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20 вересня 2024, 15:43

Президентка ЄК анонсувала виділення Україні кредиту на 35 мільярдів євро. На що підуть кошти

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про виділення Україні кредиту ЄС у розмірі 35 млрд євро в рамках зобов’язання G7 на тлі постійних атак росії на енергетичну інфраструктуру України.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про виділення Україні кредиту ЄС у розмірі 35 млрд євро в рамках зобов’язання G7 на тлі постійних атак росії на енергетичну інфраструктуру України.►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси«Це ще один великий внесок ЄС у відновлення України», — написала вона в X (раніше Twitter).
Фото: pixabay.com

Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

«Це ще один великий внесок ЄС у відновлення України», — написала вона в X (раніше Twitter).

Погашення позики

У Міністерстві фінансів України пояснили, що погашення позики відбуватиметься виключно за рахунок майбутніх прибутків від заморожених суверенних активів рф в ЄС.

«Таким чином, очікується що усі кошти MFA для України будуть на безповоротній основі. Внутрішні фінансові ресурси не спрямовуватимуться на погашення», — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що було запропоновано створити Механізм кредитної співпраці з Україною (Ukraine Loan Cooperation Mechanism — ULCM), який забезпечить безповоротну форму макрофінансової допомоги.

Куди направлять кошти

Президент України Володимира Зеленського під час спільного брифінгу з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн заявив, що гроші передусім будуть витрачені на енергетичний сектор України й захист.

«Ці 35 млрд ми будемо витрачати передусім на енергетику, на захист. Також на бомбосховища для дітей в школах, садочках, університетах. Це великий для нас дефіцит», — заявив президент.

За його словами, частину коштів витратять й на озброєння, але передусім вітчизняного виробництва. Мова йде про ракети й дрони, які є дешевшими, ніж у партнерів.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 5

+
+54
milon
milon
20 вересня 2024, 15:53
#
На виллы, машины, сумки Birkin
+
+94
Трилітровий Лох
Трилітровий Лох
20 вересня 2024, 16:11
#
Яка різниця? Все одно потім вийде Ким Чен Зе, скаже грошей нема, до зими не підготувалися, тому вам треба мати генератори, паливо, грошову подушку безпеки, дах над головою, запаси води, їжі і ще багато чого. Для чого в таких умовах «влада» і держава правда — не ясно.

Сенс з публікування новин про те, що нам надали черговий мішок грошей, якщо все одно підвищать ще податки в майбутньому після нинішнього підвищення, введуть ще якісь заборони на користування вами вашими ж грошима, і подадуть це під соусом того, що в країні грошей нема, дефіцит бюджету в трильйон умовний)
+
+49
Riojas
Riojas
20 вересня 2024, 16:28
#
Нельзя не отметить — предыдущий транш на защиту энергосистемы был потрачен максимально эффективно, и главное за результат никто не отвечает
+
0
stas12345
stas12345
20 вересня 2024, 17:57
#
Значит войне в 2025 быть. И пока её никто заканчивать не собирается
+
0
Rubi0
Rubi0
20 вересня 2024, 17:59
#
Скажем больше, 18 летние могут уже начинать покупать снарягу .
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