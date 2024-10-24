НБУ оштрафував Приватбанк на 1,7 мільйона гривень

Нацбанк застосував заходи впливу у вигляді накладення штрафу до двох об'єктів оверсайту. Регулятор оштрафував державний Приватбанк на 1,7 млн грн за виявлені порушення під час моніторингу, йдеться у повідомленні НБУ.