Президентка ЄК анонсувала виділення Україні кредиту на 35 мільярдів євро. На що підуть кошти

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про виділення Україні кредиту ЄС у розмірі 35 млрд євро в рамках зобов’язання G7 на тлі постійних атак росії на енергетичну інфраструктуру України.

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«Це ще один великий внесок ЄС у відновлення України», — написала вона в X (раніше Twitter).

Погашення позики

У Міністерстві фінансів України пояснили, що погашення позики відбуватиметься виключно за рахунок майбутніх прибутків від заморожених суверенних активів рф в ЄС.

«Таким чином, очікується що усі кошти MFA для України будуть на безповоротній основі. Внутрішні фінансові ресурси не спрямовуватимуться на погашення», — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що було запропоновано створити Механізм кредитної співпраці з Україною (Ukraine Loan Cooperation Mechanism — ULCM), який забезпечить безповоротну форму макрофінансової допомоги.

Куди направлять кошти

Президент України Володимира Зеленського під час спільного брифінгу з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн заявив, що гроші передусім будуть витрачені на енергетичний сектор України й захист.

«Ці 35 млрд ми будемо витрачати передусім на енергетику, на захист. Також на бомбосховища для дітей в школах, садочках, університетах. Це великий для нас дефіцит», — заявив президент.

За його словами, частину коштів витратять й на озброєння, але передусім вітчизняного виробництва. Мова йде про ракети й дрони, які є дешевшими, ніж у партнерів.