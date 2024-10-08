Країнам ЄС та Європарламенту потрібно швидко пройти всі законодавчі процедури, щоб Україна могла отримати виплати по новому кредиту у 35 мільярдів євро, що є частиною ЄС у виконанні відповідного рішення G7, вже до кінця поточного року. Про це заявив виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович, повідомляє Укрінформ.
8 жовтня 2024, 12:47
Україна має отримати €35 мільярдів нового кредиту ЄС до кінця року — Єврокомісія
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Що відомо
«Європейська Рада обговорить розвиток подій в Україні. ЄС залишається непохитним у підтримці України, та її народу так довго, як це буде необхідним. Важливо, що зараз ми шукаємо швидкої угоди щодо наших пропозицій навколо кредитної макрофінансової допомоги у розмірі 35 мільярдів євро, яка є частиною зобов’язань, що були зроблені країнами G7 у червні. Є імперативом, щоб ці кошти були виплачені до кінця поточного року, щоб забезпечити фіскальний простір (для дій), якого вона потребує», — зазначив представник Єврокомісії.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2
Коли по своїх жилих кварталах ти вдарити не можеш і логістику ворога ти теж обрубити не можеш, бо тоді «забороняють» наносити удари по території рф, а наша «геніальна» влада умудряється красти велику кількість коштів під час війни, от і виходить, що з розрахунку 40 мільйонів українців і 150 мільйонів орків, швидше закінчаться, на превеликий жаль українці, ніж ця війна, це проста математика, подобається це вам, чи не подобається, просто нам треба наносити удари по території рф, щоб відрізати їх солдат на нашій території від постачання, треба щоб депутати не крали як навіжені гроші, і потрібно припинити транзит нафти і газу з рф, бо сенс воювати, якщо ти даєш гроші сам тому хто з тобою воює.
І ми не можемо закривати фронт просто людьми, бо на одного українця є як мінімум три орки.
Не ясно одне, це елементарні речі, чому їх військово-політичне керівництво не розуміє, чи може, вони не хочуть розуміти цих