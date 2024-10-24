ЄС остаточно схвалив надання до 35 млрд євро Україні в межах кредиту G7

Рада Європейського Союзу остаточно схвалила механізм виділення Україні кредиту в розмірі до 35 млрд євро за рахунок податків з надприбутків від заморожених російських активів. Про це повідомило угорське головування в Раді ЄС.

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Деталі

Схвалення механізму для кредиту у 35 млрд євро для України відбулось за письмовою процедурою. Рішення остаточно набуде чинності наступного дня після публікації в Офіційному журналі ЄС.

✍✅ Following the successful conclusion of a written procedure, the Council today adopted a financial assistance package to Ukraine, including an exceptional macro-financial assistance (MFA) loan of up to €35 billion and a loan cooperation mechanism that will support Ukraine in… pic.twitter.com/r2uk1WgzwF — Hungarian Presidency of the Council of the EU 2024 (@HU24EU) October 23, 2024

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Нагадаємо

35 млрд євро кредиту є частиною плану, погодженого «Групою семи» на саміті в червні, про надання Україні позики в розмірі $50 мільярдів за рахунок оподаткування надприбутків, отриманих від заморожених активів росії.

Україна не повинна буде повертати цю позику, оскільки вона фінансуватиметься не державами — членами ЄС. Крім того, ці кошти будуть нецільовими, що дозволить Україні розподіляти їх на власний розсуд.

Заморожені активи центрального банку росії в ЄС сягають 210 млрд євро і становлять більшість таких знерухомлених активів у всьому світі. Залежно від рівня відсоткових ставок, доходи від цих активів наразі оцінюються у 2,5−3 млрд євро на рік.

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14 червня 2024 року на Саміті G7 в Італії лідери країн G7 домовилися про спрямування Україні близько 50 млрд доларів США. Кошти будуть обслуговуватися та погашатись за рахунок майбутніх прибутків, отриманих від заморожених суверенних російських активів, що знаходяться в Європейському Союзі та інших юрисдикціях.