Угорщина заблокувала 35 млрд євро для України до виборів у США

Угорщина відклала остаточне рішення про надання Україні кредиту ЄС на 35 млрд євро , в межах ініціативи G7 на $50 млрд, до президентських виборів у США. Про це заявив міністр фінансів Угорщини Міхалі Варга, пише Reuters .

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Що відомо

Варга, що план Єврокомісії залучити кредит на 35 млрд євро для України передбачає ключову зміну режиму санкцій проти рф. І якщо для схвалення позики потрібна кваліфікована більшість країн ЄС, то для зміни режиму санкцій потрібна одностайність.

«Ми вважаємо, що це питання — продовження російських санкцій — має бути вирішене після виборів у США. Це позиція Угорщини», — заявив Варга.

За його словами, два кандидати в президенти США — Камала Харріс і Дональд Трамп — відстоюють різні підходи стосовно росії, тому ЄС повинен будувати свої наступні кроки залежно від того, кого обере американський народ.

«Ми повинні побачити, в якому напрямку майбутня адміністрація США буде (вирішувати) це питання. Ви бачите президентські вибори й кандидатську кампанію: є два абсолютно різні шляхи вирішення цієї проблеми. Один — у бік миру. І (другий) — продовження війни», — сказав міністр.

Варга підкреслив, що його колеги мали «чудову розмову» щодо позики в 35 млрд євро, але «звичайно, ми повинні почекати до листопада».

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Нагадаємо

20 вересня президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про намір виділити Україні кредит від ЄС у розмірі 35 млрд євро в межах узгодженого G7 плану кредитування на $50 млрд з використанням заморожених активів рф.

Новий кредит від Євросоюзу обсягом 35 млрд євро буде наданий у вигляді програми макрофінансової допомоги (Macro-Financial Assistance — MFA) на 2024−2025 роки і погашатиметься шляхом прибутків від заморожених активів росії у ЄС. Таким чином, очікується що усі кошти за програмою MFA Україна отримає на безповоротній основі.