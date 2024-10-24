П'ята за загальною капіталізацією криптовалюта Solana (SOL) лише два роки тому переживала найважчий період у своїй історії: скандал навколо одного з основних інвесторів відвернув від неї мільйони криптоінвесторів. Проте монеті вдалося повернути втрачені позиції і зараз вона зростає стрімкіше, ніж біткоїн. Завдяки чому це відбувається і які перспективи у цього токена, розбирався «Мінфін».
Solana: «вбивця Ethereum» пережив «клінічну смерть» і знову робить інвесторів мільйонерами
У грудні 2022 року донедавна одна з головних криптовалют світу Solana була як ніколи близька до загибелі. Ціна за монету коливалася на позначці близько $10, хоча на своєму історичному максимумі у 2021 році її вартість сягала майже $260.
Звісно, на крипторинку різкі падіння і подальші злети — річ звичайна. Але обвал із піків на 96% виглядав приголомшливим, і багато хто мав сумніви, що монета, яку називали «вбивцею Ethereum», переживе ситуацію, що починала нагадувати «клінічну смерть».
Особливість ситуації полягала в тому, що падіння Solana виникло не через зовнішні чинники, як-от глобальна фінансова криза, високі ставки центробанків, чи геополітична напруженість, — в цьому випадку всі розуміли б, що зміняться обставини і монета почне відновлюватися. Тут же справа була в тому, що токен летів донизу через власні фундаментальні проблеми.
Одним із ключових інвесторів у токен Solana та однойменну блокчейн-платформу був засновник глобальної криптобіржі FTX Сем Бенкман-Фрід, звинувачений у протиправному використанні коштів своїх клієнтів і доведенні біржі до банкрутства.
У материнської компанії Solana Foundation були тісні зв'язки з FTX та ще однією компанією Бенкмана-Фріда Alameda Research. Зокрема, структури скандального засновника біржі володіли монетами Solana на майже $1 млрд і почали їх стрімко розпродувати, коли стикнулись з проблемою ліквідності. Відповідно, помітивши це, інші власники SOL теж поспішили позбутись токена.
Мова не лише про приватних інвесторів, але й про DeFi-проєкти, які базувались на блокчейні Solana. Його повністю залишили Mango Markets і Cashio, а протоколи Nirvana і Solend скоротили свої вкладення в Solana на понад 90%.
Тоді ж про обмеження використання стейблкоїнів USDC та USDT на базі блокчейну Solana заявили найбільші криптобіржі світу —Binance, Bybit, Crypto.com та низка інших. Трохи розрядити ситуацію вдалося Tether — компанії, яка розробила USDT, — її представники запевнили, що USDT працює на всіх протоколах однаково, а збанкрутіла FTX ніколи не мала доступу до чужих стейблкоїнів, незалежно від того, на якому блокчейні вони функціонували.
Та, попри це, ситуація для Solana була катастрофічною. Монету розпродували пересічні інвестори, які бачили зниження її ціни, а профільні компанії розчарувались у самому проєкті та шукали альтернативні платформи.
Що ж таке Solana
Для того, щоб зрозуміти, завдяки чому Solana вдалося вижити, варто спершу розібратися що це, власне, за монета та на якій системі вона базується.
Криптовалюту Solana було розроблено у 2017 році групою з декількох колишніх працівників американського технологічного гіганта Qualcomm. Керівником нової компанії став Анатолій Яковенко, уродженець України, який у 11-річному віці переїхав із батьками до США. Наразі статки Яковенка оцінюються в різних джерелах в межах $400−900 млн, тому, якби він залишався громадянином України, то міг би потрапити до десятки наших найбагатших співвітчизників.
Назва Solana походить від каліфорнійського пляжу неподалік Сан-Дієго — міста, в якому Яковенко провів більшу частину свого життя.
Монета Solana базується на однойменному блокчейні, який забезпечує роботу швидких децентралізованих додатків та укладення смарт-контрактів. Швидкість і простота обробки даних робить перекази токена Solana значно швидшими і дешевшими, ніж у популярніших криптовалют — біткоїна чи Ethereum.
На базі блокчейну Solana працюють сотні різноманітних проєктів. Найвідоміші серед них — криптовалютний гаманець Phantom Wallet, децентралізована біржа Jupiter, DeFi-сервіси Marinade Finance та Kamino Finance, компанія хмарних обчислень Akash Network, а також велика кількість ігрових платформ. Крім цього, мережа стала базою для створення багатьох мем-коїнів.
STEPN — одна з найвідоміших ігор на основі мережі Solana, яка дозволяє купити віртуальні кросівки та отримувати винагороду за ходьбу в реальному світі. Розрахунки відбуваються в SOL.
Фактично даний блокчейн робить все те ж, що і мережа Ethereum, але відчутно швидше та з меншими комісіями. Так, мережа Solana здатна проводити 65 тис. операцій за секунду, в той час як відоміший конкурент — лише близько 15−30. Завдяки цьому транзакції на Solana часто завершуються за лічені секунди, тоді як на обробку транзакцій на Ethereum іноді може знадобитися п’ять хвилин і більше.
Комісія ж за операцію в Solana становить лише близько $0,0002, а в Ethereum вартість змінюється, залежно від навантаження мережі, але в середньому сягає декількох доларів.
Власне, через суттєві переваги Solana і прозвали «вбивцею Ethereum», хоча сам Яковенко наголошував, що вбивати конкурента у його плани не входить, адже це вдарить по всьому крипторинку.
Для проведення транзакцій в блокчейні мережа Solana використовує токени SOL, які належать інвесторам. Останні ж за використання їх монет мережею отримують винагороду, фактично стаючи учасниками майнінгу. Для того, щоб заробляти на своїх монетах, власники кладуть SOL на спеціальні депозити (їх пропонують, зокрема, ключові криптобіржі і гаманці) і отримують близько 5% річних.
Як відроджувалася Solana
Пережити скрутні часи, пов'язані з банкрутством FTX і ударом по власній репутації, Solana допомогла насамперед висока продуктивність мережі. Надто суттєво цей блокчейн випереджав розробки конкурентів, щоб зникнути після першого ж серйозного випробування. Частина компаній, яка базувалась на мережі, дійсно відпала, але деякі, витримавши паузу, повернулися, з'явилося ще більше нових сервісів, які використовують Solana.
Зараз важливий напрям використання платформи — створення нових мем-коїнів. Серед них одни із найпопулярніших у світі Shiba Inu з капіталізацією $10,7 млрд. Щоденно в мережі Solana виникають тисячі нових мем-коїнів, що забезпечується легкістю і дешевизною системи. Освоїти створення власного мем-коїну можна за 5 хвилин — стільки приблизно триває відео на YouTube із відповідними інструкціями.
Звісно, абсолютна більшість таких мем-коїнів миттєво йдуть в небуття, але деякі стають хітами і привертають увагу ЗМІ «історіями успіху». Наприклад, один із інвесторів вклав еквівалент $1,3 тис. в мем-коїн MOO DENG (натхненний карликовим бегемотом із тайського зоопарку) і перетворив їх на $3,4 млн. Хоча загалом купувати подібні монети — приблизно те ж саме, що й лотерейні квитки.
MOO DENG стрімко став одним із нових хітів мем-коїнів. На момент написання статті капіталізація токена становила $37 млн.
Також блокчейн активував роботу в обслуговуванні операцій з NFT. На цьому блокчейні працюють такі маркети, як Magic Eden, Solanart і Tensor.
Однак основна перевага Solana — налагодження роботи в «реальній» економіці. Минулого року система домовилась про співпрацю з гігантом електронної торгівлі Shopify про можливість використання SOL на платформі. Visa оголосила, що використовуватиме Solana для полегшення транзакцій стейблкоїнів USDC.
Серед помітних компаній, які минулого року припинили роботу на Ethereum і перейшли на цей блокчейн, — Render, що використовує децентралізовані обчислювальні потужності для створення 3D-контенту. Засновник Render Жюль Урбах сказав, що пішов на цей крок через «неймовірну швидкість транзакцій, низькі витрати та відданість Solana архітектурі вебмасштабування».
Від власного блокчейну на користь Solana відмовилась компанія Helium, яка зосереджена на розбудові децентралізованого Wi-Fi. За розрахунками сервісу, це вивільнить власних розробників та не призведе до значних витрат.
Завдяки високому інтересу користувачів до мережі, токен SOL на момент написання статті коштував близько $168. Тобто, порівнюючи з найнижчою точкою у 2022 році, він подорожчав майже в 17 разів. Якщо ж поглянути на ціну рік тому, то вона зросла майже на 430%. Для порівняння: біткоїн за цей час додав 104%.
Чи варто зараз купувати Solana
Подальші перспективи Solana пов'язані з удосконаленням мережі, що має зробити її ще швидшою. Крім цього, перспективи монети покращує можливий запуск у США біржового фонду на основі Solana — відповідну заявку до Комісії з цінних паперів подала компанія VanEck.
Впливатимуть на ціну токена і зовнішні чинники. Наприклад, вибори у США. Аналітики британського фінансового конгломерату Standard Chartered вважають, що у разі перемоги Дональда Трампа SOL до кінця 2025 року зросте в ціні у 5 разів, випереджаючи за цими темпами біткоїн і Ethereum. А ось у разі перемоги Камали Гарріс, Solana зростатиме повільніше цих криптовалют.
Також позитивно на весь крипторинок впливатиме подальше зниження ставок ключовими центробанками, а ось прискорення інфляції гальмуватиме цей процес. Негативний вплив може мати загострення ситуації на Близькому Сході, як це вже відбувалося на початку жовтня.
«Звісно, перспективи для зростання Solana є. Вона має швидку блокчейн-інфраструктуру, низькі комісії та активно розвивається у сферах DeFi та NFT. Крім того, екосистема Solana приваблює все більше розробників та інвесторів. Однак, зважаючи на високу волатильність криптовалютного ринку, ризики залишаються», — пояснили «Мінфіну» у Barskiy Dvor Obmen.
За таких обставин, вважають у компанії, частку Solana у криптопортфелі варто визначати, зважаючи на її високу волатильність. «Якщо інвестор готовий до ризику, можна виділити 5−10% портфеля. Для консервативніших підходів — не більше 5%. Важливо дотримуватись диверсифікації та враховувати інвестиційні цілі», — зазначать фахівці сервісу обміну криптовалют.
Оскільки Solana — одна з найпопулярніших криптовалют, купити її можна практично на всіх великих біржах та в більшості криптообмінників.
Наприклад, у Barskiy Dvor Obmen зробити це можна не тільки за інші криптовалюти та стейблкоїни, але й за готівку, або розрахувавшись гривнею з карток українських банків. Для проведення операції потрібно вказати актив, який плануєте придбати, та спосіб оплати. Після цього сервіс вкаже ціну монет та комісію. Завдяки цьому легко перевірити, скільки коштує Solana на інших ресурсах, та чи ви не переплачуєте.
Вікно придбання Solana на сайті Barskiy Dvor Obmen.
Таким чином, додати Solana до свого портфеля нескладно, головне — зважити всі ризики та перспективи, пов'язані з монетою.
Стаття має ознайомчий характер та не є інвестиційною рекомендацією.
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