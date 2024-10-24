Головне за четвер: Грошова допомога Україні, штрафування НБУ Приватбанку та що буде з доларом

Жорсткі президентські перегони в Штатах і спроби окремих країн, що тривають, знизити розрахунки в доларі роблять найближчі перспективи валюти янкі досить туманними. Розглянемо можливі сценарії розвитку подій, та як вони вплинуть на світові позиції долара.

ЄС остаточно схвалив надання до 35 млрд євро Україні в межах кредиту G7

Рада Європейського Союзу остаточно схвалила механізм виділення Україні кредиту в розмірі до 35 млрд євро за рахунок податків з надприбутків від заморожених російських активів. Про це повідомило угорське головування в Раді ЄС.

Solana: «вбивця Ethereum» пережив «клінічну смерть» і знову робить інвесторів мільйонерами

П'ята за загальною капіталізацією криптовалюта Solana (SOL) лише два роки тому переживала найважчий період у своїй історії: скандал навколо одного з основних інвесторів відвернув від неї мільйони криптоінвесторів. Проте монеті вдалося повернути втрачені позиції і зараз вона зростає стрімкіше, ніж біткоїн. Завдяки чому це відбувається і які перспективи у цього токена, розбирався «Мінфін».

Дефіцит гривні зростає: як це позначиться на курсі долара та євро (відео)

У цьому відео фінансовий експерт Олексій Козирев говорить про:

Чому зростає дефіцит гривні

Засідання НБУ щодо облікової ставки

Геополітичних фактори, які впливають на курс

Прогноз курсу долара та євро на період з 24 по 31 жовтня.

НБУ оштрафував Приватбанк на 1,7 мільйона гривень

Нацбанк застосував заходи впливу у вигляді накладення штрафу до двох об'єктів оверсайту. Регулятор оштрафував державний Приватбанк на 1,7 млн грн за виявлені порушення під час моніторингу.

США нададуть Україні $20 млрд кредиту з прибутків від заморожених російських активів

23 жовтня у Вашингтоні міністр фінансів України Сергій Марченко та Міністерка фінансів Сполучених Штатів Джанет Єллен підписали спільну заяву, якою зафіксували домовленість про надання Україні $20 млрд.