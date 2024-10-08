Україна має отримати €35 мільярдів нового кредиту ЄС до кінця року — Єврокомісія

«Європейська Рада обговорить розвиток подій в Україні. ЄС залишається непохитним у підтримці України, та її народу так довго, як це буде необхідним. Важливо, що зараз ми шукаємо швидкої угоди щодо наших пропозицій навколо кредитної макрофінансової допомоги у розмірі 35 мільярдів євро, яка є частиною зобов’язань, що були зроблені країнами G7 у червні. Є імперативом, щоб ці кошти були виплачені до кінця поточного року, щоб забезпечити фіскальний простір (для дій), якого вона потребує», — зазначив представник Єврокомісії.