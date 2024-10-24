Саміт БРІКС та вибори в США: що буде з доларом в Україні та світі

Жорсткі президентські перегони в Штатах і спроби окремих країн, що тривають, знизити розрахунки в доларі роблять найближчі перспективи валюти янкі досить туманними. Розглянемо можливі сценарії розвитку подій, та як вони вплинуть на світові позиції долара.

17 жовтня Європейський центральний банк вже втретє за рік знизив усі 3 ключові відсоткові ставки в єврозоні на 0,25 в.п. Так він відреагував на уповільнення інфляції у Європі. Європейський регулятор має намір забезпечити повернення інфляції до середньострокового цільового показника в 2% і для цього «утримуватиме ставки на досить низькому рівні доти, доки це необхідно для досягнення цієї мети».

Очікується, що найближчими місяцями інфляція все ще перевищуватиме таргет і повернеться до заданого діапазону протягом 2025 року. У боротьбі за світові капітали інвесторів Європа своє слово сказала, тепер м'яч на полі Федрезерва.

Ситуація у США залишається неоднозначною. З одного боку, у вересні інфляція у Штатах у річному вимірі впала до 2,4%. Причому темпи зростання споживчих цін знижуються вже шостий місяць поспіль. Тому ринок очікує, що ФРС знову зменшить відсоткові ставки на наступному засіданні 7 листопада.

Нагадаю, що 18 вересня 2024 року ФРС США вперше з 2020 року знизила базову ставку відразу на 0,5% річних — до цільового діапазону 4,75−5,0%. Тобто, якщо Європа зробила три кроки, воліючи рухатися у зниженні ставок обережніше і планомірніше, то Штати зробили це один раз, але радикально.

Відразу після публікації вересневих даних щодо економіки та цін у США ринки оцінили ймовірність зниження ставки на 0,25% річних у листопаді приблизно у 90%, порівнюючи з 80% напередодні. А дуже чутлива до відсоткових ставок дохідність дворічних американських казначейських облігацій, що рухається обернено пропорційно до цін, знизилася до 4,02% річних.

Тобто ринки повірили:

1) у стійку динаміку зниження інфляції в США, принаймні, до початку 2025 року;

2) у зниження відсоткових ставок Федрезервом у листопаді 2024 року на 0,25% річних.

Причому без їхнього «заморожування» до завершення президентських виборів, або радикального зниження знову на 0,5% річних із подальшим коригуванням ставок загалом за 2024 рік, вже за результатами реакції економіки у грудні.

З іншого боку, безпрецедентність геополітичної, воєнної та економічної обстановки у світі, розпал пристрастей у передвиборчих перегонах, при цьому кардинально різні підходи обох кандидатів до вирішення глобальних світових та внутрішніх американських проблем, здатні зруйнувати будь-які сценарії Федрезерва щодо подальшого розвитку економіки США та перспектив долара. Причому, що нехарактерно для Америки, — саме за рахунок ірраціонального політичного чинника.

Ринки це відчувають, тож до кінця виборів перспективи американської валюти залишаться туманними. Поки що долар загалом торгується вище за свою передбачувану справедливу вартість, що, на думку аналітиків того ж UBS, потенційно натякає на підтримку з боку недавнього зростання шансів на перемогу Дональда Трампа.

Ми це бачимо з тенденції поступового зміцнення долара щодо євро у жовтні. Загалом із початку місяця індекс долара зріс на понад 3%. При цьому варто розуміти, що це стандартне відхилення, яке не говорить про глобальні зміни на ринку, а, радше, про реакції ринку на поточні економічні та політичні події.

Поведінка пари євро/долар у жовтні

Американські вибори та два сценарії для долара

Той факт, що за два тижні до президентських виборів у США рейтинги Дональда Трампа та Камали Гарріс практично однакові, здатний швидко зруйнувати будь-які економічні прогнози щодо моделі подальшої поведінки Америки.

Так, два аналітичних майданчики на ринку прогнозів — Kalshi та PredictIt — показують, що Трамп є вочевидь фаворитом, який здобуде перемогу після голосування 5 листопада. Водночас, за середніми даними національних опитувань у США, Гарріс має невелику перевагу. Напруження пристрастям додає і те, що рейтинги кандидатів практично зрівнялися в декількох ключових штатах, які можуть сильно вплинути на результат виборів.

Важливо відзначити, що перемога Трампа зі зниженням податків, зменшенням фінансових обмежень, посиленням митних тарифів та зборів для захисту американських виробників на зовнішніх та внутрішніх ринках зіграє на користь подальшого зміцнення долара.

Аналітики наводять, як приклад, пропозицію Трампа запровадити всеосяжні мита на імпорт у США, що може вдарити по азіатських та європейських експортерах. І тоді, щоб їх підтримати, центробанки багатьох країн будуть змушені знижувати свої ключові відсоткові ставки (як це зараз робить ЄЦБ). Це, зі свого боку, потенційно продовжить послаблювати їхні валюти щодо долара.

Якщо ФРС США 7 листопада, а потім ще й 18 грудня наважиться знизити свої відсоткові ставки двічі на 0,25% річних, це майже зі 100-відсотковою ймовірністю змусить розпочати свій цикл зниження ставок багатьох регуляторів країн, які «зав'язані» на американський ринок. Це буде логічним кроком для підтримки своїх виробників. Причому часто ставки знижуватимуться навіть у більших масштабах, ніж потрібно саме їхнім місцевим економікам.

У результаті «світова епідемія циклу зниження ставок» може призвести до чергових монетарних перекосів у всьому світі. За моїм прогнозом, у разі перемоги Дональда Трампа співвідношення пари євро/долар до кінця першого кварталу 2025 року перебуватиме в межах ситуативного коридору від 1,055 до 1,09 долара за євро. Далі — вже по ситуації у світі та самій американській економіці.

Якщо ж перемогу здобуде Камала Гарріс, то, з огляду на її програму щодо запровадження нових податків для корпорацій та багатих людей, менш жорсткий захист американських виробників на тлі м'якшої грошово-кредитної політики ФРС США, позиції долара можуть ослабнути. При цьому за рахунок збільшення податків для корпорацій доходність облігацій поступово знизиться, а загальне зростання економіки США сповільниться. Це, зі свого боку, негативно вплине на нафтові ціни.

Втім, ціни на енергоносії також формуватимуться під тиском напруженості на Близькому Сході, що знову створює ризик повернення до високої інфляції не лише у США, а й у всьому світі.

За моїм прогнозом, у разі перемоги Камали Гарріс до кінця першого кварталу 2025 співвідношення пари євро/долар перебуватиме в межах ситуативного коридору від 1,065 до 1,105 долара за євро. Далі, так само, як і у випадку перемоги Трампа, поведінка пари євро/долар вже залежатиме від ситуації, що складається у світі та в американській економіці.

Чи здатний БРІКС серйозно вдарити по долару

У середньостроковій перспективі на світовий валютний ринок можуть істотно впливати спроби частини країн (насамперед БРІКС), що почастішали, знизити розрахунки в доларі, що звужує сферу застосування американської валюти в глобальній економіці.

Тема дедоларизації стала однією з основних на поточному саміті БРІКС у Казані. Активізувати цей процес у світовій економіці, а також подумати над можливостями покращення системи взаємних розрахунків країн-учасниць організації на підставі національних валют закликав Президент Ірану Масуд Пезешкіан.

Відомо, що основним двигуном ідеї дедоларизації залишається рф. Її до активних дій підштовхують антиросійські санкції та заморожені активи. 3 жовтня заступник міністра закордонних справ рф Сергій Рябков заявив, що росія вважає передчасним обговорення створення єдиної валюти БРІКС.

Але до саміту росія підготувала меморандум, в якому викладено можливі зміни в транскордонних платежах між країнами БРІКС, спрямовані на обхід глобальної фінансової системи.

За твердженням рф, її пропозиції здебільшого спрямовані на сприяння обговоренню. Вони передбачають розвиток мережі комерційних кредиторів щодо транзакцій у місцевих валютах, встановлення прямих зв'язків між центральними банками.

Проте інші країни БРІКС не мають таких же стимулів відмовлятися від доларової системи, як росія. Навіть Китай вважає ідею дедоларизації світової платіжної системи занадто амбітною. Це цілком зрозуміло, з огляду на його небажання зайвої «інтернаціоналізації» юаня.

Тож наразі долару, як головній світовій валюті, нічого не загрожує. Але велика кількість світових фінансових, військових, політичних та економічних викликів вимагає від Федрезерва дедалі акуратніших і зважених рішень як у частині відсоткової політики, так і в частині урахування при прийнятті рішень поточних світових розкладів. Занадто багато чого у світовому фінансовому порядку зараз поставлено на карту.

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Як ситуація невизначеності для долара позначиться на курсі в Україні

Наразі наш Нацбанк, по суті, залишається єдиним найбільшим продавцем валюти на міжбанку. І за рахунок міжнародної фінансової допомоги має можливість підтримувати гривню в потрібних для нього курсових межах через механізм своїх інтервенцій із продажу валюти, якої бракує, на ринку. І робить він це саме у доларі США.

Тому для нашого ринку, окрім усіх світових фінансових катаклізмів та перипетій, важливо, які саме цінові орієнтири на інтервенціях за доларом виставляє Нацбанк.

А вже від офіційного та ринкового курсу долара щодо гривні, який зараз встановлюється практично самим НБУ через цінники його інтервенцій, потім через світові співвідношення щодо долара, визначаються і курси окремих валют до нашої гривні на міжбанку.

Готівковий сегмент валютного ринку вільніший у ціноутворенні, але все одно жорстко контролюється Нацбанком через різні як суто ринкові, так і частково адміністративні механізми.

Тому ступінь можливостей українських обмінників фінкомпаній та банків щодо встановлення цінників все одно залежить багато в чому не лише від фізичного попиту на готівкову валюту, а й від дій та можливостей Нацбанку щодо згладжування курсових коливань в Україні.