серед причин свого рішення назвав низку серйозних порушень, які допустила компанія, зокрема, не вказувала в договорах про споживчий кредит денну відсоткову ставку та методику її розрахунку. Як наслідок, окрім відкликання ліцензії, НБУ наклав на компанію ще й штраф у 4,28 млн грн.

Виписав штрафи регулятор ще 4 МФО — Creditkasa, Miloan, Tengo та Amigo. За нашими правилами, компанії, які отримують санкції НБУ впродовж кварталу, до рейтингу не потрапляють.

Попри це, загальна кількість учасників рейтингу зросла. Минулого разу через штрафи Нацбанку у ньому не було трьох учасників — MyCredit, Clickcredit та Додам. Зараз же їх тимчасова «дискваліфікація» закінчилася.

Ще два МФО — SlonCredit та Alexcredit — повернули акційне кредитування під 0,01%, якого у попередньому кварталі не пропонували. Новачком нашого рейтингу стала компанія CashtanCredit.

Лідери рейтингу

Перше місце у рейтингу посіла SlonCredit, яка минулого кварталу взагалі не потрапила до нього. У цієї МФО стільки ж балів, як і у CreditBox, але саме вона отримала перше місце, оскільки пропонує під 0,01% трохи більшу максимальную суму — 32 тис. грн, проти 30 тис. грн у CreditBox.

Попередній же лідер Creditkasa не потрапив до рейтингу, оскільки НБУ виписав йому штраф у 85 тис. грн за порушення законодавства про рекламу.

На третій сходинці цього разу опинилась ТОП1, яка, порівнюючи з попереднім рейтингом, втратила одну позицію. Суттєвих змін в організації роботи компанії не відбулося, і вона отримала ті ж самі бали, що й минулого разу, але конкуренти вже пропонували дещо кращі умови.

Найсуттєвіші зміни позиції продемонстрували Starfin та SunCredit: обидві МФО, порівнюючи з минулим разом, спустилися на 8 позицій через зменшення строку пільгового кредитування з 30 до 15 днів.

Які умови пропонують МФО

Найвища сума, яку готові надати МФО при оформленні позики під 0,01%, становить 32 тис. грн. Щоправда, такі умови можна знайти лише у SlonCredit. Трохи менший максимум — в 30 тис. грн — у двох компаній — CreditBox та ТОП1, а Moneyveo і CashtanCredit пропонують на акційних умовах до 27 та 25 тис. грн відповідно.

Місце МФО Бали Максимальна сума кредиту під 0,01% Максимальний строк, на який МФО видає кредит під 0,01% Зміна місця 1 SlonCredit 32 32 000 до 30 нов. 2 CreditBox 32 30 000 до 30 +3 3 ТОП1 31 30 000 до 30 -1 4 Moneyveo 31 27 000 до 20 0 5 Credit7 30,75 15 000 до 30 +3 6 CreditPlus 30 15 000 до 30 -3 7 CashtanCredit 29,75 25 000 до 30 нов. 8 FirstCredit 28,5 20 000 до 30 -2 9 Pango 28,5 15 000 до 30 0 10 Avans Credit 28 20 000 до 25 нов. 11 MyCredit 26,75 18 000 до 15 нов. 12 SelfieCredit 26 20 000 до 15 +3 13 Smartiway 25 5 000 до 31 +3 14 Швидко Гроші 24 15 000 до 14 -2 15 SOS CREDIT 23,25 20 000 до 15 +2 16 Додам 22 12 000 до 20 нов. 17 Finsfera 21,75 8 000 до 30 +2 18 Starfin 21,75 20 000 до 15 -8 19 SunCredit 21,5 20 000 до 15 -8 20 EasyCash 16,25 5 000 до 15 0 21 Clickcredit 16 500 до 10 нов. 22 Alexcredit 14,5 1 500 до 20 нов.

Найпопулярніша пропозиція максимальної суми під 0,01% — 20 тис. грн, відповідні умови пропонують відразу шість фінкомпаній. Найменша ж сума такої позики у Clickcredit та Alexcredit — 500 та 1 500 грн.

Якщо говорити про строк кредитів під 0,01%, то максимум, на що можуть розраховувати нові клієнти, — 31 день, що пропонує Smartiway, але варто враховувати, що ця компанія встановлює досить скромну стелю суми для таких кредитів — лише 5 тис. грн.

Натомість пропозиції щодо повернення акційної позики через 30 днів містяться відразу в 9 компаній. Найменший строк, на який фінустанова готова дати кредит під 0,01%, у Clickcredit — 10 днів.

Стелю ставок зафіксовано

Ключова подія, яка відбулась на ринку мікрофінансових позик у 3 кварталі — встановлення верхньої межі за кредитами на рівні 1% на день. Ці зміни було запроваджено Законом № 3498-IX, ухваленим наприкінці минулого року. Але документ встановив досить тривалий перехідний період, щоб МФО могли адаптуватися до новацій.

На початку цього року ставки за кредитами МФО ще були в межах 2−2,5% на день. У другому кварталі вони знизилися вже до 1,5% на день, а з 21 серпня верхня межа встановлена в 1%.

Чимало представників фінсектору скаржилися на те, що ринок не готовий працювати зі ставкою в 1%, адже це навіть нижче межі рентабельності для окремих МФО. Однак більшість представників фінкомпаній, з якими спілкувався «Мінфін», говорили про готовність підлаштовуватись до змін. «Операційно та технічно ми готові до зниження ставки. Не думаю, що виконання вимог НБУ суттєво вплине на стан кредитного портфелю компанії», — пояснювали в CreditBox.

Після запровадження обмежень фінкомпанії продовжують підлаштовуватись до змін. За словами директора CreditPlus Володимира Довгаля, його компанії для продовження діяльності довелося змінити підхід до ризиків із метою зниження рівня дефолту та збільшити максимально доступну клієнтам суму кредиту.

Як змінюється попит на кредити

За підсумками першого півріччя, загальний борг українців мікрофінансовим організаціям становив 14,5 млрд грн, при цьому зафіксовано тенденцію його досить стрімкого збільшення — від початку року ця сума зросла на 5,23 млрд грн, повідомляє Опендатабот. Якщо ж порівнювати нинішні показники із четвертим кварталом 2022 року, коли заборгованість перед МФО була на найнижчому рівні з початку повномасштабної війни, цей показник зріс на 6,5 млрд грн.

Загальна заборгованість за кредитами збільшилась через зростання середньої суми позики. Наразі вона становить 6 776 грн, що у 1,4 раза більше, ніж рік тому. Як відзначає Володимир Довгаль, це відбувається через декілька причини. По-перше, відновлення середньої суми кредиту, яка впала на 25% після повномасштабного вторгнення. Крім цього, дається взнаки зниження рівня максимально допустимих відсоткових ставок.

«Це мотивує клієнтів збільшувати суми кредитів, бо навантаження зі сплати відсотків знизилося. Кредитодавці, зі свого боку, прагнуть нарощувати портфелі, щоб зберегти доходи в умовах зниження ставок», — розповів Володимир Довгаль «Мінфіну».

Порівнюючи з показниками до повномасштабного вторгнення, зростання середньої суми позики становить 31,6%. При цьому офіційна інфляція за той самий період становить близько 39%. Таким чином, реальна купівельна спроможність середньої позики у МФО відчутно нижча, ніж була на початку 2022 року.

Про те, що ринок залишається далеким від відновлення, говорить і той факт, що у першому півріччі цього року кредитів МФО було видано в 1,8 раза менше, ніж за той самий період 2021 року.

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На фінкомпанії чекає нове випробування. Порівнюючи з кінцем 2023 року, кількість нових виданих мікрокредитів почала знижуватись. МФО стає все складніше залучати нових клієнтів, оскільки разом зі зниженням ставок фінкомпаніям довелося підвищити вимоги до потенційних позичальників. А коло таких постійно звужується через поступове зубожіння населення.