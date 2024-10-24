Solana: «вбивця Ethereum» пережив «клінічну смерть» і знову робить інвесторів мільйонерами

П'ята за загальною капіталізацією криптовалюта Solana (SOL) лише два роки тому переживала найважчий період у своїй історії: скандал навколо одного з основних інвесторів відвернув від неї мільйони криптоінвесторів. Проте монеті вдалося повернути втрачені позиції і зараз вона зростає стрімкіше, ніж біткоїн. Завдяки чому це відбувається і які перспективи у цього токена, розбирався «Мінфін».

У грудні 2022 року донедавна одна з головних криптовалют світу Solana була як ніколи близька до загибелі. Ціна за монету коливалася на позначці близько $10, хоча на своєму історичному максимумі у 2021 році її вартість сягала майже $260.

Звісно, на крипторинку різкі падіння і подальші злети — річ звичайна. Але обвал із піків на 96% виглядав приголомшливим, і багато хто мав сумніви, що монета, яку називали «вбивцею Ethereum», переживе ситуацію, що починала нагадувати «клінічну смерть».

Особливість ситуації полягала в тому, що падіння Solana виникло не через зовнішні чинники, як-от глобальна фінансова криза, високі ставки центробанків, чи геополітична напруженість, — в цьому випадку всі розуміли б, що зміняться обставини і монета почне відновлюватися. Тут же справа була в тому, що токен летів донизу через власні фундаментальні проблеми.

Одним із ключових інвесторів у токен Solana та однойменну блокчейн-платформу був засновник глобальної криптобіржі FTX Сем Бенкман-Фрід, звинувачений у протиправному використанні коштів своїх клієнтів і доведенні біржі до банкрутства.

У материнської компанії Solana Foundation були тісні зв'язки з FTX та ще однією компанією Бенкмана-Фріда Alameda Research. Зокрема, структури скандального засновника біржі володіли монетами Solana на майже $1 млрд і почали їх стрімко розпродувати, коли стикнулись з проблемою ліквідності. Відповідно, помітивши це, інші власники SOL теж поспішили позбутись токена.

Мова не лише про приватних інвесторів, але й про DeFi-проєкти, які базувались на блокчейні Solana. Його повністю залишили Mango Markets і Cashio, а протоколи Nirvana і Solend скоротили свої вкладення в Solana на понад 90%.

Тоді ж про обмеження використання стейблкоїнів USDC та USDT на базі блокчейну Solana заявили найбільші криптобіржі світу —Binance, Bybit, Crypto.com та низка інших. Трохи розрядити ситуацію вдалося Tether — компанії, яка розробила USDT, — її представники запевнили, що USDT працює на всіх протоколах однаково, а збанкрутіла FTX ніколи не мала доступу до чужих стейблкоїнів, незалежно від того, на якому блокчейні вони функціонували.

Та, попри це, ситуація для Solana була катастрофічною. Монету розпродували пересічні інвестори, які бачили зниження її ціни, а профільні компанії розчарувались у самому проєкті та шукали альтернативні платформи.

Що ж таке Solana

Для того, щоб зрозуміти, завдяки чому Solana вдалося вижити, варто спершу розібратися що це, власне, за монета та на якій системі вона базується.

Криптовалюту Solana було розроблено у 2017 році групою з декількох колишніх працівників американського технологічного гіганта Qualcomm. Керівником нової компанії став Анатолій Яковенко, уродженець України, який у 11-річному віці переїхав із батьками до США. Наразі статки Яковенка оцінюються в різних джерелах в межах $400−900 млн, тому, якби він залишався громадянином України, то міг би потрапити до десятки наших найбагатших співвітчизників.

Назва Solana походить від каліфорнійського пляжу неподалік Сан-Дієго — міста, в якому Яковенко провів більшу частину свого життя.

Монета Solana базується на однойменному блокчейні, який забезпечує роботу швидких децентралізованих додатків та укладення смарт-контрактів. Швидкість і простота обробки даних робить перекази токена Solana значно швидшими і дешевшими, ніж у популярніших криптовалют — біткоїна чи Ethereum.

На базі блокчейну Solana працюють сотні різноманітних проєктів. Найвідоміші серед них — криптовалютний гаманець Phantom Wallet, децентралізована біржа Jupiter, DeFi-сервіси Marinade Finance та Kamino Finance, компанія хмарних обчислень Akash Network, а також велика кількість ігрових платформ. Крім цього, мережа стала базою для створення багатьох мем-коїнів.