Нацбанк застосував заходи впливу у вигляді накладення штрафу до двох об'єктів оверсайту. Регулятор оштрафував державний Приватбанк на 1,7 млн грн за виявлені порушення під час моніторингу, йдеться у повідомленні НБУ.
НБУ оштрафував Приватбанк на 1,7 мільйона гривень
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Яка причина штрафів
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Приватбанк — за виявлені під час проведення планового виїзного моніторингу порушення законодавства, що регулює діяльність платіжних систем, використання платіжних інструментів і схем виконання платіжних операцій. Сума штрафу становить 1 700 000 грн;
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ТОВ «Універсальний дата центр» — за несвоєчасне подання регулятору звітності з питань діяльності на платіжному ринку за червень 2024 року. Сума штрафу становить 170 000 грн.
Рішення про застосування цих заходів впливу ухвалені за результатами планового виїзного моніторингу та безвиїзного моніторингу в межах виконання функції оверсайту платіжної інфраструктури і набрали чинності з 21 жовтня 2024 року.
Сплатити штрафи установи зобов'язані упродовж п'яти робочих днів із дня отримання відповідного рішення регулятора про накладення штрафу.
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