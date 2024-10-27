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27 жовтня 2024, 9:10

Банки в серпні видали іпотечних кредитів на загальну суму 1,2 млрд грн

Українські банки в серпні 2024 року видали 701 іпотечний кредит на загальну суму 1,2 млрд грн. Про це йдеться в повідомленні НБУ.

Українські банки в серпні 2024 року видали 701 іпотечний кредит на загальну суму 1,2 млрд грн.
Фото: depositphotos

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Обсяг виданих кредитів зростає

За даними щомісячного опитування банків про іпотечне кредитування, обсяг виданих кредитів зріс на 2,3% проти липня 2024 року, а в порівнянні із серпнем минулого року — на 34,1%.

Іпотечні кредити надавали 12 банків, більшість угод стосувалися вторинного ринку нерухомості.

Основним рушієм ринку залишається програма пільгового кредитування «єОселя», на яку припадає майже весь обсяг іпотеки в серпні.

Читайте: Ринок нерухомості: Як змінилися ціни на квартири в Україні

Середньозважена ефективна ставка за кредитами зросла до 8,2% річних у порівнянні з 8% у липні.

Де найбільше видано кредитів

У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів видано в Києві та Київській області (55,3% від загальної суми), а також у Львівській, Івано-Франківській та Дніпропетровській областях.

Читайте: Уряд змінив правила «єОселі»: яке житло може подорожчати

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», з початку осені Кабмін вніс декілька змін до програми пільгової іпотеки «єОселя».

По-перше, у вересні набула чинності урядова ухвала про перегляд ставок за кредитами. Згідно з документом, з 11 року іпотеки позичальники платитимуть на 3% більше, ніж від початку.

Наприклад, якщо на етапі отримання кредиту військовослужбовці, працівники сфери безпеки, медики, педагоги та науковці можуть розраховувати на 3% річних, то з 11 року виплат (при кредитуванні на 20 років) платитимуть уже 6%.

Ті, хто оформляє іпотеку під 7% (внутрішні переселенці, громадяни, які не мають власного житла тощо), з 11 року отримають ставку 10%.

Читайте: «єОселя»: Укрфінжитло планує перейти на залучення міжнародних коштів

Ці умови поширюються лише на нові кредити, договори за якими укладено після 19 вересня 2024 року. Громадяни, які оформили іпотеку раніше, платитимуть протягом усього терміну за поточними ставками в 3−7% (залежно від категорії позичальника).

В уряді запевняють, що підвищення ставки з одинадцятого року кредиту не призведе до суттєвого збільшення фінансового навантаження на позичальників, адже за перші десять років тіло кредиту, на яке нараховуються відсотки, зменшиться вдвічі.

По-друге, змінили вимоги до житла, яке можна купувати під «єОселю».

Кредит можна взяти на квартиру в будинку, що будується (до цього обов'язковою умовою була готовність об'єкта). Також внутрішнім переселенцям дозволили купувати житло у будинках, із моменту здачі в експлуатацію яких минуло до 10 років (раніше — до трьох років).

По-третє, з 19 жовтня для позичальників віком до 25 років розмір першого внеску за іпотекою знизиться з 20 до 10%.

По-четверте, скористатися програмою «єОселя» тепер можуть українці, які беруть участь в інших держпрограмах із житла, зокрема, «єВідновлення».

По-п'яте, з 18 грудня 2024 року житло для внутрішніх переселенців за «єОселя» зможуть купити їхні родичі (чоловік, дружина, батьки, діти). Цей пункт важливий, якщо у переселенця немає стабільного джерела доходу або невеликий дохід, тобто банк може відмовити йому у видачі пільгової позики. А у родичів, наприклад, є підтверджений дохід, але вони вже мають своє житло, тобто оформити кредит на себе не можуть.

Страхування квартир від наслідків воєнних дій

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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