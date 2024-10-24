Саміт БРІКС та вибори в США: що буде з доларом в Україні та світі
Головне за четвер: Грошова допомога Україні, штрафування НБУ Приватбанку та що буде з доларом
Жорсткі президентські перегони в Штатах і спроби окремих країн, що тривають, знизити розрахунки в доларі роблять найближчі перспективи валюти янкі досить туманними. Розглянемо можливі сценарії розвитку подій, та як вони вплинуть на світові позиції долара.
ЄС остаточно схвалив надання до 35 млрд євро Україні в межах кредиту G7
Рада Європейського Союзу остаточно схвалила механізм виділення Україні кредиту в розмірі до 35 млрд євро за рахунок податків з надприбутків від заморожених російських активів. Про це повідомило угорське головування в Раді ЄС.
Solana: «вбивця Ethereum» пережив «клінічну смерть» і знову робить інвесторів мільйонерами
П'ята за загальною капіталізацією криптовалюта Solana (SOL) лише два роки тому переживала найважчий період у своїй історії: скандал навколо одного з основних інвесторів відвернув від неї мільйони криптоінвесторів. Проте монеті вдалося повернути втрачені позиції і зараз вона зростає стрімкіше, ніж біткоїн. Завдяки чому це відбувається і які перспективи у цього токена, розбирався «Мінфін».
Дефіцит гривні зростає: як це позначиться на курсі долара та євро (відео)
У цьому відео фінансовий експерт Олексій Козирев говорить про:
- Чому зростає дефіцит гривні
- Засідання НБУ щодо облікової ставки
- Геополітичних фактори, які впливають на курс
- Прогноз курсу долара та євро на період з 24 по 31 жовтня.
НБУ оштрафував Приватбанк на 1,7 мільйона гривень
Нацбанк застосував заходи впливу у вигляді накладення штрафу до двох об'єктів оверсайту. Регулятор оштрафував державний Приватбанк на 1,7 млн грн за виявлені порушення під час моніторингу.
США нададуть Україні $20 млрд кредиту з прибутків від заморожених російських активів
23 жовтня у Вашингтоні міністр фінансів України Сергій Марченко та Міністерка фінансів Сполучених Штатів Джанет Єллен підписали спільну заяву, якою зафіксували домовленість про надання Україні $20 млрд.
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