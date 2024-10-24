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24 жовтня 2024, 8:25

ЄС остаточно схвалив надання до 35 млрд євро Україні в межах кредиту G7

Рада Європейського Союзу остаточно схвалила механізм виділення Україні кредиту в розмірі до 35 млрд євро за рахунок податків з надприбутків від заморожених російських активів. Про це повідомило угорське головування в Раді ЄС.

Рада Європейського Союзу остаточно схвалила механізм виділення Україні кредиту в розмірі до 35 млрд євро за рахунок податків з надприбутків від заморожених російських активів.
Фото: depositphotos

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Деталі

Схвалення механізму для кредиту у 35 млрд євро для України відбулось за письмовою процедурою. Рішення остаточно набуде чинності наступного дня після публікації в Офіційному журналі ЄС.

Читайте: Британія надає Україні кредит у $2,93 мільярда за рахунок заморожених активів рф

Нагадаємо

35 млрд євро кредиту є частиною плану, погодженого «Групою семи» на саміті в червні, про надання Україні позики в розмірі $50 мільярдів за рахунок оподаткування надприбутків, отриманих від заморожених активів росії.

Україна не повинна буде повертати цю позику, оскільки вона фінансуватиметься не державами — членами ЄС. Крім того, ці кошти будуть нецільовими, що дозволить Україні розподіляти їх на власний розсуд.

Заморожені активи центрального банку росії в ЄС сягають 210 млрд євро і становлять більшість таких знерухомлених активів у всьому світі. Залежно від рівня відсоткових ставок, доходи від цих активів наразі оцінюються у 2,5−3 млрд євро на рік.

Читайте: Новий кредит Україні на 35 млрд євро — чи маємо повертати та які умови

14 червня 2024 року на Саміті G7 в Італії лідери країн G7 домовилися про спрямування Україні близько 50 млрд доларів США. Кошти будуть обслуговуватися та погашатись за рахунок майбутніх прибутків, отриманих від заморожених суверенних російських активів, що знаходяться в Європейському Союзі та інших юрисдикціях.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
+15
Kharakternyk
Kharakternyk
24 жовтня 2024, 8:39
#
Бусифікація продовжиться, темпи прискоряться.
+
0
Rubi0
Rubi0
24 жовтня 2024, 9:45
#
Вово, лучше бы они предоставили 1 млн 18 летних новобранцев по стандартам НАТО, как того требуют их генералы от нас.
+
0
3212242
3212242
24 жовтня 2024, 9:58
#
А що, Угорщина різко передумала? Виходить місцева вата дарма строчила коменти під кожною новиною в цій темі :)
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