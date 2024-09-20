Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про виділення Україні кредиту ЄС у розмірі 35 млрд євро в рамках зобов’язання G7 на тлі постійних атак росії на енергетичну інфраструктуру України.
Президентка ЄК анонсувала виділення Україні кредиту на 35 мільярдів євро. На що підуть кошти
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«Це ще один великий внесок ЄС у відновлення України», — написала вона в X (раніше Twitter).
Погашення позики
У Міністерстві фінансів України пояснили, що погашення позики відбуватиметься виключно за рахунок майбутніх прибутків від заморожених суверенних активів рф в ЄС.
«Таким чином, очікується що усі кошти MFA для України будуть на безповоротній основі. Внутрішні фінансові ресурси не спрямовуватимуться на погашення», — йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що було запропоновано створити Механізм кредитної співпраці з Україною (Ukraine Loan Cooperation Mechanism — ULCM), який забезпечить безповоротну форму макрофінансової допомоги.
Куди направлять кошти
Президент України Володимира Зеленського під час спільного брифінгу з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн заявив, що гроші передусім будуть витрачені на енергетичний сектор України й захист.
«Ці 35 млрд ми будемо витрачати передусім на енергетику, на захист. Також на бомбосховища для дітей в школах, садочках, університетах. Це великий для нас дефіцит», — заявив президент.
За його словами, частину коштів витратять й на озброєння, але передусім вітчизняного виробництва. Мова йде про ракети й дрони, які є дешевшими, ніж у партнерів.
Коментарі - 5
Сенс з публікування новин про те, що нам надали черговий мішок грошей, якщо все одно підвищать ще податки в майбутньому після нинішнього підвищення, введуть ще якісь заборони на користування вами вашими ж грошима, і подадуть це під соусом того, що в країні грошей нема, дефіцит бюджету в трильйон умовний)