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9 жовтня 2024, 10:10

Угорщина заблокувала 35 млрд євро для України до виборів у США

Угорщина відклала остаточне рішення про надання Україні кредиту ЄС на 35 млрд євро, в межах ініціативи G7 на $50 млрд, до президентських виборів у США. Про це заявив міністр фінансів Угорщини Міхалі Варга, пише Reuters.

Угорщина відклала остаточне рішення про надання Україні кредиту ЄС на 35 млрд євро, в межах ініціативи G7 на $50 млрд, до президентських виборів у США.
Фото: Getty Images

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Що відомо

Варга, що план Єврокомісії залучити кредит на 35 млрд євро для України передбачає ключову зміну режиму санкцій проти рф. І якщо для схвалення позики потрібна кваліфікована більшість країн ЄС, то для зміни режиму санкцій потрібна одностайність.

«Ми вважаємо, що це питання — продовження російських санкцій — має бути вирішене після виборів у США. Це позиція Угорщини», — заявив Варга.

За його словами, два кандидати в президенти США — Камала Харріс і Дональд Трамп — відстоюють різні підходи стосовно росії, тому ЄС повинен будувати свої наступні кроки залежно від того, кого обере американський народ.

«Ми повинні побачити, в якому напрямку майбутня адміністрація США буде (вирішувати) це питання. Ви бачите президентські вибори й кандидатську кампанію: є два абсолютно різні шляхи вирішення цієї проблеми. Один — у бік миру. І (другий) — продовження війни», — сказав міністр.

Варга підкреслив, що його колеги мали «чудову розмову» щодо позики в 35 млрд євро, але «звичайно, ми повинні почекати до листопада».

Читайте: Україна має отримати 35 мільярдів євро нового кредиту ЄС до кінця року — Єврокомісія

Нагадаємо

20 вересня президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про намір виділити Україні кредит від ЄС у розмірі 35 млрд євро в межах узгодженого G7 плану кредитування на $50 млрд з використанням заморожених активів рф.

Новий кредит від Євросоюзу обсягом 35 млрд євро буде наданий у вигляді програми макрофінансової допомоги (Macro-Financial Assistance — MFA) на 2024−2025 роки і погашатиметься шляхом прибутків від заморожених активів росії у ЄС. Таким чином, очікується що усі кошти за програмою MFA Україна отримає на безповоротній основі.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 16

+
+45
Tido oss
Tido oss
9 жовтня 2024, 10:12
#
Как они смеют ми уже для мвф подняли налоги всьо зделали ради кридита в долг народу
+
+15
Rubi0
Rubi0
9 жовтня 2024, 11:09
#
100 статей на минфине написали про эти 35 млрд евро и куда они пойдут, а тут такой поворот…
+
0
Mini Mi
Mini Mi
9 жовтня 2024, 13:09
#
Про перемогу статей ещё больше.
+
0
Я_ __
Я_ __
9 жовтня 2024, 10:47
#
І фото таке придуркувате обрали, от фото відображає повністю ставлення угорщини до війни в Україні, ідеально)))
+
+15
Я_ __
Я_ __
9 жовтня 2024, 10:49
#
«„Ми вважаємо, що це питання — продовження російських санкцій — має бути вирішене після виборів у США. Це позиція Угорщини“, — заявив Варга.»

Напевно, було б добре, щоб військово-політичне керівництво України відростило яйця і у відповідь сказали б щось на кшталт того, що Україна також вважає, що транзит російської нафти та газу до країн ЄС, можна буде обговорити після виборів у США.

Бо наші дурні взагалі ніяк не користуються цим, а сліпо накачують по суті грошима орків, за транзитну газ та нафту.
+
0
Алексей Сахаров
Алексей Сахаров
9 жовтня 2024, 12:37
#
Такі як ти хочуть щоб ще европейські війська до нас прийшли и забрали всі труби і сказали щоб ми не заважали бізнесу??? так і буде як що Україна почне себе вести як ви пропонуєте …
+
0
Mini Mi
Mini Mi
9 жовтня 2024, 13:10
#
Черт, уже и Европа против зелёной власти, одно предательство за другим. Потужность падает.
+
+75
kievpol
kievpol
9 жовтня 2024, 11:17
#
Ау, який кредит у 35 млрд євро??? Може досить!!! Ці кредити беруться тільки для фінансування репресивної машини з ТЦК та полюції, ну і звісно на розпил своїм покемонам.
+
+15
Я_ __
Я_ __
9 жовтня 2024, 11:23
#
Kievpol

тут вже з якого боку дивитися, з одного боку так, на жаль, з іншого: податки підняли, тариф на електроенергію підняли, дефіцит в бюджеті в 500 мільярдів.

+
0
Алексей Сахаров
Алексей Сахаров
9 жовтня 2024, 12:40
#
А ви не думали, що всім в держ сфері, пора зарплати знизити??? Україна не може скільки сплачувати…
+
+15
Kolya12377
Kolya12377
9 жовтня 2024, 12:03
#
Сами справимся с таким врагом?
+
0
Mini Mi
Mini Mi
9 жовтня 2024, 13:12
#
А с кредитом в 35лярдов будет перемога и кордони 91? Как там говорилось «если нет разницы, то зачем платить больше?»
+
0
Kolya12377
Kolya12377
9 жовтня 2024, 12:03
#
А при чем тут США? Проституция какая-то.
+
0
Алексей Сахаров
Алексей Сахаров
9 жовтня 2024, 12:35
#
Я вже давно казав, що ми повинні жити на свої, досить просити и клянчіти і розігрувати, що ми вже такі ледь ледь…
+
0
Mini Mi
Mini Mi
9 жовтня 2024, 13:13
#
Какие свои? От экономики уже остались рожки да ножки у нас бюджет на 70% это внешние заимствования.
+
0
huliolopez
huliolopez
9 жовтня 2024, 13:15
#
Працювати спробуй, може щось своє і з’явиться
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