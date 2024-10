ЄС остаточно схвалив надання до 35 млрд євро Україні в межах кредиту G7

►Читайте телеграм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

Схвалення механізму для кредиту у 35 млрд євро для України відбулось за письмовою процедурою. Рішення остаточно набуде чинності наступного дня після публікації в Офіційному журналі ЄС.

✍✅ Following the successful conclusion of a written procedure, the Council today adopted a financial assistance package to Ukraine, including an exceptional macro-financial assistance (MFA) loan of up to €35 billion and a loan cooperation mechanism that will support Ukraine in… pic.twitter.com/r2uk1WgzwF